В Союзе турагентств напомнили о рисках при покупке экскурсий на улице

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов напомнил о рисках при покупке экскурсий на улице.

«Если вдруг что-то с человеком случается, то ответственность несёт только он сам. Когда вы покупаете экскурсии у туроператора, с которым вы отправились отдыхать, то вас и лечат за счёт страховки, и туроператор несёт за вас ответственность», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на улице экскурсии могут быть дешевле максимум на 10—20%.

Как отметил Голов, при покупке такого сервиса необходимо отдельно страховать свою жизнь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.