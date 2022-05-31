В Союзе турагентств напомнили о рисках при покупке экскурсий на улице

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов напомнил о рисках при покупке экскурсий на улице.
В Союзе турагентств напомнили о рисках при покупке экскурсий на улице
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«Если вдруг что-то с человеком случается, то ответственность несёт только он сам. Когда вы покупаете экскурсии у туроператора, с которым вы отправились отдыхать, то вас и лечат за счёт страховки, и туроператор несёт за вас ответственность», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на улице экскурсии могут быть дешевле максимум на 10—20%.

Как отметил Голов, при покупке такого сервиса необходимо отдельно страховать свою жизнь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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