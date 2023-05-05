«Элита наших вооружённых сил»: во Владивостоке открылась выставка, посвящённая героизму морских пехотинцев

В музее Тихоокеанского флота начала работу выставка «На наших знамёнах начертано слово «Победа!». На ней представлены экспонаты времён Великой Отечественной войны, трофеи, взятые в ходе боёв в зоне СВО, документы, фотографии, награды и личные вещи воинов-тихоокеанцев. В настоящее время в спецоперации принимают участие две морские бригады ТОФ. По словам экспертов, военнослужащих Тихоокеанского флота всегда отличало особое понимание воинского долга при выполнении самых сложных боевых задач.

Во Владивостоке в Военно-историческом музее Тихоокеанского флота открылась выставка «На наших знамёнах начертано слово «Победа!». Экспозиция посвящена участию военнослужащих ТОФ в Великой Отечественной войне и в специальной военной операции.

«На выставке представлены награды, оружие, наградные документы, предметы обмундирования, знамёна, плакаты, газеты периода Великой Отечественной войны. Дополняют выставку фотографии, награды, личные вещи моряков-тихоокеанцев, участвующих в боевых действиях в зоне СВО, а также трофеи, взятые в ходе боёв», — говорится в пресс-релизе музея.

На выставке также представлены ордена, медали, документы о присвоении морякам-тихоокеанцам звания Героя Советского Союза.

Как отметили в пресс-службе музея, награды моряков — это «память о беспримерном мужестве и героизме тех, кто совершил величайший подвиг — защитил нашу Родину от порабощения и уничтожения, обеспечил нам жизнь».

«Особое место в экспозиции занимают предметы, фотографии, личные вещи, награды тех, кто сейчас находится на передовой, кто спасает детей и стариков, кто защищает нашу землю от неонацизма», — рассказали в музее.

Открытие выставки «На наших знаменах начертано слово Победа!» в Военно-историческом музее Тихоокеанского флота

© Музей ТОФ

На экспозиции, посвящённой СВО, представлены также трофеи, которые в боях добыли военнослужащим морской пехоты ТОФ.

«Часть экспонатов выставки — трофеи, полученные в ходе боевых действий в зоне СВО: ручная граната ПВО, польский РПГ-76 «Комар», шведский гранатомёт АТ-4 «Сократ», беспилотный комплект разведки Ф-1СМ «Фурия» и другие», — пояснили в музее.

От Японии до Берлина

В разговоре с RT военный эксперт, писатель из Владивостока Алексей Суконкин сообщил, что открывшаяся 5 мая выставка призвана подчеркнуть связь поколений: тех, кто защищал Отечество от нацизма и его пособников в 1941—1945 годах, и тех, кто сейчас сражается против этого возродившегося зла в зоне СВО.

Напомним, главная задача Тихоокеанского флота в годы Великой Отечественной войны заключалась в обороне побережья от нападения Японии, которая была союзником нацистской Германии.

«В случае нападения Японии он (Тихоокеанский флот. — RT) должен был совместно с войсками 1-й и 2-й отдельных дальневосточных армий осуществлять противодесантную оборону, нарушать морские коммуникации противника и защищать свои морские пути сообщения», — говорится в материалах ТОФ.

Наряду с этим большое число тихоокеанцев и жителей Дальнего Востока отправились на запад воевать с немецкими захватчиками. В 1941 году в соответствии с постановлением Государственного комитета обороны (ГКО) было сформировано 25 морских стрелковых бригад, 12 из них состояли из моряков Тихоокеанского флота и Краснознамённой Амурской флотилии.

В общей сложности с начала войны по май 1943 года на фронт были отправлены свыше 143 тыс. моряков и пехотинцев Дальнего Востока. Они служили на кораблях Северного, Балтийского и Черноморского флотов, на озёрных и речных флотилиях. Кроме того, тихоокеанцы участвовали в битвах под Москвой и на Волге, в героической обороне Севастополя и Ленинграда, в боях за Северный Кавказ и Заполярье.

В экспозиции музея ТОФ представлены личные вещи морских пехотинцев, оборонявших Москву и Ленинград, гвардейский флаг 71-й морской бригады, трофейное немецкое оружие, захваченное в сражении за столицу нашей Родины.

Воины Тихоокеанского флота внесли значительный вклад и в освобождение Варшавы, Праги, Белграда, во взятие Кёнигсберга, Будапешта и Берлина.

Герои-тихоокеанцы

© Музей ТОФ

Как рассказал в беседе с RT научный сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Валерий Куличков, в Берлинской операции отличился батальон старшего лейтенанта Константина Самсонова. Его подразделение успешно форсировало реку Шпрее и приняло участие в штурме Рейхстага.

По словам эксперта, бессмертной славой овеяно имя лётчика морской авиации ТОФ, генерал-майора Николая Острякова. В октябре 1941 года он был назначен командующим ВВС Черноморского флота. Благодаря его грамотному руководству в битве за Севастополь немцы потеряли не одну сотню самолётов. Остряков погиб 24 апреля 1942 года, а 14 июня того же года ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Однако самым известным тихоокеанцем считается легендарный снайпер Василий Зайцев. Он начал службу в ТОФ в 1937 году и после гитлеровского вторжения неоднократно обращался с просьбой к командованию направить его на фронт. В сентябре 1942 года Зайцев со своими сослуживцами был зачислен в полк 62-й армии генерал-лейтенанта Василия Чуйкова, которая вела тяжелейшие бои за Сталинград.

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Морской пехотинец проявил себя не только как результативный снайпер, но и как талантливый инструктор и теоретик. Его учеников ласково называли «зайчатами». В январе 1943 года снайпер получил тяжёлое ранение, в результате которого едва не потерял зрение. 22 февраля 1943 года за мужество и воинскую доблесть младшему лейтенанту Василию Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза. На фронт снайпер вернулся осенью 1943 года. Ещё несколько раз был серьёзно ранен, а День Победы встретил в госпитале в Киеве. В украинской столице он прожил до конца своих дней. В 2006 году героя перезахоронили в Волгограде, как он и завещал.

Однако боевой пусть Тихоокеанского флота не закончился с разгромом нацистской Германии. В августе 1945 года ТОФ и Амурская флотилия провели Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную операции по уничтожению японских сил на море и суше.

Как отметил Куличков, в ходе боёв с японскими милитаристами тихоокеанцы освободили Курилы, север Корейского полуострова и часть Китая. По его словам, в войне с Японией особенно отличился отряд десантников старшего лейтенанта Виктора Леонова.

Агитационные плакаты времён Великой Отечественной войны

© Музей ТОФ

«Подразделению Леонова удалось в двух корейских портах захватить в плен около 5 тыс. японских солдат и офицеров с вооружением и боезапасом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года Леонов стал дважды Героем Советского Союза. Первую Золотую Звезду он получил за героизм в Заполярье в 1944 году», — рассказал Куличков.

По данным Музея ТОФ, за борьбу с японскими милитаристами звание Героя Советского Союза получили 52 моряка, более 30 тыс. тихоокеанцев удостоились боевых правительственных наград, а медалью «За победу над Японией» наградили 170 тыс. военнослужащих.

На фронте против неонацизма

В настоящее время воины-тихоокеанцы принимают участие в спецоперации. Согласно открытым данным, ВСУ и украинским националистам в Донбассе противостоят 155-я и 40-я бригады морской пехоты.

Также в боях на Украине участвует дальневосточное добровольческое подразделение «Тигр». 4 мая на плацу 155-й бригады морской пехоты воины получили награды из рук командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиины и представителей местной власти.

Как отметил Алексей Суконкин, с самого начала СВО морские пехотинцы ТОФ участвуют в штурмовых действиях, причём всегда на наиболее сложных направлениях.

«155-я бригада — это подразделение из Приморского края, 40-я — с Камчатки. Обе в зоне спецоперации действуют слаженно, проявляя героизм и мужество в очень тяжёлых боях с противником. Поддержку им оказывает «Тигр». Конечно, не обходится и без потерь. Однако, насколько мне известно, личный состав регулярно пополняется добровольцами и мобилизованными», — сказал Суконкин.

В 2022 году за массовый героизм, отвагу и стойкость указом президента РФ 155-я бригада получила почётное наименование «гвардейская», а несколько военнослужащих 40-й отдельной бригады указом главы государства были удостоены высоких наград.

О подвигах и специфике боевой работы морских пехотинцев ТОФ известно немного. В конце апреля в эфире «Радио России» завесу тайны слегка приоткрыл военнослужащий 155-й бригады ТОФ с позывным Ярый. Именно он передал трофейные шевроны и флаги украинских формирований Музею Тихоокеанского флота.

Ярый является командиром группы тяжёлых снайперов, которая была создана на основе опыта Великой Отечественной войны и начального этапа СВО. Отряд Ярого участвовал в боях за Павловку и Угледар. По словам командира, первоочередная задача его группы — уничтожение снайперов противника. Наряду с этим она занимается ликвидацией командиров и артиллерийских корректировщиков ВСУ, а также оказывает поддержку штурмовым действиям пехоты на глубину до 2 км.

Знамя и девиз Морской пехоты России, справа — экипировка морского пехотинца ТОФ

© Музей ТОФ

На вооружении снайперов ТОФ находятся отечественные крупнокалиберные винтовки АСВК и образцы Lobaev Arms. Большую материальную поддержку оказывают волонтёры, неравнодушные граждане и бизнесмены из числа бывших военнослужащих ТОФ. На переданные финансовые средства приобретаются дорогостоящее вооружение, тепловизоры, одежда, обувь, маскировочные костюмы и многое другое.

Как сообщил Ярый, на стороне ВСУ воюет довольно много иностранных наёмников и хорошо подготовленных офицеров натовских стран, в том числе спецназовцев США — в радиоэфире постоянно звучат команды на английском языке. Однако, по мнению Суконкина, столь масштабная западная военная помощь лишь увеличивает высокую мотивацию добровольцев и морских пехотинцев ТОФ в зоне СВО. К тому же бойцы с Дальнего Востока достойно оснащаются необходимым вооружением, в том числе артиллерией и БПЛА, добавил эксперт.

«Сейчас у морской пехоты ТОФ очень серьёзное вооружение, которое позволяет выполнять широкий круг боевых задач. Невозможно обойти стороной и состояние боевого духа ребят с Дальнего Востока. Морская пехота — это элита наших вооружённых сил с присущими ей особым пониманием воинского долга и чести, исторической памятью. Поток добровольцев в морскую пехоту и подразделение «Тигр» не ослабевает. Каждый из них понимает за что он сражается», — подытожил Суконкин.