В ускоренном режиме: ремонтные бригады в зоне СВО освоили новые способы восстановления тяжёлой техники ВС РФ

Ремонтные подразделения Центрального военного округа освоили новые способы восстановления повреждённой техники. Кадры их применения на практике опубликовало Минобороны РФ. Как сообщает военное ведомство, специалисты научились быстро заменять стволы артиллерийских систем прямо на местах. Теперь такая операция может занимать считаные часы и выполняться на комплексах большого калибра вроде 203-мм САУ «Малка», чей ствол имеет длину 11 м и весит 11 т. Ранее стволы менялись на предприятиях-изготовителях, что занимало большое количество времени с учётом транспортных затрат. По словам экспертов, освоение полевыми ремонтниками данной операции существенно сокращает время на возвращение в строй необходимых на фронте средств огневого поражения.

Дислоцированные в зоне СВО ремонтные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) освоили новые способы восстановления повреждённой техники. В частности, с помощью спецоборудования они начали менять неисправные стволы артиллерийских систем на новые.

Кадры этих работ опубликованы на сайте Минобороны РФ. На них запечатлены восстановление самоходных артиллерийских установок (САУ) различного калибра и проверка технического состояния стволов.

«Специалисты по ремонту вооружения впервые освоили способы ремонта и восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов новыми в полевых условиях», — сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, ранее такие операции проводились только на заводах-изготовителях. Теперь же использование новой методики позволяет «значительно сократить время на ремонт артиллерийских систем и поставить их в строй практически за считаные часы», подчеркнули в Минобороны России.

«Кроме того, военные специалисты проводят проверку каналов стволов артиллерийских орудий на наличие износа с использованием современного оборудования», — отметили в ведомстве.

Экономия времени

Как сообщается в материале телеканала «Звезда», посвящённом работе ремонтников ЦВО, военнослужащие осуществили замену ствола 203-мм самоходной артиллерийской установки «Малка». Этот комплекс широко применяется в зоне СВО для уничтожения подземных командных пунктов, бетонных дотов и тяжёлой техники противника. Дальность стрельбы из «Малки» достигает десятки километров, на перезаряжание и наведение расчётам САУ отводится 40 секунд. Ресурс ствола артустановки составляет 1,5 тыс. выстрелов, и при интенсивной стрельбе он достаточно быстро подходит к концу.

Ремонт самоходной артиллерийской установки в зоне СВО

РИА Новости

© Евгений Биятов

В сюжете говорится, что в настоящий момент замена 11-метрового ствола «Малки» занимает всего лишь два часа. При этом масса ствола составляет 11 т: он изготавливается из сверхпрочной легированной стали — из такого же металла делают военные корабли. Для быстрого выполнения операции ремонтники используют кран и специальную железную подставку, которую они сами же и сварили, значительно ускорив процесс замены ствола.

«Здесь у нас точная копия стойки, как на заводе. Конструкция очень простая и универсальная, её можно загрузить в грузовую машину и с собой возить куда угодно... Очень сильно сокращает время ремонта», — пояснил журналистам начальник службы вооружений под позывным Пенза.

На боевые машины устанавливаются стволы, находившиеся на хранении. Перед монтажом их необходимо расконсервировать — очистить от солидола внутри канала ствола, который защищает его от коррозии во время хранения на складе. Износ ствола определяется специальным зондом с видеокамерой. Военнослужащий вставляет его внутрь канала и проводит замеры по всей длине. Результаты отражаются на компьютере.

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В конце прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что российские ремонтные подразделения в зоне СВО освоили замену танковых стволов, однако никакие подробности процесса не раскрывались. По мнению опрошенных RT экспертов, для замены артиллерийских и танковых стволов, скорее всего, используются примерно одни и те же спецсредства, заменяющие функционал заводского оборудования.

«С началом СВО технику с повреждёнными или изношенными стволами приходилось отправлять в глубокий тыл — в специализированные мастерские или на заводы-изготовители. Там находится высокоточная аппаратура для осмотра стволов и измерения их изношенности. Насколько я понимаю, теперь данное оборудование появилось у наших ремонтных подразделений вблизи линии боевого соприкосновения. Также, как мы видим, выручает смекалка — многие приспособления для ремонта изобретаются и изготавливаются прямо на местах», — сказал в беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, для замены ствола зачастую требуется демонтировать башню и специализированное оборудование боевой машины, однако в случае «Малки» и буксируемых артиллерийских установок эта операция не проводится, так как они лишены башни.

Ремонт буксируемого артиллерийского орудия в зоне СВО

РИА Новости

© Евгений Биятов

Как пояснил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов, трудоёмкость и сложность ремонта зависят от конструкции стволов и специфики самих боевых машин.

«Процесс может быть трудоёмким, но если под рукой есть всё необходимое и специалисты хорошо подготовлены, то замена позволяет уложиться в несколько часов. Конечно, есть некоторые нюансы. Например, проще менять ствол на буксируемом орудии, но с самоходками и танками ситуация несколько сложнее», — сказал Суворов.

«Расширение функционала»

Как отметил в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, замена ствола является одной из важнейших обязательных ремонтных операций в зоне боевых действий.

«Это рутинный обязательный процесс, который должен проводиться с определённой периодичностью. Если его не выполнять, то точность стрельбы будет потеряна, а сам ствол может деформироваться», — подчеркнул Бутырин.

Как пояснил эксперт, износостойкость стволов зависит от материала изготовления, интенсивности их использования и типа боеприпасов, которыми велась стрельба. К примеру, бронебойные подкалиберные снаряды из-за специального оперения быстрее портят танковое орудие, чем осколочно-фугасные.

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Между тем, по словам Суворова, стволы на современной технике имеют несколько больший ресурс благодаря применению новых сплавов.

«Ресурс стволов имеет большое значение, и все страны мира стремятся его увеличить. Чем выше этот показатель, тем у носителя больше возможностей в плане скорострельности. Значит, орудию нужно меньше времени на отдых и оно будет более точным», — пояснил эксперт.

При этом, как отметил Суворов, любой артиллерийский расчёт и экипаж танка должны соблюдать определённые правила эксплуатации орудия. В частности, необходимо делать паузы между выстрелами, не давая стволу перегреваться, и в целом постоянно отслеживать его техническое состояние.

По словам Анатолия Матвийчука, своевременная замена ствола — крайне необходимая мера, особенно в условиях высокой нагрузки на средства огневого поражения. Эксперт напомнил, что, помимо артиллерии, в зоне СВО большой массив работы по нанесению ударов по позициям ВСУ выполняют танковые экипажи.

Причём, как следует из материалов Минобороны РФ, огонь ведётся с так называемых закрытых огневых позиций (ЗОП). При таком виде стрельбы достигается существенно большая дальность, чем прямой наводкой. Таким образом, танки фактически выполняют функционал полевой артиллерии. Вместе с тем их стволы намного быстрее изнашиваются.

Ремонт танка в зоне СВО

РИА Новости

Как говорится в материале журнала «Военная мысль», посвящённом стрельбе из ЗОП, ресурс живучести ствола танковой пушки при стрельбе осколочно-фугасными снарядами составляет около 1 тыс. выстрелов. В то же время у многих современных артиллерийских систем этот показатель оценивается на уровне 5—7 тыс. При одинаковом расходе снарядов стрельба из танков с ЗОП экономически менее эффективна, чем огонь из гаубиц.

Однако, как пояснил Суворов, стрельба с закрытых огневых позиций позволяет обезопасить танки и увеличить огневую мощь ВС РФ на переднем крае в зоне СВО. В связи с этим экономические параметры отходят на второй план. При этом, как подчеркнул эксперт, ремонтные подразделения должны всегда быть оснащены резервом танковых стволов.

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«Насколько я понимаю, сейчас стволы берутся с хранения. Однако наша промышленность уже приспособилась к ситуации высокого расхода боеприпасов, и потому производство новых стволов тоже было налажено. Главное, чтобы не нарушалась логистика и они в нужном количестве поставлялись на фронт», — отметил Суворов.

Аналогичной точки зрения придерживается и Анатолий Матвийчук. Эксперт полагает, что операции, которые занимали недели, сейчас выполняются порой за одни сутки.

«Если не подводят промышленность и логистика, то в настоящее время ремонт занимает очень короткий период времени. Тем самым техника практически сразу же возвращается на передовую, как это было в годы Великой Отечественной. Вот и сейчас наше командование идёт по пути расширения функционала полевых ремонтников, ведь они способны возвращать в строй почти любую технику, которая не нуждается в капитальном ремонте», — пояснил Матвийчук.

По мнению Александра Бутырина, на сегодняшний день значительно возросли качество и скорость полевого ремонта повреждённой техники ВС РФ. Во многом такой результат объясняется решением вопросов логистики и увеличением числа специалистов за счёт добровольцев и мобилизованных запасников.

«В начале спецоперации требовалось сформировать весьма разветвлённую инфраструктуру ремонта и техобслуживания, причём вблизи фронта. Сегодня, насколько я могу судить, ремонтные подразделения размещаются в пунктах дислокации воинских частей, но при этом находятся в местах, которые можно считать относительно безопасными. Такой подход оказался эффективным: с отлаживанием логистики он позволил быстро возвращать технику, в том числе тяжёлую, на передовую», — резюмировал Бутырин.