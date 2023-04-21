Экс-генерал США Ходжес спрогнозировал начало наступления ВСУ через несколько недель

Контрнаступление армии Украины начнётся на южном фронте через несколько недель, заявил экс-генерал армии США Бен Ходжес.

По его словам, наступление будет развиваться на узком участке южного фронта.

Главной задачей ВСУ бывший военный назвал выход к побережью Азовского моря.

«Обороняя Бахмут (Артёмовск), генштаб Киева планировал выиграть время на подготовку контрнаступления», — сказал Ходжес в интервью Deutsche Welle.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.