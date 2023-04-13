В Алтайском крае прокуратура проведёт проверку из-за ЧП с распылением баллончика в школе

Прокуратура Алтайского края поручила провести проверку по факту появления информации о том, что более 30 детей из-за распыления перцового баллончика в школе вынуждены были обратиться к медикам.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о нарушении прав детей в образовательном учреждении. Дать оценку произошедшему и работе органов системы профилактики, принять весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что на место происшествия выехала и. о. прокурора Бийского района Татьяна Пасько.

Ранее в пресс-службе Минздрава по Алтайскому краю заявили, что более 30 детей обратились за медицинской помощью после распыления газового перцового баллончика в школе Бийского района.