Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение войск в зоне СВО вооружением

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) вооружением.

По информации министерства, Шойгу в ходе проверки в Южном военном округе поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.

Также министр в штабе объединённой группировки ВС России заслушал доклады по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

5 мая стало известно, что Шойгу в ЮВО проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых в подразделения ВС России в районы специальной военной операции.