Неблагоприятные погодные условия не позволят ВСУ осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Побывав на Донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, также организация наступления ВСУ маловероятна на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.