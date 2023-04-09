«Зависит дальнейшее развитие воздушных линий»: как создаётся новый российский авиадвигатель ВК‑800СМ

Лётные испытания новейшего российского авиадвигателя ВК‑800СМ начнутся на самолёте Як-40 в I квартале 2024 года, сообщил журналистам генеральный конструктор дивизиона «Двигатели» Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин. Затем силовой агрегат будет испытываться на лёгком многоцелевом самолёте ЛМС-901 «Байкал», для которого он, собственно, и создаётся. Серийное производство этой машины и двигателя стартует в 2025 году. Кроме того, как полагают эксперты, ВК‑800СМ в двухмоторной компоновке можно будет устанавливать на региональный самолёт L-410.

В I квартале 2024 года начнутся лётные испытания новейшего российского двигателя ВК‑800СМ. Об этом рассказал журналистам генеральный конструктор дивизиона «Двигатели» Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Сергей Вакушин. Полёты будут проходить на летающей лаборатории Як-40 на базе Сибирского научно-исследовательского института имени Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск).

«У нас проведены переговоры с СибНИА. Они готовы принять наш двигатель на свой Як-40, чтобы начать эти (лётные. — RT) испытания... Испытания начнутся на летающей лаборатории в I квартале 2024 года», — сказал Вакушин.

Как пояснил генеральный конструктор, Як-40 — наиболее подходящий самолёт в качестве летающей лаборатории для испытаний ВК-800СМ «во всём диапазоне высот и скоростей». По словам специалиста, двигатель будет установлен в носовую часть этого самолёта. В общей сложности в Новосибирске состоится около 20 полётов, в ходе которых двигатель будет проверен на устойчивость, управляемость и возможность запуска в воздухе.

После завершения испытаний на Як-40 двигатель будет установлен на турбовинтовой ЛМС-901 «Байкал». В настоящее время самолёт оснащён двигателем зарубежного производства General Electric H80-100. С этим силовым агрегатом ЛМС-901 впервые поднялся в небо в январе 2022 года.

С ВК-800СМ свой дебютный полёт «Байкал» совершит в III квартале 2024 года. Сертификацию, то есть весь цикл испытаний отечественного двигателя, планируется завершить к концу следующего года.

Напомним, лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» необходим России для замены устаревающего парка Ан-2, больше известного как кукурузник. Серийное производство ЛМС-901, как и ВК-800СМ, развернётся на мощностях УЗГА.

Машину планируется выпускать в трёх версиях: пассажирской, грузовой и санитарной. В зависимости от требований заказчика модификация «Байкала» для перевозки людей будет оснащаться девятью, семью или пятью креслами, а транспортная модификация будет способна перевозить до 2 т грузов.

Максимальная дальность полёта ЛМС-901 составляет 3 тыс. км. Самолёт может развивать скорость до 300 км/ч. Как и Ан-2, «Байкал» способен взлетать и приземляться на грунтовые аэродромы и полосы, занесённые снегом. А при установке поплавковых шасси самолёт сможет приводняться.

ЛМС-901 «Байкал»

© Пресс-служба УЗГА

Пассажирская модификация ЛМС-901 будет использоваться главным образом местными авиалиниями. По расчётам УЗГА, дальности «Байкала» хватит, чтобы связать такой крупный сибирский город, как Красноярск, с Новосибирском, Барнаулом, Абаканом, Иркутском и Братском.

Как говорится в информационных материалах УЗГА, в ЛМС-901 интегрирована новейшая информационно-управляющая система на базе российских микропроцессоров. Она обеспечивает выполнение полётов «по всем нормам зональной навигации в сложных климатических условиях Сибири и Дальнего Востока».

Лучше зарубежного

Серийное производство «Байкала» стартует в 2025 году. На текущий момент портфель заказов будущих эксплуатантов составляет 25 машин. К этому количеству самолётов планируется выпустить 30 единиц ВК-800СМ (пять двигателей будут запасными).

Все узлы, детали, комплектующие и система управления силового агрегата будут выпускаться в России, причём значительная их часть будет собираться непосредственно на УЗГА. Некоторые элементы «горячей части» будут изготавливаться на 3D-принтере (с применением аддитивных технологий).

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«Закупаться у внешних подрядчиков будет та продукция, которую мы сами пока не можем выпускать. В частности, это детали, изготавливаемые методом жаропрочного литья. Эта кооперация уже налажена, но в будущем мы планируем построить собственный литейный цех», — сообщил журналистам Сергей Вакушин.

Как заявил технический директор дивизиона «Двигатели» УЗГА Леонид Худорожков, запуск серийного производства ВК-800СМ и «Байкала» потребует увеличения числа сотрудников предприятия. В связи с этим на УЗГА будет открыт учебный центр операторов токарных, фрезерных и других станков. На предприятии будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

На сегодняшний день УЗГА заканчивает сборку первого опытного образца и уже изготавливает второй. Основные элементы «первенца» сейчас проходят этап стендовых испытаний, которые должны завершиться к концу 2023 года. Как заявили на предприятии, нынешний объём тестов позволяет сделать вывод, что все принятые конструкторские решения оказались верными.

По сравнению с H80-100 российский агрегат будет более технологичным и ремонтопригодным. Как пояснил Вакушин, в процессе эксплуатации сотрудники инженерно-технической службы будут иметь возможность инспектировать горячую часть, то есть отсоединять газогенератор от свободной турбины. При этом осмотр повреждений аналогичного сектора американского мотора возможен только в ходе капитального ремонта.

Для регулярной послеполётной диагностики ВК‑800СМ на нём будут установлены специальные датчики, которые позволят адекватно оценивать техническое состояние двигателя.

ВК‑800СМ

© Пресс-служба УЗГА

Показания сенсоров будут передаваться на планшет сотрудника инженерно-технической службы. Установленная на нём программа сможет анализировать параметры, переданные датчиками, и составлять рекомендации по устранению неисправностей, если они будут обнаружены.

Кроме того, ВК‑800СМ будет отличаться значительным эксплуатационным ресурсом. После выпуска и до планового капитального ремонта мотор сможет отлетать 1 тыс. часов. Далее без сбоев и повреждений двигатель должен отработать 2 тыс. часов, но в дальнейшем этот период (назначенный ресурс) будет доведён до 4,5 тыс. часов.

Как подчеркнул Вакушин, ВК‑800СМ является абсолютно новым силовым агрегатом. Больше всего новых технических решений было реализовано в газогенераторе. На текущий момент его характеристики полностью совпадают с расчётными параметрами.

Спрос в сотни единиц

В беседе с RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов отметил, что ВК‑800СМ ещё предстоит пройти достаточно длительный путь для подтверждения надёжности и высоких характеристик. На данный момент, как считает эксперт, важен тот факт, что «в моторе были реализованы адекватные конструктивные решения».

«У любого авиационного двигателя всегда достаточно долгий путь. Испытания позволяют выявить «детские болезни», а эксплуатация — оценить его коммерческую целесообразность. Для гражданского самолёта, например, большое значение имеет удельный расход топлива. В случае с ВК‑800СМ можно пока говорить только о расчётных параметрах. Но спрос на «Байкал» есть, значит, у будущих эксплуатантов есть уверенность и в двигателе», — рассуждает Попов.

На текущий момент одним из основных заказчиков ЛМС-901 является Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Как полагает Попов, с учётом практики эксплуатации Ан-2 и других лёгких одномоторных самолётов можно сделать вывод, что количество приобретаемых «Байкалов» значительно превзойдёт 25 единиц.

«Без такой машины, как «Байкал», сложно говорить о будущем наших местных и региональных авиалиний. А в условиях санкций значимость этого самолёта, как и других пассажирских и грузовых машин, лишь возросла. Рано или поздно наши авиаперевозчики перейдут на эксплуатацию преимущественно отечественной авиатехники. Поэтому спрос на «Байкалы» и другие российские самолёты можно оценивать в сотни единиц», — подчеркнул Попов.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров также не сомневается, что «Байкал» с российским двигателем станет востребованным продуктом на российским авиарынке. В беседе с RT он отметил, что УЗГА накопил достаточно компетенций, чтобы выпускать высококачественные моторы и самолёты.

«Предприятие является головным разработчиком и «Байкала», и двигателя ВК-800СМ — полностью отвечает за них. Это на самом деле правильное стратегическое решение. Тем более УЗГА завоевал репутацию гибкого в реализации и управлении проектами предприятия. У него есть опыт и база, чтобы в короткие сроки создавать авиатехнику, которая необходима нашим регионам», — сказал Гусаров.

ЛМС-901 «Байкал»

© Пресс-служба УЗГА

Эксперт согласен с тем, что ВК-800СМ ещё предстоит доказать свою надёжность и эффективность. Тем не менее он уверен в большом потенциале применения двигателя, в реализации которого заинтересован сам УЗГА.

«ВК-800СМ создаётся для одномоторного «Байкала». Но я не исключаю, что в двухмоторной компоновке он подойдёт и для 19-местного L-410, который может ещё долго служить нашей региональной авиации. По сути, от ВК-800СМ сейчас зависит дальнейшее развитие воздушных линий, местных и региональных», — заключил Гусаров.