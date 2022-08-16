«Играют без понимания последствий»: как подростков в сети вербуют в лжеминёры

В российском сегменте интернета появились сообщества, участники которых занимаются лжеминированием — сватингом. По данным экспертов, с начала года в группах сватеров состояли около 60 тыс. пользователей, многие из них — подростки до 16 лет. По свидетельству МВД, только за первые шесть месяцев этого года в полицию поступило более 12 тыс. сообщений о ложных минированиях. Почему «минёров» легко вычислить и какие последствия грозят сватерам — в материале RT.

10 августа в Санкт-Петербурге полицейские задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в лжеминировании социальных учреждений.

По версии следствия, с начала этого года школьник отправлял сообщения о минировании больниц, музеев и школ, во всех случаях взрывных устройств в зданиях не обнаружили. Электронные письма с сообщениями он рассылал с одного почтового адреса, но при этом каждый раз использовал в телефоне новые сим-карты, которые покупал с рук.

Сам подросток не стал ничего отрицать и признался в преступлении. Во время допроса полицейские спросили у него, получал ли он заказы на минирование конкретных мест за деньги, в частности на школу, в которой он учился, — её подросток «минировал» несколько раз.

«Нет, свою школу — просто так. (На школу. — RT) в Жуковском вроде были заказы. Минировал аэропорт Пулково, вагоны метрополитена, музеи, школы, больницы», — рассказал подросток. Видео его допроса на дому было опубликовано областным управлением МВД.

Сейчас он проходит подозреваемым по пяти уголовным делам о заведомо ложных сообщениях о терроризме. По ст. 207 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, а его родителям — штраф до 1 млн рублей.

Школьник сейчас находится дома, его отпустили под подписку о невыезде, рассказал RT официальный представитель УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

«Впервые цена упала так сильно»

Вал ложных минирований накрыл Россию в конце марта этого года. Практически каждый день региональные СМИ и группы в соцсетях сообщают об эвакуации очередного торгового центра, административного учреждения, суда после получения информации о заложенных бомбах.

По данным МВД, только за первые шесть месяцев этого года в полицию поступило больше 12 тыс. сообщений о ложных минированиях зданий.

«Количество сообщений о заведомо ложных минированиях государственных, образовательных учреждений и коммерческих организаций за шесть месяцев текущего года составило 12 215, раскрыто — 464», — ответили в ведомстве на запрос RT.

В этом году полиция установила 13 несовершеннолетних, причастных к ложному минированию, двое из них проживают не в России.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров отмечает, что сейчас в русскоговорящем сегменте сети сложилась субкультура лжеминёров, или сватеров, которая объединяет подростков 13—16 лет из постсоветских стран, в основном из России, с Украины и из Белоруссии.

Только с января по март было зафиксировано больше 60 тыс. профилей из 30 Telegram-каналов, посвящённых сватингу. Возможно, далеко не все участники таких групп занимались рассылкой сообщений, однако они как минимум проявляли интерес к этой теме и регулярно читали методички по анонимному ложному минированию, которые публиковали администраторы чатов, отмечает Бедеров.

«Что предполагает субкультура? Наличие устойчивой группы, которая исповедует общие ценности. Её члены общаются между собой и делают какое-то общее дело. В случае со сватингом мы можем говорить уже о подростковой субкультуре. Кроме того, эта тема обрастает легендами. В соцсетях ходят слухи, что есть сватерские объединения, которые работают в даркнете и якобы собирают десятки тысяч долларов за акцию, минируя от имени звёзд», — рассказывает Бедеров.

Что касается потенциального заработка, то цены на «минирование» в российском интернете стали очень низкими. Произошло это из-за активного предложения со стороны пользователей.

«В первые три месяца этого года средняя цена рассылки сообщений о ложных минированиях упала до 250 рублей — впервые с возникновения сватинга в сети. Были периоды, когда цена лжеминирования варьировалась: 5—10 тыс. рублей за рассылку нескольких сообщений. Сейчас крайне высокое предложение обесценило эти услуги», — поясняет собеседник RT.

Ощущение власти

Подростков привлекает в сватинге не заработок, а возможность общаться с единомышленниками, а также ощутить власть, уверен Игорь Бедеров.

«Из протоколов допросов задержанных подростков становится ясно, что для них это своеобразный способ обрести некую власть. Кажется, что ты можешь управлять государственными органами, полицией и даже конкретными людьми. Иногда сватеры специально рассылают сообщения от лица конкретного человека, которого хотят подставить, чтобы к нему потом пришли правоохранители», — говорит он.

Возможность управлять взрослыми действительно очень заманчива для школьников, отмечает кандидат психологических наук заведующий отделом клинической психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергей Ениколопов.

«Можно сразу оценить плод своего труда: я позвонил, написал сообщение — а потом вижу, как одним сообщением столько взрослых напугал», — поясняет специалист, который занимается в том числе психологией агрессивного поведения.

В чатах, которые изучил RT, сватеры постоянно присылают сообщения СМИ о минировании тех или иных зданий в городах России. В комментариях к этим новостям участники чатов присваивают себе эти «заслуги» и обсуждают, как и что ещё можно «заминировать».

Ещё одна «привлекательная» черта лжеминирования — его кажущаяся безнаказанность, добавляет Ениколопов.

«С одной стороны, рассылка таких сообщений даёт адреналин, чувство риска. С другой — эти дети играют без понимания последствий. СМИ чаще всего уделяют внимание первой части сватинга: пишут, что было заминировано здание или несколько школ в городе. Но намного реже журналисты говорят о том, как пойманных подростков наказывают, какую ответственность они несут. Из-за этого возникает ощущение полной безнаказанности», — отмечает специалист.

«Завербовать в соцсетях легче, чем в жизни»

По данным компании T.Hunter, организаторами последней волны «минирований» стали несколько выходцев с Украины, которые сейчас живут в Польше.

RT не указывает имена подозреваемых в интересах следствия. Одному из них меньше 18 лет и он давно известен российским правоохранителям как координатор, склонявший подростков к нападениям на школы в России. Так, за последний год его имя упомянули как минимум двое российских подростков, которых задерживала ФСБ по подозрению в подготовке стрельбы в школе или администрированию таких сообществ в соцсетях.

В ходе исследования сотрудники T.Hunter зафиксировали ряд электронных адресов, с которых участники сватерских групп, находящиеся в России, рассылали ложные сообщения о терактах. Все эти данные компания уже передала правоохранителям.

«Мы установили, что эти люди администрировали группы в соцсетях, через которые вербовали подростков в России, Белоруссии и Молдавии и вовлекали тех в распространение ложных сообщений о минировании. Всего в Telegram мы зафиксировали более двух десятков таких сообществ, которые действуют в последние несколько месяцев. Кстати, координаторы связаны с различными анархистскими группами в России. Можно говорить, что их действия — это часть информационно-психологической войны против россиян», — отмечает Игорь Бедеров.

При этом Бедеров отмечает, что в последнее время ситуация с расследованием таких дел начинает меняться к лучшему.

«Раньше исследовали адрес электронной почты, с которого сватером отправлялась угроза. Теперь изучают социальные сети и Telegram. Это позволяет выявлять новые сватерские группы и людей, берущих на себя ответственность за конкретные «виртуальные теракты», — говорит эксперт.

Собеседник RT в МВД, который расследует преступления в сфере компьютерной информации, считает, что деанонимизировать, то есть узнать личность лжеминёра, не так сложно.

Проблема заключается в том, что большинство из них находятся за пределами России, считает источник. Это связано в том числе с тем, что у сватеров, так же как у мошенников, есть правило: не «работать» в той стране, где живёшь.

Так, в одной из методичек, которая распространяется в чатах, говорится, что жители Украины при сватинге могут не использовать VPN для анонимности.

«Вычислить, кто именно рассылал сообщения о минированиях, не так сложно. Но вот когда мы знаем, как именно зовут этого человека, где он живёт, как мы можем его задержать, если он за пределами России?» — говорит собеседник.

По его словам, минирования от сватеров-подростков — это капля в море. Основная волна исходит не от отдельных лиц, а от центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Сил специальных операций Украины.

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«Подростки чаще всего не занимаются минированием систематически. Им хочется просто повыделываться, и на этом они успокаиваются. А систематическая рассылка тысяч сообщений — это, конечно, ЦИПсО», — добавляет источник.

Что касается курирования российских подростков, то завербовать их в соцсетях даже легче, чем лично, уверен психолог Сергей Ениколопов. По его мнению, это связано с тем, что у современных школьников плохо развито критическое мышление: они склонны доверять информации, которая к ним поступает, особенно той, что они находят в сети.

«Вспомните, когда вы были подростком, вас легко было заставить раздеться, сделать фотографии и выслать в соцсетях незнакомому собеседнику? А современных подростков убедить в этом легко! Не очень хорошие взрослые активно эксплуатируют в соцсетях подражательное поведение детей, их желание игры и риска. Это касается не только сватинга, но и в этой сфере это уже серьёзная проблема. Если раньше звонки и сообщения о «минированиях» были хулиганством, то теперь их стало так много, что это уже ближе к диверсиям», — считает психолог.