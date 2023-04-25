Генерал-майор Медведский заявил, что госиспытания САУ «Коалиция-СВ» завершатся в 2023 году
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Об этом сообщил временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-майор Сергей Медведский.
«САУ «Коалиция-СВ» пока ещё не принимала участия в СВО, она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года», — цитирует его ТАСС.
По словам генерала, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию ходовой части САУ.
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