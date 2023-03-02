«Большие перспективы применения»: как развивается беспилотная вертолётная техника РФ

30 лет назад дебютный полёт совершил прототип дрона Ка-37. Так началась история беспилотной вертолётной техники РФ. Проект Ка-37 не был до конца реализован. Отрасль винтокрылых БПЛА оживилась только в конце 2000-х. Результатом данного этапа развития стала линейка аппаратов военного и гражданского назначения. По мнению экспертов, индустрию беспилотной авиатехники вертолётного типа ожидает новый рывок.

2 марта 1993 года в небо поднялся первый экспериментальный российский винтокрылый БПЛА Ка-37. Это событие является точкой отсчёта истории беспилотной вертолётной техники нашей страны.

Проект Ка-37 осуществлялся легендарным отечественным конструкторским бюро Николая Камова при финансовой поддержке южнокорейской фирмы DHI.

Как заявил в беседе с RT директор компании «Центр беспилотной авиации», советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев, создание Ка-37 было значимым достижением российских специалистов, так как вертолётное направление в сегменте БПЛА в мире как раз начинало активно развиваться.

«Камовцы разработали оригинальное изделие, пользуясь теми высочайшими компетенциями, которые у них были. Ка-37 — большой серьёзный беспилотный вертолёт. Его первый полёт можно считать точкой отсчёта истории беспилотной вертолётной авиации нашей страны», — пояснил Кондратьев.

Ка-37 был выполнен по «фирменной» для ОКБ Камова соосной схеме с двумя несущими винтами, вращающимися в противоположных направлениях. Её применение позволило изготовить компактный беспилотник с достойными манёвренными характеристиками.

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Взлётная масса Ка-37 составляла 250 кг, вес нормальной полезной нагрузки — 50 кг, крейсерская скорость — 110 кг, практический потолок — 3,5 км, дальность полёта — 88 км.

Винтокрылый дрон оснащался двумя поршневыми двигателями П-037, шасси лыжного типа, сменным бортовым оборудованием для аэрофотосъёмки, трансляции и ретрансляции телевизионных и радиосигналов, экологического мониторинга, грузоперевозок, а также для ликвидации аварий и катастроф в труднодоступных районах.

На Ка-37 была установлена система автоматического управления, которая обеспечивала полёт по заданной траектории с ограниченным вмешательством оператора.

Как отмечали в 1990-е годы сами специалисты «Камова», БПЛА вертолётного типа лучше всего приспособлены для патрулирования и обследования обширных территорий. При этом подчёркивалось, что реализованная на дронах соосная схема даёт весьма ощутимые преимущества — в их числе высокий КПД винтов, отсутствие потерь мощности на компенсацию реактивного момента, малые габариты, высокие пилотажные и манёвренные качества.

«Возрождение интереса»

Дальнейшим развитием детища камовцев стали беспилотники Ка-37С и Ка-137. Последняя модель имела сферический корпус с тремя отсеками: редукторным, моторным и для размещения электрооборудования. Конструирование этого дрона началось в 1994 году, а макет в натуральную величину был изготовлен в 1996-м.

Ка-137 получил необычное для вертолётной техники четырёхопорное шасси с рессорами для подпружинивания.

Беспилотник Ка-137

© Минобороны России

Аппарат превосходил предшествующий беспилотник по скорости, высоте практического потолка, продолжительности и дальности полёта. Кроме того, он мог передвигаться в любом направлении вне зависимости от погодных условий и без изменения скорости.

Ка-137 предназначался для выполнения широкого круга задач и мог оснащаться сложной бортовой аппаратурой, включавшей цифровую систему автоматического управления, навигационный комплекс, радиолокатор, тепловизионные или телевизорные камеры.

Предполагалось использование нескольких единиц Ка-137 в составе многоцелевого комплекса МБВК-137 для применения с земли, воздуха и воды. Однако о судьбе беспилотника в открытых источниках ничего не сообщается. По словам экспертов, проект не получил развития из-за недостатка финансирования.

«Многие перспективные проекты в беспилотной авиации России в 1990-е годы не были доведены до конца из-за финансовых трудностей. Тем не менее часть специалистов, которые занимались вопросами БПЛА, нашли себя в проектах, которые запускались с конца нулевых годов», — сказал в разговоре с RT главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

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Как подчеркнул Максим Кондратьев, усилия камовцев не были напрасными. Прежде всего российские конструкторы доказали перспективность и жизнеспособность широкого применения беспилотной вертолётной техники.

«Эта сфера развивалась очень непросто из-за отсутствия достаточного финансирования и необходимых комплектующих. Ситуация стала меняться с возрождением интереса к теме беспилотных вертолётов у бизнеса, который увидел большие перспективы применения данной категории БПЛА прежде всего в грузовых перевозках. Появился спрос и со стороны военных», — пояснил Кондратьев.

Так, несколько лет назад для нужд ВС РФ был создан вертолётный вариант беспилотника «Корсар». Аппарат способен взлетать и приземляться в полевых условиях с неподготовленных площадок, а также применять управляемое оружие.

Ещё одной разработкой на ниве беспилотной вертолётной техники стал дрон «Катран». БПЛА был впервые продемонстрирован публике в 2018 году. Аппарат предназначен для применения ударного вооружения, разведывательного оборудования и средств радиоэлектронной борьбы.

В 2021 году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» на стенде концерна «Калашников» был представлен разведывательно-ударный беспилотный комплекс вертолётного типа (БПЛА-ВТ) под шифром «Термит».

Длина дрона — 5 м, высота — около 2,3 м. БПЛА-ВТ оснащается разнообразной аппаратурой с возможностью установки ракет С-8Л с лазерной головкой самонаведения калибра 80 мм.

Вертолётный БПЛА «Термит» на форуме «Армия-2021»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Как считают разработчики, ключевое преимущество «Термита» заключается в возможностях внеаэродромного базирования и эксплуатации с неподготовленных площадок.

«Термит» может поражать стационарные и подвижные объекты с известными координатами, а также отправляться на так называемую свободную охоту. Об этом ранее в комментарии RT заявил начальник специального конструкторского бюро научно-производственного предприятия «Стрела» (входит в состав АО «Кронштадт») Борис Трунов.

«Захват цели производит оператор. Он ставит её на сопровождение, далее беспилотник действует автономно: включаются алгоритмы искусственного интеллекта, заложенные в логику системы управления вооружением, но в то же время окончательное решение о пуске ракеты принимает оператор», — сказал Трунов.

«Быстрее и дешевле»

Наряду с военным сегментом беспилотной вертолётной техники за последние годы получил развитие и гражданский сектор. В конце декабря прошлого года сертификат Росавиации получил тяжёлый БПЛА БАС-200 разработки Национального центра вертолётостроения (НЦВ) «Миль и Камов».

Этот дрон стал первым сертифицированным беспилотником в нашей стране. Комментируя это событие, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что оно открывает новые возможности для использования подобной техники в интересах населения, бизнеса и государства.

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«Беспилотник вертолётного типа БАС-200 может применяться для выполнения разнообразных задач: доставки грузов и мониторинга местности в интересах геологоразведки, лесоохраны, сельского хозяйства, поисково-спасательной деятельности и многих других областей деятельности. Дрон способен развивать скорость до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 кг», — говорится в материалах «Ростеха».

Интерес к БАС-200 и другим винтокрылым БПЛА проявляет «Почта России». По подсчётам организации, использование беспилотников вертолётного типа позволит увеличить объёмы грузопотока в десять раз и при этом снизить стоимость перевозок почти в два раза.

Таким образом, дроны заменят пилотируемую авиацию и автомобильный транспорт, когда необходимо быстро перевезти грузы массой в пределах нескольких десятков килограммов.

Наряду с НЦВ разработкой вертолётных БПЛА в России занимается компания «Аэромакс». В линейке продукции предприятия — дроны типа SH взлётной массой от 350 кг до 3 т и грузоподъёмностью от 50 кг до 1 т.

Беспилотник SH-450

© Аэромакс

«Несомненно, основной сферой применения БАС вертолётного типа является грузовая доставка в отдалённые пункты назначения. Наши разработки позволяют делать это даже в условиях плохой видимости и сложных климатических условиях, а также быстрее и дешевле традиционного наземного транспорта», — поясняется на сайте «Аэромакса».

Кроме того, в компании сообщают, что в зависимости от полезной нагрузки беспилотники могут проводить работы по пожаротушению, выполнять поисково-спасательные задачи, осуществлять экологическую экспертизу на суше и над водной поверхностью, «а также наблюдать за состоянием инфраструктуры и строительством новых объектов».

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В комментарии RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что потенциал применения гражданских беспилотных вертолётов РФ будет раскрываться по мере снятия законодательных ограничений на их эксплуатацию и развития промышленной базы для массового производства данной авиатехники.

По оценкам Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст», к 2035 году в РФ объём услуг по перевозке беспилотниками грузов может достичь 600 млрд рублей в год.

«Беспилотные авиационные системы вертолётного типа непременно найдут самое широкое применение. Сегодня развитие отрасли сдерживают законодательные ограничения на эксплуатацию БПЛА, недостаток отечественных электродвигателей, микроэлектроники, аккумуляторов, датчиков и иного бортового оборудования. Однако эта проблема сейчас решается. У наших инженеров уже появляются под рукой необходимые комплектующие», — резюмировал Пантелеев.