Защита Севера: ФСБ опубликовала документы о Коношской операции советских спецслужб

ФСБ РФ обнародовала архивные документы о проведении органами НКВД Коношской операции по ликвидации гитлеровских разведывательно-диверсионных групп в Архангельской области осенью 1942 года. На сайте ведомства представлены сообщения НКВД, материалы допросов диверсантов и вынесенное в их отношении обвинительное заключение. По словам историков, работа советских спецслужб по обезвреживанию вражеских диверсантов в северных регионах СССР имела важное значение для обеспечения безопасности и сохранения стратегически важных транспортных коммуникаций.

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала документы, посвящённые проведению УНКВД по Архангельской области под руководством 2-го Управления НКВД СССР Коношской операции по поиску и ликвидации немецких разведывательно-диверсионных групп осенью 1942 года. Эта операция была частью деятельности советских спецслужб по обеспечению безопасности северных регионов СССР и целостности стратегически важных транспортных коммуникаций.

«Встречающихся с нами лиц из местного населения после их допроса должны были убивать»

14 сентября 1942 года 2-й спецотдел НКВД СССР подготовил сообщение о фиксации контрразведкой работы двух вражеских агентурных радиостанций на юго-западе Архангельской области, а также об обнаружении в районе посёлка Коноша грузов, сброшенных на парашютах для снабжения диверсантов. Для их розыска спецотдел НКВД направил на север две оперативно-разыскные группы.

27 сентября нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия утвердил план мероприятий по ликвидации действующих в Архангельской области немецко-финских диверсионных групп: на север страны были направлены сотрудники центрального аппарата НКВД, усилены действующие подразделения НКВД по охране железной дороги, приняты меры по обеспечению безопасности Малошуйского моста и противодействию выброске новых групп.

Участвующим в противодиверсионных мероприятиях сотрудникам надлежало использовать для розыска диверсантов агентурно-осведомительную сеть органов НКВД, направить в места возможного присутствия диверсантов для сбора информации надёжных людей из числа охотников и рыбаков, активизировать разыскную деятельность агентуры в рабочих посёлках и спецпоселениях, где могли укрываться диверсанты.

«Тактика заброски в наш тыл разведывательно-диверсионных групп использовалась нацистскими спецслужбами самым широким образом. И применять её начали ещё перед началом войны», — рассказал в разговоре с RT историк спецслужб Игорь Пыхалов.

Материалы о выявлении диверсионной группы

© ФСБ РФ

По его словам, борьба с диверсантами в районе проведения Коношской операции НКВД имела особое значение, так как в этом регионе осуществлялась переброска военных грузов, поступающих в северные порты от союзников по антигитлеровской коалиции, а также товаров, которые СССР отправлял на экспорт.

Проводимые НКВД мероприятия принесли свои плоды. 22 октября 1942 года нацистские спецслужбы пытались эвакуировать диверсантов на гидросамолёте. Однако бойцы оперативных групп обстреляли машину, убив при этом одного диверсанта и двух лётчиков. Повреждённый самолёт был вынужден совершить посадку, после чего один лётчик и выжившие члены группы двинулись на запад пешком. 2 ноября их задержали пограничники.

ФСБ публикует сообщение начальника 2-го Управления НКВД СССР Петра Федотова от 3 ноября 1942 года, в котором идёт речь о задержании бойцами 185-го пограничного батальона разыскиваемой группы, в состав которой входили два немца и четыре эстонца.

План антидиверсионных мероприятий

© ФСБ РФ

В одном из опубликованных ФСБ протоколов допроса фигурирует диверсант-эстонец Рудольф Тягесте. Он рассказал о целях и специфике деятельности группы. Тягесте признался, что группа получила следующие задания: наблюдать за грузопотоком по железной дороге, сообщать немцам о количестве проследовавших поездов, устанавливать характер перевозимых грузов, обследовать шоссейные дороги, собирать сведения об уборке урожая и о лесозаготовках, возведении оборонительных укреплений и аэродромов, а также собирать информацию о призыве местных жителей в Красную армию.

«Согласно полученным указаниям от немецкой разведки, встречающихся с нами лиц из местного населения после их допроса должны были убивать», — заявил диверсант.

Материалы о задержании диверсионной группы

© ФСБ РФ

По его словам, к моменту задержания две диверсионные группы уже действовали совместно. При этом диверсант раскрыл подробности столкновений групп с советскими силовиками.

«После перестрелки мы в количестве четырёх человек пошли к реке Волошка, перешли её, ушли в лес, откуда дали в Таллин радиограмму, что в результате перестрелки двое из нашей группы убиты и двое ранены. На нашу радиограмму получили ответ, чтобы шли к реке Лейбуш на соединение с первой железнодорожной группой. В этом районе нам сбросили продукты, а также были получены указания всем следовать к озеру Лаче, куда за нами должен был прилететь гидросамолёт», — рассказал Тягесте.

По его признанию, когда самолёт прилетел и сел на воду, диверсанты услышали звуки стрельбы. После провала эвакуации к месту перестрелки прилетел ещё один самолёт, но он сделал несколько кругов и вернулся назад.

Протокол допроса

© ФСБ РФ

«После перестрелки мы пошли к озеру Белое. По дороге нас вновь обнаружили, произошла перестрелка, с нашей стороны потерь не было. Подойдя к озеру Белое, дали телеграмму и просили, чтобы прислали самолёт. На это из Таллина ответили, что самолёта не будет, и предложили двигаться к двум озёрам. Там получили продукты и в этом месте пробыли три дня», — рассказал диверсант.

Затем, по пути к реке Ковжа, члены разведывательно-диверсионной группы ещё дважды были обстреляны советскими военнослужащими. Во время второго боестолкновения они сдались.

«Пример эффективной работы»

ФСБ также публикует обвинительное заключение от 10 февраля 1943 года, подготовленное на основании материалов, собранных советскими следственными органами.

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«НКВД СССР были получены данные, что 31 августа и 1 сентября 1942 года германо-финскими разведывательными органами выброшены с самолётов в районе Коноши Архангельской области 13 разведчиков. В результате поисков и преследования последних четверо — Рягастик (руководитель всей группы), Роотс, Вебель и Роберг — были убиты, а девять захвачены на территории Карело-Финской ССР и Архангельской области 5 и 8 ноября 1942 года», — говорится в документе.

Советские спецслужбы уточняют, что в ходе операции было изъято «пять баз с продовольствием и снаряжением, две коротковолновые приёмо-передающие рации, аппарат для подслушивания телефонных переговоров, шифры и коды, топографические карты, девять немецких автоматов, 13 пистолетов, одна винтовка финского образца и 13 тыс. патронов. Кроме того, подбит и захвачен гидросамолёт Heinkel He 111, присланный таллинским Центром разведки для эвакуации с нашей территории разведчиков».

Следствие смогло установить и историю формирования диверсионной группы.

«В декабре 1941 года руководителем немецкой военной разведки в Таллине капитаном германского морского флота 2-го ранга Целлариусом и его помощником, майором финской разведки Кристяном, была сформирована разведывательная группа в количестве 13 человек из эстонцев для выброски в тыл Красной армии со специальным заданием, — говорится в обвинительном заключении. — В указанную группу были подобраны крайне враждебные Советскому Союзу элементы из числа членов эстонской националистической организации «Кайцелит», проводившей активную организованную к-р работу против Советского Союза в период провозглашения Эстонии Советской Республикой».

Изъятое у диверсантов оружие и оборудование

© ФСБ РФ

По данным следствия, отдельные участники разведывательной группы, состоя в контакте с германской, финской и эстонской разведками, занимались сбором шпионских данных в тылу Красной армии задолго до советизации Эстонии и особенно в начальный период военного выступления Германии против СССР, а после захвата немецко-фашистскими войсками территории Эстонской ССР участвовали в карательных экспедициях.

«Обнародованные ФСБ материалы раскрывают, какую роль в войне играла Финляндия. Мы видим подтверждение тесного и длительного сотрудничества спецслужб гитлеровской Германии и Финляндии против СССР», — подчеркнул в разговоре с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

В обвинительном заключении также описываются конкретные преступления, совершённые отдельными членами диверсионной группы ещё в 1939—1941 годах: выполнение заданий немецкой и финской разведок, добровольное вступление в немецкий десантный отряд, участие в боях с советскими истребительными батальонами.

Материалы обвинительного заключения

© ФСБ РФ

«Как установлено следствием, немецкое командование намеревалось в октябре 1942 года высадить в районе Коноши Архангельской области воздушный десант, преследуя цель перерезать северные коммуникации, изолировать север от центральной части СССР и развить наступательные операции от станции Коноша на юг в направлении Вологды. Для обеспечения этой операции разведывательными данными в августе — сентябре 1942 года после прохождения специальной разведывательной подготовки обвиняемые по этому делу Палло, Люттер, Рандмяе, Тарту, Кармо, Тягесте, Тедер, Петерсон и Кривайн были переброшены на немецком самолёте «Юнкерс» в Коношский район Архангельской области», — говорится в обвинительном заключении.

Согласно данным следствия, диверсанты получили задание найти подходящие естественные площадки для высадки воздушных десантов, собрать подробные данные о состоянии военно-стратегических дорог, установить число проходящих по железной дороге воинских эшелонов, выяснить количество аэродромов в Коношском, Няндомском и Каргопольском районах и число базирующихся на них самолётов. Кроме того, члены разведывательно-диверсионной группы должны были передавать нацистским спецслужбам метеосводки, данные о водоёмах с точки зрения пригодности для посадки гидросамолётов, а также информацию о частях Красной армии и об особенностях призыва в её ряды.

Архангельская область

РИА Новости

© Павел Львов

«У разведчиков изъята карта местности, где они действовали, с нанесёнными на ней специальными квадратами и знаками. При помощи этой карты таллинский Центр разведки следил за продвижением агентов на нашей территории и систематически сбрасывал им в заранее обусловленных по радио пунктах продовольствие, боеприпасы и одежду. Одновременно с продуктами и экипировкой были сброшены в особых пакетах взрывчатка для уничтожения наших отрядов, преследующих разведчиков, и яд для отравления разыскных собак», — отмечается в документе.

По данным следствия, диверсанты действовали на советской территории два месяца и за этот период передали около 200 радиодонесений. Все обвиняемые по делу полностью признали себя виновными. Обвинительное заключение было направлено на рассмотрение в Особое совещание при НКВД СССР с предложением применить к обвиняемым высшую меру наказания — расстрел.

Материалы обвинительного заключения

© ФСБ РФ

«Коношская операция — это яркий пример эффективной работы советских спецслужб по ликвидации угрозы нашему тылу. Работали профессионалы госбезопасности, благодаря деятельности которых была предотвращена серьёзная угроза Советскому государству и его жителям», — подытожил Игорь Пыхалов.