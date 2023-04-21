NYT: Украине не хватит танков и других вооружений для контрнаступления

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Украине не хватит западных танков и других вооружений, чтобы осуществить контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона.
NYT: Украине не хватит танков и других вооружений для контрнаступления
  • AP

«Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то всё равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления», — говорится в материале.

По данным издания, американские военные планировщики полагают, что Украине для наступления необходимо 253 танка.

При этом в конце февраля было обещано поставить 200 танков, из них только 60 западные.

Также в статье говорится о проблемах с поставками снарядов калибра 155 мм.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

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