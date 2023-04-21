«Ростех»: комплекс связи с искусственным интеллектом разработали для истребителя Су-57

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«Ростех» разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолётов пятого поколения. Как уточняет РИА Новости, в настоящее время в российских Воздушно-космических силах эксплуатируются истребители пятого поколения Су-57.

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолётов пятого поколения», — сказали в корпорации.

Отмечается, что применение этого комплекса позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами.

Ранее стало известно, что ОАК расширяет производственные мощности по выпуску Су-57.

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