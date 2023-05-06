«Превосходная ударная платформа»: как создавался и совершенствовался вертолёт Ми-24

55 лет назад вышло постановление правительства СССР о разработке нового боевого вертолёта, получившего впоследствии наименование Ми-24 и прозвище «Крокодил». Он стал первой отечественной ударной винтокрылой машиной. Ми-24 отличался выдающимися скоростными качествами, надёжностью, способностью оказывать серьёзную огневую поддержку войскам и высаживать тактический десант. Сейчас этот вертолёт применяется в зоне СВО. По словам экспертов, Ми-24 по-прежнему остаётся эффективной ударной платформой, имеющей к тому же серьёзный модернизационный потенциал.

6 мая 1968 года вышло постановление правительства СССР и ЦК КПСС о разработке боевого вертолёта под обозначением В-24. Впоследствии у винтокрылой машины появилось официальное наименование Ми-24, а среди военных вертолёт получил прозвище «Крокодил».

Дебютный полёт с двигателем семейства ТВ3-117 Ми-24 совершил 15 сентября 1969 года. На последовавших затем испытаниях машина продемонстрировала выдающиеся скоростные характеристики. Боевые и транспортные модификации будущего Ми-24 разгонялись до 320 и 340 км/ч. При этом крейсерская скорость составляла 270 и 280 км/ч соответственно. В НАТО за высокие скоростные качества Ми-24 назвали «Ланью».

Ми-24 создавался на основе легендарного Ми-8 и винтокрылой амфибии Ми-14 и считается первым отечественным вертолётом ударного типа. Машина получила классическую одновинтовую схему. Часть вооружения была встроенной, часть размещалась на шести точках подвески. Основу арсенала «Крокодила» составили скорострельная пушка ГШ-23 конструкции Василия Грязева и Аркадия Шипунова, управляемые и неуправляемые ракеты, авиабомбы. С борта вертолёта могли применяться пулемёты и гранатомёты.

«Большое внимание при проектировании уделялось высокой боевой живучести вертолёта и безопасности экипажа, что должно было обеспечиваться бронированием кабин и важнейших агрегатов и дублированием основных систем, а также использованием средств, уменьшающих вероятность взрыва и пожара при повреждениях в боевых условиях», — говорится в материалах Музея Победы.

«Летающий танк»

По словам экспертов, реализация проекта Ми-24 была призвана восполнить пробел в воздушных средствах огневой поддержки наземных подразделений. Кроме того, определённую роль сыграл американский опыт войны во Вьетнаме, где армия США широко применяла вертолёты, в частности AH-1 Huey Cobra, для налётов на позиции прокоммунистических сил.

«Советское командование прекрасно понимало, что успешная военная операция невозможна без применения авиакомпонента, в том числе вертолётов. Нашей стране требовался своего рода штурмовик, «летающий танк», способный эффективно бороться с танками, артиллерией, разрушать инженерные сооружения, то есть непосредственно поддерживать войска на поле боя», — заявил в беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По словам эксперта, таким «штурмовиком» как раз и стал Ми-24. Как полагает Попов, ОКБ Миля и другим оборонным предприятиям СССР удалось реализовать в «Крокодиле» ключевые преимущества современного боевого вертолёта: возможность взлёта-посадки практически с любых площадок, нанесение ударов ракетным вооружением по войскам на линии фронта, высадка тактического воздушного десанта, ведение разведки и выдача целеуказания.

Ми-24 на учениях в 1977 году

РИА Новости

© Якутин

Как пояснил в комментарии RT бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев, Ми-24 можно назвать первым полноценным ударным вертолётом.

«Наши конструкторы и военные очень внимательно изучали опыт вооружённых конфликтов, естественно, следили за развитием военной техники и вооружения западных стран. Появление Ми-24 — продукт этого анализа, кропотливой работы по созданию первой полноценной ударной винтокрылой машины, способной эффективно поддерживать войска на поле боя», — сказал Хатылев.

По данным Минобороны РФ, нормальная взлётная масса Ми-24 составляла 11 т, максимальный вес боевой нагрузки — 1480 кг, динамический потолок — 4500 м, дальность полёта с нормальной взлётной массой — 480 км. На «Крокодиле» были установлены два двигателя ТВ3-117ВМА совокупной мощностью 4,4 тыс. л. с.

В зависимости от модификации экипаж вертолёта составлял два или три человека (пилот, штурман-оператор, бортмеханик). От вражеских снарядов и осколков лётчиков защищали броневые лобовые стёкла и бронеплиты.

Серийное производство Ми-24 стартовало в начале 1970-х годов. Одновременно с этим ОКБ Миля занималось разработкой более совершенных версий «Крокодила». Вершиной конструкторской мысли, как отметили эксперты, на тот момент стала модификация Ми-24В с комплексом вооружения «Штурм-В».

В состав комплекса входили разнообразная аппаратура и управляемые ракеты «Штурм» и «Атака», которые размещались в транспортно-пусковых контейнерах. Ракеты отличались высокой помехоустойчивостью и были способны поражать цели на дистанциях пять и шесть километров соответственно.

Первоначально Ми-24В был носителем четырёх ракет, но впоследствии вертолёт получил возможность поднимать в воздух до 16 снарядов комплекса «Штурм-В». В 1980-е годы арсенал этой модификации пополнился ракетами Р-60, способными сбивать воздушные цели.

Вооружение Ми-24

РИА Новости

© Павел Лисицын

В общей сложности было выпущено 3,5 тыс. вертолётов семейства Ми-24. Машина массово поставлялась за рубеж под обозначением Ми-35 — в страны Организации Варшавского договора, другим союзникам и партнёрам Москвы.

«Ми-24, наверное, является самым популярным вертолётом XX века. Он поставлялся в десятки стран и принял участие в десятках вооружённых конфликтов, где зарекомендовал себя как чрезвычайно надёжная и живучая машина. Для нашей армии большое значение имел опыт применения Ми-24 в Афганистане и Чечне, где экипажам «Крокодила» приходилось действовать на малых высотах и в условиях сложного горного рельефа», — отметил Хатылев.

По словам эксперта, в Афганистане и Чечне экипажи Ми-24 наносили неожиданные удары по боевикам, высаживали десанты, доставляли грузы и эвакуировали раненых. Кроме того, «Крокодилы» часто прикрывали «рабочих лошадок» Ми-8, выполнявших в основном транспортные задачи, рассказал Хатылев.

«Конечно, Ми-24 часто попадали под обстрел, были потери, лётчики порой едва дотягивали до аэродромов. Однако из опыта боевого применения можно сделать вывод, что создатели «Крокодила» хорошо проработали вопросы бронирования и ремонтопригодности. Это превосходная ударная платформа», — подчеркнул Хатылев.

Аналогичную точку зрения высказал и Владимир Попов. По его словам, Ми-24 продемонстрировал выдающиеся боевые качества и не имел равных по эксплуатационным характеристикам.

Единственным серьёзным недостатком «Крокодила» эксперт назвал сложность работы в тёмное время суток. Это обстоятельство послужило одной из главных причин, побудивших ОКБ Миля создать разведывательно-ударный вертолёт Ми-28, получивший прозвище «Ночной охотник».

Одновременно с Ми-28 ОКБ Камова разработало легендарный одноместный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула». Позднее по заказу военных на базе этой машины появился Ка-52 «Аллигатор». Сейчас этот вертолёт вместе с «Ночным охотником» активно применяется в СВО. Кроме того, обе платформы проходят модернизацию.

Обновление «Крокодила»

Несмотря на наличие у России более современных ударных вертолётов, Владимир Попов считает, что боевой путь Ми-24 ещё не закончился. Эксперт напомнил, что «Крокодил» неоднократно модернизировался, в том числе для экспорта, а сейчас выполняет задачи в зоне СВО.

Так, в 2020 году представитель завода «Роствертол» Виктор Литвинов сообщил RT о завершении испытаний транспортно-боевого вертолёта Ми-35П, созданного на основе Ми-24П для продажи иностранным заказчикам.

Данная модификация получила современные средства связи, прицельно-вычислительный комплекс, обзорно-прицельную станцию с дальностью обнаружения целей на расстоянии до 10 км, а также автопилот.

В марте 2022 года специалисты Национального центра вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (НЦВ) запатентовали облик ударно-транспортного вертолёта, который будет глубокой модернизацией многоцелевого Ми-24П.

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Предполагается, что обновлённая машина будет оснащаться цифровым пилотажно-навигационным комплексом и обзорно-прицельной станцией, способной наводить управляемые ракеты и работать в любое время суток. Также вертолёт получит бортовой комплекс обороны и датчики обнаружения внешних угроз, которые разместят на внешних пилонах консолей крыла.

Как считает Владимир Попов, Ми-24 сохраняет серьёзный модернизационный потенциал, который может быть реализован за счёт монтажа более современного бортового оборудования и управляемых ракет. Кроме того, вертолёт сохранил все возможности для поражения танков, что актуально в контексте поставок западной бронетехники ВСУ.

«Применение нашей армейской авиации в определённой мере сковано наличием у противника ПВО. Тем не менее в текущей ситуации совершенно нецелесообразно отказываться от Ми-24. Парк этих машин нужно модернизировать и применять в бою. Ударные вертолёты могут сыграть существенную роль в истреблении западных танков и срыве возможных наступательных действий нашего противника», — резюмировал Попов.