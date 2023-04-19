«Победа ковалась на невидимом фронте»: ФСБ РФ опубликовала документы о создании контрразведки Смерш

ФСБ РФ обнародовала документы о создании Главного управления контрразведки Смерш, входившего в состав Народного комиссариата обороны СССР. Публикация приурочена к 80-летию принятия постановления Совета народных комиссаров СССР об изъятии Управления особых отделов из состава НКВД и реорганизации его в Главное управление НКО Смерш. Среди рассекреченных бумаг — само постановление Совнаркома о создании нового контрразведывательного подразделения, а также документы о его структуре. По словам историков, Смерш был наиболее эффективной спецслужбой Второй мировой войны, не имевшей себе равных по размаху и интенсивности оперативно-розыскной деятельности.

ФСБ РФ публикует документы о создании Главного управления контрразведки НКО Смерш. Соответствующее постановление было опубликовано 19 апреля 1943 года.

«Смерть шпионам»

В преддверии Великой Отечественной войны в СССР проходила масштабная реорганизация спецслужб. НКВД разделили на два отдельных ведомства: Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат государственной безопасности, а особые отделы, занимавшиеся контрразведкой в войсках передали в состав военного ведомства. Но завершить эту реорганизацию руководство СССР не успело. Уже в первые недели войны особые отделы вернули в НКВД, создав в его составе специальное управление.

Однако, как рассказал в интервью RT старший научный сотрудники ИВИ РАН Дмитрий Суржик, в 1943 году ситуация на фронте изменилась, и перед советскими спецслужбами возникли новые масштабные задачи: контрразведка на освобождённых территориях, активизация работы с немецкими военнопленными, фильтрационные мероприятия среди вернувшихся из плена красноармейцев и зафронтовая работа по выяснению разведывательных планов противника.

Поставновление Совнаркома о создании ГКУР Смерш

© Центр общественных связей ФСБ РФ

Решение о создании в СССР новой спецслужбы принял лично народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин. За несколько дней до официального оформления этого решения он впервые пригласил к себе в кабинет почти всех начальников особых отделов фронтов, армий и руководителей центрального аппарата, чтобы лично переговорить с каждым из них. Во время этих разговоров речь шла о новых задачах военной контрразведки.

19 апреля 1943 года было принято постановление Совнаркома СССР о создании контрразведки Смерш. Название для неё выбрал лично Сталин.

«Управление Особых Отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки НКО «Смерть шпионам»», — говорится в постановлении Совнаркома, которое публикует ФСБ РФ.

«Судьбоносное влияние»

На органы Смерша возлагались задачи по борьбе со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждения Красной армии, противодействию проникшим в Вооружённые силы антисоветским элементам, принятию мер, исключающим проход вражеской агентуры через линию фронта. Смерш должен был бороться с предательством, изменой Родине и дезертирством. Контрразведчики также проверяли советских военнослужащих и других лиц, побывавших в плену или в окружении противника.

За каждое направление деятельности военной контрразведки отвечали специальные отделы: по агентурно-оперативной работе в центральных органах Красной армии, по работе среди военнопленных, по борьбе с агентурой противника и другие. Полную структуру ГУКР Смерш публикует ФСБ РФ.

Смерш подчинялся лично Верховному Главнокомандующему — Иосифу Сталину. Начальником Главного управления он назначил 35-летнего комиссара госбезопасности 2-го ранга Виктора Абакумова, ранее возглавлявшего Управление особых отделов НКВД.

На базе Морского отдела Управления особых отделов было создано Управление контрразведки Смерш НКВМФ СССР. Позже, в мае 1943 года отдел контрразведки Смерш, отвечавший за работу в подразделениях пограничных и внутренних войск, а также в милиции, появился в составе НКВД.

Результаты деятельности новых спецслужб не заставили себя долго ждать. Только в июне — июле 1943 года контрразведчики Центрального фронта обезвредили 15 разведывательно-диверсионных групп противника. Также в 1943 году Смерш предотвратил теракт против будущих маршалов Победы Константина Рокоссовского и Леонида Говорова.

Накануне Битвы на Курской дуге нацистское командование из-за деятельности Смерша не имело данных относительно реальных действий Красной армии, в то время как советские военачальники располагали достоверной информацией относительно планов нацистской Германии и её союзников.

Важным инструментом Смерша были радиоигры с противником. Абакумов лично добился того, чтобы являвшиеся с повинной агенты врага, готовые участвовать в радиоиграх, освобождались от уголовной ответственности.

Структура ГУКР Смерш

© Центр общественных связей ФСБ РФ

По словам историков, организованные Смершем войны в эфире, не имели аналогов в мире. Благодаря этой деятельности, советская военная контрразведка блокировала подрывную деятельность нацистских спецслужб как в прифронтовой полосе, так и в важнейших промышленных регионах СССР. Нацисты перебрасывали через линию фронта оружие, боеприпасы и радиоаппаратуру, думая, что они снабжают своих агентов, а те на самом деле были уже давно арестованы советскими контрразведчиками.

Осенью 1944 года Смерш сорвал попытку покушения на Сталина. При этом на заброску в СССР специально подготовленных террористов для ликвидации советского Верховного Главнокомандующего третий рейх потратил около 2 млн рейхсмарок. После разоблачения агенты врага использовались в радиоигре, которая велась до апреля 1945 года. Всего за годы Великой Отечественной войны сотрудниками Смерша было проведено 183 радиоигры с противником, в ходе которых подверглись аресту более 400 кадровых сотрудников и агентов немецкой разведки.

Справка № 015/О гвардии младшему лейтенанту Ефимовскому И.И. из отдела контрразведки Смерш111-й гвардейской стрелковой дивизии на получение медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

© Музей Победы

Осенью 1943 года активизировалась зафронтовая работа Смерша. Только с октября 1943 года по май 1944 года в тыл противника были переброшены 345 зафронтовых агентов. 102 из них, вернувшись после выполнения задач, предоставили данные 620 официальных сотрудников гитлеровских разведорганов и 1103 их агентов.

По информации историков, за весь период Великой Отечественной войны гитлеровским спецслужбам не удалось завербовать ни одного реального агента в штабах и других органах военного управления Красной армии. Всего за годы войны Смершем было обезврежено более 30 тыс. шпионов, 3,5 тыс. диверсантов и 6 тыс. террористов.

После победы над нацистской Германией, в августе—сентябре 1945 года советские военные контрразведчики участвовали в Маньчжурской наступательной операции по разгрому Квантунской армии японских милитаристов. К концу сентября 1945 года сотрудниками Смерша было арестовано 317 официальных работников японских военных миссий в Манчжурии, 349 их агентов, 569 сотрудников японской жандармерии, 380 руководителей и активных участников антисоветских организаций, 172 изменника Родине.

Сотрудник Смерша гвардии старший лейтенант И.И. Ефимовский/Начальник отделения контрразведки Смерш 5-й гвардейской армии П.А. Иконников

© Центр общественных связей ФСБ РФ

Отдельным направлением работы оперативников Смерша были фильтрационные мероприятия. Только с сентября 1944 по июнь 1945 года контрразведчики направили в Красную армию и запасные части около 1,2 млн бывших военнопленных, которым они вернули доброе имя. Всего же за годы войны Смерш проверил более 10 млн человек.

Превосходство советской военной контрразведки признавали даже враги.

«Данные нашей агентуры касались только тактической зоны, и ни разу не было получено сведений, которые бы оказывали серьёзное воздействие на развитие военных операций», — утверждал начальник Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель.

Справка младшему лейтенанту Ефимовскому И.И. из отдела контрразведки Смерш Кубанского военного округа о том, что он участвовал в боях за взятие Будапешта

© Музей Победы

По словам начальника немецкой военной контрразведки Абвер-3 генерал-лейтенанта Франца Эккарда фон Бентивиньи, «почти ни один заброшенный в тыл Красной армии немецкий агент не избежал контроля со стороны советских органов».

Для службы в Смерше отбирались советские офицеры, проверенные в боевой обстановке. Нередко контрразведчики лично с оружием в руках участвовали в боях, принимая на себя руководство подразделениями, потерявшими командиров. За годы войны погибли 6 тыс. сотрудников Смерша.

По словам историков, Смерш был наиболее эффективной спецслужбой Второй мировой войны, не имевшей себе равных по размаху и интенсивности оперативно-розыскной деятельности.

«Работа Смерша была многогранна. Он действовал как особый канал связи между войсками и Сталиным. Контрразведчики информировали главу государства о реальном состоянии войск, о морально-боевых качествах командиров. Контрразведчики занимались в войсках воспитательной работой, выносили рекомендации по контрпропаганде, сигнализировали командованию о недостатках в боевом расположении войск. Именно смершевцы одними из первых фиксировали военные преступления нацистских оккупантов», — рассказал Дмитрий Суржик.

Начальник особого отдела Смерш 586-го истребительного авиаполка старший лейтенант Р.Кац/Начальник ОКР Смерш 58-й инженерно-саперной Ясской бригады капитан И.В. Бакулин

© Центр общественных связей ФСБ РФ

По словам сотрудника Музея Победы Александра Михайлова, Смерш внёс огромный вклад в победу над нацизмом.

«Победа ковалась не только на поле боя и в цехах военных заводов. Победа также ковалась на невидимом фронте. Смерш переиграл мощнейшую германскую машину разведки и контрразведки, оказав в ряде ситуаций судьбоносное влияние на весь ход войны», — отметил Александр Михайлов.

После завершения Великой Отечественной войны, весной 1946 года подразделения Смерш вошли в состав созданного незадолго до этого Министерства государственной безопасности СССР.