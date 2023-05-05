Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение войск в зоне СВО вооружением
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По информации министерства, Шойгу в ходе проверки в Южном военном округе поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.
Также министр в штабе объединённой группировки ВС России заслушал доклады по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.
5 мая стало известно, что Шойгу в ЮВО проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых в подразделения ВС России в районы специальной военной операции.