«Ростех»: комплекс связи с искусственным интеллектом разработали для истребителя Су-57

«Ростех» разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолётов пятого поколения. Как уточняет РИА Новости, в настоящее время в российских Воздушно-космических силах эксплуатируются истребители пятого поколения Су-57.