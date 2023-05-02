Шойгу: за месяц ВС России уничтожили восемь самолётов и более 400 танков ВСУ

За прошедший месяц российская армия уничтожила восемь самолётов и более 400 танков ВСУ, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Наши военнослужащие уничтожили восемь самолётов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин РСЗО, 225 орудий полевой артиллерии и миномётов», — сказал он.

Министр добавил, что российская армия продолжает уничтожать поставляемое Украине Западом вооружение.

21 апреля газета The New York Times со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона передавала, что Украине не хватит западных танков и других вооружений, чтобы осуществить контрнаступление.

По данным издания, американские военные планировщики полагают, что Украине для наступления необходимо 253 танка.

24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.