Непрерывное и ритмичное снабжение: Шойгу поручил держать на особом контроле поставки вооружения войскам в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил своему заместителю Алексею Кузьменкову взять на особый контроль вопросы непрерывного и ритмичного снабжения российских войск в зоне СВО. Также Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения в Южном военном округе, которую направляют в районы боевых действий. Кроме того, заместители министра обороны РФ и командующие группировками доложили Шойгу о текущей обстановке на направлениях СВО, а также рассказали о планах дальнейших действий.

В пятницу, 5 мая, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил держать на контроле ситуацию со снабжением российских войск в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кузьменков продемонстрировал Шойгу новые партии современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск. Он также доложил, что за счёт организации круглосуточной работы количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум.

Напомним, что Алексей Кузьменков был назначен на должность замминистра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ, 30 апреля.

С 2014 по 2018 год он возглавлял Штаб материально-технического обеспечения ВС России, а с 2018 по 2019 год являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

С 2019-го Кузьменков занимал должность замдиректора Федеральной службы войск Национальной гвардии — главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации.

Добавим, что 5 мая Сергей Шойгу в Южном военном округе проверил готовность военной техники, которую задействуют российские военные в зоне СВО. Также глава оборонного ведомства проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из районов боевых действий.

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения вооружённых сил в районы проведения специальной военной операции, к выполнению задач по предназначению», — указали в МО РФ.

Вдобавок Шойгу заслушал доклады заместителей, а также командующих группировками по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

«В ВС РФ поставлено достаточное количество боеприпасов»

2 мая Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ отметил, что действия российских группировок войск в зоне СВО во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения. По его словам, контроль за всеми этапами выполнения государственного оборонного заказа ведётся в круглосуточном режиме.

«В результате по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз. В этом году в вооружённые силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику», — говорил министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс России обеспечивает потребности армии и флота.

Кроме того, глава Минобороны РФ рассказал, что в апреле потери ВСУ в зоне СВО превысили 15 тыс. военнослужащих.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тыс. человек», — сказал Шойгу.

Он также привёл данные, согласно которым за этот период российскими военными были уничтожены восемь самолётов, 277 беспилотников, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и миномётов противника.

«Продолжаем ликвидировать вооружение, поставляемое для нужд украинских вооружённых сил Западом», — констатировал министр.