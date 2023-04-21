Экс-генерал США Ходжес спрогнозировал начало наступления ВСУ через несколько недель
- AP
По его словам, наступление будет развиваться на узком участке южного фронта.
Главной задачей ВСУ бывший военный назвал выход к побережью Азовского моря.
«Обороняя Бахмут (Артёмовск), генштаб Киева планировал выиграть время на подготовку контрнаступления», — сказал Ходжес в интервью Deutsche Welle.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».
The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.