«Несмотря на военную помощь со стороны западных стран»: Шойгу заявил о потере ВСУ более 15 тысяч человек за месяц

Украинские военные за минувший месяц потеряли свыше 15 тыс. человек в зоне СВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ. Как отметил министр, противник несёт значительные потери, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран. Шойгу также сообщил, что российские военные в апреле уничтожили восемь самолётов противника, 430 единиц бронетехники, 18 машин РСЗО, а также 225 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в апреле потери украинской стороны в зоне специальной военной операции превысили 15 тыс. человек. Такие цифры министр привёл во вступительном слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тыс. человек», — сказал Шойгу.

Он также заявил, что за этот период российские военные уничтожили восемь самолётов, 277 беспилотников, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и миномётов противника.

Министр констатировал, ВС РФ продолжают ликвидировать вооружение, поставляемое Западом для нужд киевского режима.

Шойгу — о потерях украинских военных

Шойгу уделил особое внимание вопросам пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения в российских группировках войск в зоне СВО. По его словам, контроль за всеми этапами выполнения государственного оборонного заказа ведётся в круглосуточном режиме.

«В результате по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз. В этом году в Вооружённые силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику», — отметил глава оборонного ведомства.

По его словам, ещё один важный вопрос — наращивание возможностей ремонтно-восстановительных органов. Согласно приведённым министром данным, ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум.

Кроме того, благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту, подчеркнул Шойгу. Он добавил, что работу по всем этим направлениям необходимо продолжать и наращивать её темпы.

Обстановка в зоне СВО

Из новой сводки Минобороны о ходе спецоперации следует, что на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск были поражены подразделения противника в районах ряда населённых пунктов в Харьковской области. Также пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки в этом секторе уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении авиацией и огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены живая сила и техника ВСУ. За сутки уничтожены до 65 украинских военных, две бронемашины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20. В районе населённого пункта Григоровка (ДНР) поражён склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артёмовска. За сутки в этом районе российская авиация совершила семь самолёто-вылетов, а артиллерия группировки выполнила 74 огневые задачи.

Ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах н. п. Часов Яр, Богдановка и Григоровка (ДНР). Как сообщили в МО, воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах штурмовых отрядов.

За прошедшие сутки в этом секторе уничтожены до 290 украинских военных и иностранных наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубица Д-20.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах ряда населённых пунктов ДНР и Запорожской области. Противник потерял более 50 человек, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, три автомобиля и склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 124 районах.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три самолёта воздушных сил Украины: два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Наряду с этим за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотников.