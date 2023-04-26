«Замечательное орудие»: до конца 2023 года завершатся государственные испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ»

Новейшая самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» проходит государственные испытания, которые завершатся до конца года. Об этом сообщил временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский. По его словам, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию ходовой части САУ. «Коалиция-СВ» обладает повышенной скорострельностью и дальностью стрельбы, защищённостью экипажа и высокой степенью автоматизации. Военные эксперты отмечают, что благодаря новым техническим решениям и улучшенным боевым характеристикам эти САУ значительно усилят ВС РФ.

Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» проходит государственные испытания, которые завершатся до конца 2023 года. Об этом сообщил временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский.

«САУ «Коалиция-СВ» пока ещё не принимала участия в СВО, она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года», — приводит его слова ТАСС.

Сергей Медведский пояснил, что в настоящее время ведутся работы по совершенствованию ходовой части САУ.

«Фактически она на выходе», — отметил генерал-майор.

Мощная «Коалиция»



Новейшая САУ «Коалиция-СВ» была создана предприятиями, входящими в концерн «Уралвагонзавод». Разработчиком является Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник», а производителем — АО «Уралтрансмаш».

«Коалиция-СВ» призвана заменить в Вооружённых силах РФ принятую на вооружение в 1989 году САУ «Мста-С». Работы по созданию новой самоходной гаубицы были официально начаты в 2006 году. Машина должна была превзойти по своим тактико-техническим характеристикам уже имеющуюся на вооружении САУ «Мста-С», а также иностранные самоходные орудия такого же класса.

САУ «Коалиция-СВ»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Впервые «Коалиция-СВ» была официально представлена на параде Победы 9 мая 2015 года.

«Коалиция-СВ» оснащена пушкой 2A88 калибра 152 мм. Новая гаубица обладает современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Это позволило увеличить её скорострельность — она может производить до 16 выстрелов в минуту, в то время как «Мста-С» может делать лишь восемь выстрелов в минуту. Также была увеличена дальность стрельбы, которая теперь составляет до 70—80 км (в зависимости от типа снаряда ) вместо 30 км у «Мсты-С».

Также был увеличен и возимый боекомплект: 70 снарядов у «Коалиции» против 50 у «Мсты-С».

Гаубицу отличает высокий уровень автоматизации, что позволило сократить её экипаж до трёх человек, тогда как для управления САУ «Мста-С» требуется расчёт от пяти до семи человек.

Кроме того, это позволило сделать боевое отделение в средней части корпуса полностью необитаемым, так как система приведения орудия в действие и механизмы зарядки полностью автоматизированы.

Места командира и наводчика «Коалиции-СВ» оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчёт установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.

Разработчики отмечают, что новейшая САУ предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и миномётных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Применённые технические решения позволили реализовать в «Коалиции-СВ» режим огневого налёта, который до недавнего времени не применялся в артиллерии России.

Высокие боевые качества российских САУ признаются и западным экспертным сообществом. В частности, им посвящён материал в американском военно-политическом журнале The National Interest (NI): «У российской армии скоро появятся новые мощные пушки».

Статья The National Interest «У российской армии скоро появятся новые мощные орудия»

© The National Interest

В статье обозреватели издания отмечали, что «на смену установке «Мста-С» придёт комплекс «Коалиция-СВ» с 152-мм орудием 2А88, обладающим скорострельностью 15—20 выстрелов в минуту».

«Появление установок «Мста-С» и «Коалиция-СВ» — значительное усиление артиллерии российских сухопутных войск», — подчёркивает The National Interest.

«Принципиально новая»

В разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что сообщения о скором завершении испытаний «Коалиции-СВ» внушают оптимизм.

«Это очень хорошая новость. «Коалиция-СВ» — принципиально новая САУ. Она обладает высокой степенью автоматизации ведения огня, повышенной точностью с возможностью вести огонь различными боеприпасами. У неё необитаемая башня и, в отличие от САУ «Мста-С», гораздо меньший боевой расчёт: всего три человека. Скорое завершение испытаний говорит, что все требования заказчика в лице Минобороны РФ будут выполнены», — сказал собеседник RT.

САУ «Коалиция-СВ»

globallookpress.com

© Olga Sokolova

Алексей Леонков также отметил, что «Коалиция-СВ» по ряду характеристик превосходит не только своих предшественниц, но и зарубежные орудия такого же класса.

«Большинство зарубежных САУ имеют обитаемые башни, где находится экипаж, осуществляющий корректировку огня, заряжание и другие манипуляции. «Коалиция» находится на следующем этапе развития — её экипаж находится в бронированной капсуле и ведёт управление автоматическим комплексом в необитаемой башне», — подчеркнул эксперт.

У САУ «Мста-С» также есть автомат заряжания, однако один из членов экипажа должен осуществлять непосредственное управление им, напомнил Алексей Леонков.

«В «Коалиции» оператор может наметить несколько целей, подобрать нужные боеприпасы и за короткий промежуток времени произвести большее огневое воздействие на максимальную дальность по целям, которые он получил от воздушной разведки, и по координатам наводчиков, находящихся на передовой. Все эти координаты и типы целей можно занести перед стрельбой, а дальше автомат сам всё сделает, при этом по скорострельности «Коалиция» будет превышать возможности САУ «Мста-С», — рассказал военный эксперт.

Характеристики «Коалиции-СВ» в разговоре с RT высоко оценил и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Это замечательное орудие: 152 мм, практически полностью автоматическая гаубица с комфортными условиями для экипажа. САУ может работать в связке с беспилотниками, вертолётами и даже космическими аппаратами. Также «Коалиция» обладает повышенной точностью стрельбы», — подчеркнул он.

Виктор Литовкин отметил, что «Коалиция-СВ» значительно усилит огневую мощь артиллерийских подразделений ВС РФ.

«Появления «Коалиции-CВ» на фронте давно заждались: у неё повышенная скорострельность, сокращённое время подготовки к стрельбе, повышенная точность нанесения ударов. Получив информацию о координатах, она мгновенно переводит их в систему прицеливания и наносит удары. Может вести огонь с закрытых огневых позиций и стрелять фугасными снарядами, осколочными, специальными кассетными снарядами», — сказал эксперт.

Алексей Леонков, в свою очередь, рассчитывает, что новые возможности САУ «Коалиция-СВ» будут испытаны в зоне спецоперации.

«Я надеюсь, что она пройдёт боевое крещение в зоне СВО. Я думаю, что это будет положительным опытом, который скажется на дальнейшем развитии таких систем», — заключил собеседник RT.