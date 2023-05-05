МО: количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшее из строя
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Ремонтными подразделениями Вооружённых сил России совместно с бригадами предприятий российского ОПК за счёт организации круглосуточной работы количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум», — говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановленная техника сразу направляется в подразделения ВС России в районах спецоперации.
2 мая Шойгу сообщил, что за прошедший месяц российская армия уничтожила восемь самолётов и более 400 танков ВСУ.
Также стало известно, что в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.