«Специально отслеживают людей, получивших крупные суммы»: как мошенники обманывают родственников погибших в СВО

Телефонные мошенники отслеживают родственников солдат, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, и забирают у них полученные от государства компенсации. В Бурятии женщина перевела злоумышленникам 7 млн рублей, в Пермском крае родители погибшего контрактника отдали им 11 млн рублей, на пару также оформили несколько кредитов. Эксперты подчёркивают, что зачастую наказать таких преступников очень сложно, а вернуть пострадавшим деньги практически нереально.

Жительница Кяхтинского района Бурятии, чей сын-контрактник погиб в Донбассе, перевела телефонным мошенникам 7 млн рублей, полученные в качестве компенсации от государства. О преступлении рассказали в местном управлении МВД.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — заявили RT в МВД по Республике Бурятия.

По словам местных общественников, злоумышленники звонили ещё одной женщине в Кяхте — та работает директором местной школы. Она не стала переводить деньги, а о звонках рассказала волонтёрам. Те сразу посоветовали женщине писать заявление в полицию.

«Этой женщине по телефону сначала говорили разные ласковые слова, уговаривали передать данные счетов и так далее. А когда она отказала, тон сразу изменился — ей стали говорить, мол, зачем она отправляет своего ребёнка на Украину убивать людей. Тогда она поняла, что это мошенники», — рассказал RT зампред Общественной палаты Бурятии Денис Леонов.

Тогда же выяснилось, что одна женщина всё-таки поверила мошенникам и перевела преступникам в общей сложности 7 млн рублей — все «боевые» сына и компенсацию за его гибель.

Как рассказала полиции сама потерпевшая, человек, который ей позвонил, представился специалистом по подбору жилья. Он пообещал безопасно вложить деньги в покупку машины и квартиры в Подмосковье. Потом «доброжелатель» исчез вместе с деньгами.

«Деньги уже не вернуть»

Леонов также сообщил RT, что пострадавшая женщина находится в тяжёлом психологическом состоянии — она не только потеряла единственного сына, но и отдала преступникам огромную сумму.

«Мы постараемся по необходимости организовать для потерпевшей психологическую и юридическую помощь. Сейчас её нужно на время оставить в покое, к тому же с женщиной работают следователи, пока она отказывается разговаривать. Но надо понимать, что деньги ей, скорее всего, уже не вернуть», — сказал общественник.

По его словам, мошенники активизировались именно на тех направлениях, которые обещают им существенные выигрыши — родственники погибших в ходе СВО стали «лакомым куском» для социальных инженеров. Леонов призвал граждан проявлять осторожность при разговоре с людьми, которые звонят с незнакомых номеров.

«У этих людей вообще нет совести — об этом говорит тот факт, что они уже пытаются обобрать тех, кто детей потерял. Никогда никакие государственные органы не станут вам звонить и требовать перевести им какие-то деньги или сообщить персональные данные. Если такое происходит — значит, это мошенники», — подчеркнул Леонов.

«Мы были как под гипнозом»



Случаи мошенничества в отношении семей контрактников, погибших или пострадавших в спецоперации на Украине, были зафиксированы ещё в мае. В Пермском крае родители погибшего в Донбассе молодого человека отдали мошенникам 11 млн рублей, а те ещё оформили на них кредиты.

Как сообщила RT Валентина Нечаева, мать погибшего контрактника, им с мужем поступил звонок от человека, который представился сотрудником Центробанка.

«Он стал говорить, якобы в одном из банков на наше имя пытаются оформить кредит. Звонивших было несколько, они действовали в группе: сначала звонит девушка, потом переключает на «специалиста» мужчину. Был ещё «следователь», который якобы расследовал уголовное дело о попытке мошенников взломать наши с мужем счета», — объяснила Валентина.

Женщина утверждает, что у них с супругом не возникло подозрений насчёт звонивших.

«Самое страшное, что сомнений не возникло ни разу. Мы всё делали, что нам говорили, как под гипнозом. И ведь такую огромную сумму не так просто перевести, этого не сделать за раз, — рассказала Валентина. — Мы с мужем исправно ходили в банк, где нам по телефону мошенники давали инструкции, сколько денег и как снимать, куда переводить — на какие «безопасные» счета. Более того, в итоге на нас ещё и взяли кредитов — не только похитили 11 млн, но и оформили долгов почти на миллион».

Женщина больше всего переживает за деньги, которые злоумышленники вывели с детских счетов. Семья Нечаевых — многодетная, в ней, помимо троих родных, воспитываются ещё четверо приёмных детей. Их мать — подруга Валентины — умерла несколько лет назад.

«Дети ведь вырастут, деньги эти в любом случае мне придётся возвращать. Ну и опека меня тоже за это по головке не погладит», — пояснила собеседница RT.

Злоумышленники, укравшие у неё деньги, были задержаны в Казани. Подозреваемыми в мошенничестве стали четверо молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет. Но они, как подчёркивает Валентина, всего лишь посредники, которые помогали переводить деньги на счета преступников.

«У тех, кого задержали в Казани, никаких денег, конечно же, нет. Как мне рассказали, они получали деньги на карточку и потом шли к банкомату: один деньги снимал, другой на QIWI-кошелёк, продиктованный преступниками, эти деньги переводил», — пояснила женщина.

«Поймать этих негодяев — дело чести»

Глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев в беседе с RT отметил, что люди, получившие крупные суммы, очень часто привлекают внимание мошенников.

«Мошенники специально отслеживают таких людей, — констатировал эксперт. — Такие случаи сейчас произошли с родственниками погибших в ходе СВО, но раньше такое бывало и при выплатах различных компенсаций, и при выигрышах в лотерею. Обычно в таких случаях мошенники — это целая группировка, которая «разрабатывает» жертву, выманивая у неё все деньги».

В свою очередь, юрист общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин упомянул, что мошенники атакуют не только семьи погибших и пострадавших в Донбассе военнослужащих, но и матерей обычных срочников, которые, например, проходят службу неподалёку от границы с Украиной.

Также по теме «Рассчитывают на невнимательность людей»: как аферисты зарабатывают на гуманитарной помощи Выдавая себя за известных российских военкоров, мошенники от их имени объявляют гуманитарные сборы. Аферисты создают фейковые...

«Такие матери пишут в разные группы, где им тут же предлагают «поделиться контактами человека», который якобы за определённую сумму — от 5 тыс. до 150 тыс. рублей — может устроить так, чтобы их сыновей перевели в другие части, и так далее. Хотя мы знаем, что без оснований этого сделать нельзя ни за какие деньги», — рассказал собеседник RT.

Латынин добавил, что Комитет солдатских матерей старается отслеживать и блокировать такие сообщения, однако многие всё равно попадаются на удочку мошенников: «Люди очень хотят верить в то, что им говорят злоумышленники».

Экс уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ известный адвокат Павел Астахов в беседе с RT подчеркнул, что для такого рода дельцов ничего святого нет.

«Такие преступления расследуются, поймать этих негодяев и показать их всему миру — дело чести. Они набивают свои карманы и смеются над горем семей, которые потеряли родных», — заявил Павел Астахов.

Наиболее эффективный способ борьбы с такими преступлениями — профилактика, считает собеседник RT. По его словам, необходимо предупреждать граждан, получающих компенсации от государства за погибших в ходе СВО родственников, об угрозе мошенничества.

«Нужно, чтобы ведомства, которые занимаются такими выплатами, распространяли эту информацию доходчиво, например, адресно направляли каждому памятку: куда в случае чего звонить, как распознать мошенников. Раз это сегодня происходит, необходимо на это адекватно отвечать, а не открывать нишу для мошенников», — считает Астахов.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в беседе с RT также призвал граждан к бдительности и напомнил, что зачастую наказать злоумышленников невозможно.

«Подавляющее большинство этих преступников находятся за пределами России. Даже если удаётся их установить — поймать и привлечь к уголовной ответственности практически нереально. Необходимо, чтобы наши люди не доверяли таким звонкам. Для мошенников всё равно, это деньги за погибшего бойца, полученные в наследство или же найденные на улице. Для них деньги не пахнут», — заключил политик.