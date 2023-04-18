«Несут круглосуточное дежурство»: Минобороны РФ показало работу РСЗО «Торнадо-С» в зоне СВО

Реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» поразили в зоне СВО объекты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ведомство также продемонстрировало кадры работы расчётов данных РСЗО. «Торнадо-С» является глубокой модернизацией советского комплекса «Смерч». Среди достоинств «Торнадо-С» российские военные выделяют точность, скорострельность, мобильность и повышенную дальность ведения огня.

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» Западного военного округа нанесли удар по военным объектам ВСУ в ходе проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» нанесли удар по военным объектам ВСУ», — указано на сайте оборонного ведомства.

МО РФ также продемонстрировало кадры работы «Торнадо-С», на которых показано, как комплексы выдвигаются на позицию и ведут огонь по противнику.

Российские военные отмечают высокую эффективность «Торнадо-С». По их словам, «все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков».

«К нам приходят координаты, и мы конкретно по этим координатам отрабатываем. Нет у нас пристрелочных. Сразу точно в цель. По движущимся целям тоже работаем, по колоннам... Слаженные действия расчёта приводят к точному поражению цели... Большую часть работы выполняет компьютер, он отвечает за наведение. Машина исправная, работает стабильно», — приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника боевой машины РСЗО «Торнадо-С» по имени Никита.

В МО РФ также сообщили, что за «Торнадо-С» в рамках СВО противник охотится «с особым остервенением».

«Страх противника перед «Торнадо-С» вполне понятен. За самыми современными отечественными системами залпового огня противник ведёт особую охоту», — говорится в материалах военного ведомства.

Чтобы не попасть под ответный огонь ВСУ, расчёты «Торнадо-С» после залпа оперативно покидают огневые позиции, после чего через несколько минут они могут нанести новый удар уже из другого места. При этом ракетчики никогда не работают на одной позиции дважды и не уводят машины в одно и то же укрытие.

«Учитывая дальнобойность и мобильность системы, шансы засечь её, а тем более поразить, стремятся к нулю. Расчёты «Торнадо-С» постоянно меняют позиции. Несут круглосуточное дежурство, в любое время дня и ночи готовы к боевой работе», — поясняют в МО РФ.

Ранее высокую эффективность комплексов «Торнадо-С» в зоне СВО отмечал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Появление в должном количестве ракетных систем залпового огня «Торнадо-С» с управляемыми снарядами даёт возможность 100%-ного попадания по позициям противника. У них метровая точность», — сказал он.

По его слова, «Торнадо-С» на передовой стало противовесом американской системе HIMARS, которую ВСУ получили от США.

Скорострельность и точность

Напомним, реактивная система залпового огня «Торнадо-С» разработана в НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева.

В материалах МО РФ отмечается, что «Торнадо-С» предназначена для поражения как отдельных, так и площадных целей. В частности, РСЗО способна выводить из строя и уничтожать «командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении».

Комплекс «Торнадо-С» представляет собой глубокую модернизацию советской РСЗО «Смерч». Усовершенствование, по данным МО РФ, коснулось, в частности, боеприпасов, средств связи и управления, что позволило разработчикам «значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь данного типа РСЗО».

Боевая работа расчётов РСЗО «Смерч» по опорным пунктам ВСУ

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

По оценке начальника ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, к преимуществам модернизированной РСЗО, помимо точности и дальности, также можно отнести высокую скорострельность.

Как и «Смерч», «Торнадо-С» имеет 12 направляющих для ракет калибра 300 мм. При этом в новой РСЗО была существенно увеличена дальность стрельбы — с 70—90 км до 120 км.

Высокоточные снаряды «Торнадо-С» получают данные полётного задания за счёт блока управления, созданного на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС). При этом каждой из ракет могут быть присвоены индивидуальные координаты как по дальности полёта, так и по траектории.

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Как сообщают в госкорпорации «Ростех», точность стрельбы снарядов «Торнадо-С» в 15—20 раз выше, чем у РСЗО «Смерч».

На «Торнадо-С» также установлена «автоматизированная система управления огнём и аппаратура подготовки пуска».

«Благодаря этому информацию можно оперативно принимать и обрабатывать, также возможны автономная топографическая привязка боевой машины и ориентирование на местности», — поясняют в «Ростехе».

Управление машиной может осуществляться как из кабины, так и с помощью выносного пульта, который позволяет работать на удалении нескольких десятков метров от РСЗО. Использование такого пульта позволяет повысить защищённость личного состава.

«Увеличить эффективность поражения»

По словам военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, «Торнадо-С» значительно превосходит по своим характеристикам «Смерч», в том числе за счёт автоматизации управления комплексом.

«В «Торнадо-С» происходит автоматическая привязка к местности, расчёты при наведении на цель также автоматизированы. В комплекс было внедрено множество компьютерных цифровых систем обеспечения, что позволило увеличить эффективность поражения объектов противника», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на военном параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве

РИА Новости

© Евгений Биятов

Эксперт добавил, что «Торнадо-С» может работать в связке с беспилотниками.

«БПЛА находится в воздухе и передаёт информацию на батарею о том, как ложатся выпущенные по противнику снаряды. В зависимости от информации, которую он передаёт, корректируется огонь, причём сразу на нескольких установках, потому что батарея РСЗО «Торнадо-С» состоит из нескольких пусковых установок», — указал Литовкин.

В свою очередь, кандидат военных наук Сергей Суворов в беседе с RT отметил, что высокая точность «Торнадо-С» позволяет экономнее расходовать снаряды.

«Для решения огневых задач при использовании таких комплексов тратится значительно меньше боеприпасов. К примеру, если раньше для поражения цели требовалось запустить все 12 ракет, то теперь для решения той же огневой задачи вполне можно обойтись тремя-четырьмя ракетами», — сказал эксперт.

Сергей Суворов добавил, что по ряду характеристик «Торнадо-С» превосходит зарубежные аналоги.

«На «Торнадо-С» стоит автоматизированная система управления огнём, в ходе модернизации были увеличены дальность и точность. Можно сказать, что система «Торнадо-С» превосходит по некоторым параметрам зарубежные разработки», — отметил эксперт.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с RT заявил, что сегодня перед отечественным ВПК стоит задача кратно увеличить выпуск подобных высокоточных систем.

«Нужно увеличить как минимум в три раза выпуск «Торнадо-С» и в минимальные сроки насытить этими системами российскую группировку, принимающую участие в специальной военной операции», — заключил аналитик.