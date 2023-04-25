Генерал-майор Медведский заявил, что госиспытания САУ «Коалиция-СВ» завершатся в 2023 году

Новейшая самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» проходит государственные испытания.

Об этом сообщил временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-майор Сергей Медведский.

«САУ «Коалиция-СВ» пока ещё не принимала участия в СВО, она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года», — цитирует его ТАСС.

По словам генерала, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию ходовой части САУ.

Ранее стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.

Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.