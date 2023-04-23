В ускоренном режиме: ремонтные бригады в зоне СВО освоили новые способы восстановления тяжёлой техники ВС РФ
Дислоцированные в зоне СВО ремонтные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) освоили новые способы восстановления повреждённой техники. В частности, с помощью спецоборудования они начали менять неисправные стволы артиллерийских систем на новые.
Кадры этих работ опубликованы на сайте Минобороны РФ. На них запечатлены восстановление самоходных артиллерийских установок (САУ) различного калибра и проверка технического состояния стволов.
«Специалисты по ремонту вооружения впервые освоили способы ремонта и восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов новыми в полевых условиях», — сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, ранее такие операции проводились только на заводах-изготовителях. Теперь же использование новой методики позволяет «значительно сократить время на ремонт артиллерийских систем и поставить их в строй практически за считаные часы», подчеркнули в Минобороны России.
«Кроме того, военные специалисты проводят проверку каналов стволов артиллерийских орудий на наличие износа с использованием современного оборудования», — отметили в ведомстве.
Экономия времени
Как сообщается в материале телеканала «Звезда», посвящённом работе ремонтников ЦВО, военнослужащие осуществили замену ствола 203-мм самоходной артиллерийской установки «Малка». Этот комплекс широко применяется в зоне СВО для уничтожения подземных командных пунктов, бетонных дотов и тяжёлой техники противника. Дальность стрельбы из «Малки» достигает десятки километров, на перезаряжание и наведение расчётам САУ отводится 40 секунд. Ресурс ствола артустановки составляет 1,5 тыс. выстрелов, и при интенсивной стрельбе он достаточно быстро подходит к концу.
- Ремонт самоходной артиллерийской установки в зоне СВО
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
В сюжете говорится, что в настоящий момент замена 11-метрового ствола «Малки» занимает всего лишь два часа. При этом масса ствола составляет 11 т: он изготавливается из сверхпрочной легированной стали — из такого же металла делают военные корабли. Для быстрого выполнения операции ремонтники используют кран и специальную железную подставку, которую они сами же и сварили, значительно ускорив процесс замены ствола.
«Здесь у нас точная копия стойки, как на заводе. Конструкция очень простая и универсальная, её можно загрузить в грузовую машину и с собой возить куда угодно... Очень сильно сокращает время ремонта», — пояснил журналистам начальник службы вооружений под позывным Пенза.
На боевые машины устанавливаются стволы, находившиеся на хранении. Перед монтажом их необходимо расконсервировать — очистить от солидола внутри канала ствола, который защищает его от коррозии во время хранения на складе. Износ ствола определяется специальным зондом с видеокамерой. Военнослужащий вставляет его внутрь канала и проводит замеры по всей длине. Результаты отражаются на компьютере.
В конце прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что российские ремонтные подразделения в зоне СВО освоили замену танковых стволов, однако никакие подробности процесса не раскрывались. По мнению опрошенных RT экспертов, для замены артиллерийских и танковых стволов, скорее всего, используются примерно одни и те же спецсредства, заменяющие функционал заводского оборудования.
«С началом СВО технику с повреждёнными или изношенными стволами приходилось отправлять в глубокий тыл — в специализированные мастерские или на заводы-изготовители. Там находится высокоточная аппаратура для осмотра стволов и измерения их изношенности. Насколько я понимаю, теперь данное оборудование появилось у наших ремонтных подразделений вблизи линии боевого соприкосновения. Также, как мы видим, выручает смекалка — многие приспособления для ремонта изобретаются и изготавливаются прямо на местах», — сказал в беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По словам эксперта, для замены ствола зачастую требуется демонтировать башню и специализированное оборудование боевой машины, однако в случае «Малки» и буксируемых артиллерийских установок эта операция не проводится, так как они лишены башни.
- Ремонт буксируемого артиллерийского орудия в зоне СВО
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Как пояснил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов, трудоёмкость и сложность ремонта зависят от конструкции стволов и специфики самих боевых машин.
«Процесс может быть трудоёмким, но если под рукой есть всё необходимое и специалисты хорошо подготовлены, то замена позволяет уложиться в несколько часов. Конечно, есть некоторые нюансы. Например, проще менять ствол на буксируемом орудии, но с самоходками и танками ситуация несколько сложнее», — сказал Суворов.
«Расширение функционала»
Как отметил в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, замена ствола является одной из важнейших обязательных ремонтных операций в зоне боевых действий.
«Это рутинный обязательный процесс, который должен проводиться с определённой периодичностью. Если его не выполнять, то точность стрельбы будет потеряна, а сам ствол может деформироваться», — подчеркнул Бутырин.
Как пояснил эксперт, износостойкость стволов зависит от материала изготовления, интенсивности их использования и типа боеприпасов, которыми велась стрельба. К примеру, бронебойные подкалиберные снаряды из-за специального оперения быстрее портят танковое орудие, чем осколочно-фугасные.
Между тем, по словам Суворова, стволы на современной технике имеют несколько больший ресурс благодаря применению новых сплавов.
«Ресурс стволов имеет большое значение, и все страны мира стремятся его увеличить. Чем выше этот показатель, тем у носителя больше возможностей в плане скорострельности. Значит, орудию нужно меньше времени на отдых и оно будет более точным», — пояснил эксперт.
При этом, как отметил Суворов, любой артиллерийский расчёт и экипаж танка должны соблюдать определённые правила эксплуатации орудия. В частности, необходимо делать паузы между выстрелами, не давая стволу перегреваться, и в целом постоянно отслеживать его техническое состояние.
По словам Анатолия Матвийчука, своевременная замена ствола — крайне необходимая мера, особенно в условиях высокой нагрузки на средства огневого поражения. Эксперт напомнил, что, помимо артиллерии, в зоне СВО большой массив работы по нанесению ударов по позициям ВСУ выполняют танковые экипажи.
Причём, как следует из материалов Минобороны РФ, огонь ведётся с так называемых закрытых огневых позиций (ЗОП). При таком виде стрельбы достигается существенно большая дальность, чем прямой наводкой. Таким образом, танки фактически выполняют функционал полевой артиллерии. Вместе с тем их стволы намного быстрее изнашиваются.
- Ремонт танка в зоне СВО
- РИА Новости
Как говорится в материале журнала «Военная мысль», посвящённом стрельбе из ЗОП, ресурс живучести ствола танковой пушки при стрельбе осколочно-фугасными снарядами составляет около 1 тыс. выстрелов. В то же время у многих современных артиллерийских систем этот показатель оценивается на уровне 5—7 тыс. При одинаковом расходе снарядов стрельба из танков с ЗОП экономически менее эффективна, чем огонь из гаубиц.
Однако, как пояснил Суворов, стрельба с закрытых огневых позиций позволяет обезопасить танки и увеличить огневую мощь ВС РФ на переднем крае в зоне СВО. В связи с этим экономические параметры отходят на второй план. При этом, как подчеркнул эксперт, ремонтные подразделения должны всегда быть оснащены резервом танковых стволов.
«Насколько я понимаю, сейчас стволы берутся с хранения. Однако наша промышленность уже приспособилась к ситуации высокого расхода боеприпасов, и потому производство новых стволов тоже было налажено. Главное, чтобы не нарушалась логистика и они в нужном количестве поставлялись на фронт», — отметил Суворов.
Аналогичной точки зрения придерживается и Анатолий Матвийчук. Эксперт полагает, что операции, которые занимали недели, сейчас выполняются порой за одни сутки.
«Если не подводят промышленность и логистика, то в настоящее время ремонт занимает очень короткий период времени. Тем самым техника практически сразу же возвращается на передовую, как это было в годы Великой Отечественной. Вот и сейчас наше командование идёт по пути расширения функционала полевых ремонтников, ведь они способны возвращать в строй почти любую технику, которая не нуждается в капитальном ремонте», — пояснил Матвийчук.
По мнению Александра Бутырина, на сегодняшний день значительно возросли качество и скорость полевого ремонта повреждённой техники ВС РФ. Во многом такой результат объясняется решением вопросов логистики и увеличением числа специалистов за счёт добровольцев и мобилизованных запасников.
«В начале спецоперации требовалось сформировать весьма разветвлённую инфраструктуру ремонта и техобслуживания, причём вблизи фронта. Сегодня, насколько я могу судить, ремонтные подразделения размещаются в пунктах дислокации воинских частей, но при этом находятся в местах, которые можно считать относительно безопасными. Такой подход оказался эффективным: с отлаживанием логистики он позволил быстро возвращать технику, в том числе тяжёлую, на передовую», — резюмировал Бутырин.
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