«Ростех»: комплекс связи с искусственным интеллектом разработали для истребителя Су-57
«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолётов пятого поколения», — сказали в корпорации.
Отмечается, что применение этого комплекса позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами.
Ранее стало известно, что ОАК расширяет производственные мощности по выпуску Су-57.