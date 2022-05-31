Аналитики сообщили о росте интереса россиян к путешествиям внутри страны в мае

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» провели совместное исследование и выяснили, что в мае 2022 года интерес россиян к путешествиям внутри страны увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишут «Известия», в мае этого года продажи страховок для путешественников по всем направлениям выросли на 130% по сравнению с маем прошлого года.

При этом эксперты «Сравни» отметили, что по сравнению с прошлым маем количество проданных страховых полисов с покрытием по России выросло на 30%.

В свою очередь, в «Туту.ру» выяснили, что по России в мае 2022 года самостоятельные путешественники совершили 86,1% перелётов. Доля зарубежных авианаправлений составила 13,9%.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.