«Обнаружены тысячи трупов»: ФСБ опубликовала документы о зверствах нацистов в лагере военнопленных под Сталинградом

ФСБ РФ обнародовала документы о преступлениях нацистов в немецком пересыльном лагере военнопленных «Дулаг-205» под Сталинградом. Публикация приурочена к 80-летию издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Среди рассекреченных бумаг — докладная записка начальника Главного управления военной контрразведки Смерш Виктора Абакумова, протоколы допросов военных преступников и вынесенный им приговор. По словам историков, опубликованные документы стали очередным свидетельством политики геноцида, которую гитлеровцы проводили в отношении советских граждан.

ФСБ РФ публикует документы о военных преступлениях нацистов в немецком пересыльном лагере военнопленных «Дулаг-205» у села Алексеевка под Сталинградом. Обнародование материалов приурочено к 80-летию издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Служба опубликовала допросы нацистских преступников, вынесенный им приговор и текст докладной записки начальника Главного управления военной контрразведки (ГУВКР) Смерш Виктора Абакумова.

«Обнаружены тысячи трупов»

19 апреля 1943 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Документ предусматривал смертную казнь через повешение для немецких, итальянских, румынских, венгерских, финских солдат вермахта, уличённых в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также для шпионов и изменников родины из числа советских граждан.

Расследование преступлений оккупантов и их пособников стало важной частью работы сотрудников Смерша.

Так, 2 сентября 1943 года начальник ГУВКР Смерш Виктор Абакумов доложил заместителю председателя Государственного комитета обороны Вячеславу Молотову об освобождении советскими войсками немецкого пересыльного лагеря военнопленных «Дулаг-205» у села Алексеевка под Сталинградом и о найденных на его территории доказательствах нацистских зверств.

Протокол допроса военнопленного Рудольфа Керперта

© Пресс-служба ФСБ РФ

«На территории лагеря и близ него были обнаружены тысячи трупов военнопленных красноармейцев и командиров, умерших от истощения и холода, а также освобождено несколько сот истерзанных, истощённых от голода и до крайности измученных быв. военнослужащих Красной Армии», — говорилось в докладной записке Абакумова.

В связи с этим ГУВКР Смерш провело расследование, в процессе которого было выявлено, что «немецкие офицеры и солдаты, выполняя установки германского военного командования, относились к военнопленным издевательски, зверски истребляли их путём массовых избиений и расстрелов, создавали невыносимые условия содержания в лагере и морили голодом».

Протокол допроса военнопленного Отто Мелера

© Пресс-служба ФСБ РФ

В качестве непосредственных виновников гибели советских людей в записке Абакумова были названы: бывший комендант лагеря «Дулаг-205» полковник Рудольф Керперт, бывший обер-квартирмейстер 6 германской армии подполковник Вернер Фон-Куновский, бывший офицер контрразведки при лагере капитан Вильгельм Лянгхельд и бывший адъютант коменданта лагеря обер-лейтенант Отто Медер.

На допросе 23 июня 1943 года Рудольф Керперт признал: «Военнопленные, например, лишены были совершенно возможности ложиться, спали они сидя. Должен заметить, что из-за отсутствия топлива землянки не отапливались… После 5 декабря снабжение военнопленных продуктами питания прекратилось совершенно. Лишь изредка удавалось случайно достать дохлую лошадь, которую варили для военнопленных. Таким образом с 5 декабря 1942 года среди военнопленных начался настоящий голод, на почве чего среди них наступила большая смертность: с 10 декабря ежедневно умирало около 50 человек».

Протокол допроса свидетеля Константина Крупаченко

© Пресс-служба ФСБ РФ

Следователь уточнил, известны ли коменданту лагеря решения Женевской и Гаагской конвенций о порядке снабжения военнопленных продуктами питания. Керперт на это ответил, что военнопленные должны снабжаться так же как и солдаты собственной армии.

«Нечеловеческие условия»

Как сообщается в рассекреченных документах, вода в лагерь не доставлялась, и вместо неё пленные вынуждены были использовать грязный снег. Готовя пищу из выдаваемых им изредка отбросов, узники лагеря из-за отсутствия топлива сжигали одежду своих умерших товарищей.

«Нацисты не соблюдали в отношении советских военнопленных никаких международных гуманитарных норм. В первые годы войны они даже не считали взятых в плен красноармейцев. Это было абсолютно нечеловеческое отношение», — рассказал в беседе с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

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В «Дулаге-205» советские военнопленные страдали не только от негуманных условий содержания и голода, но и от постоянных издевательств со стороны охранников. На пленных натравливали собак, а тех, кто не мог выполнять тяжёлые работы при возведении оборонительных сооружений и строительстве дорог, убивали на месте. Узники могли лишиться жизни за критические высказывания в адрес администрации лагеря в бытовом разговоре.

«Никакого суда не было, их расстреливали без суда, по приказанию полковника Керперта. По образованию я юрист и прекрасно понимаю, что это были незаконные расстрелы, попросту — убийства. Но я ведь уже сказал, что в германских лагерях с военнопленными обращаются не так, как это делается в других странах. Например, в Алексеевке русский военнопленный мог быть безнаказанно избит за самую малую провинность, а то и вовсе без всякой вины», — рассказал на допросе 27 августа 1943 года Отто Медер.

Непосредственными виновниками преступлений он назвал обер-квартирмейстера 6-й германской армии подполковника Куновского и коменданта лагеря полковника Керперта.

Фотографии приговорённых

© Пресс-служба ФСБ РФ

«Я думаю, что они не совершили бы этих преступлений, если бы такое обращение с русскими каралось в германской армии», — подчеркнул Медер.

10 октября 1944 года военный трибунал 3-го Прибалтийского фронта вынес приговор Керперту и служившим под его началом в лагере «Дулаг-205» капитану Карлу Фристеру, капитану Фрицу Мозентину, обер-лейтенанту Отто Медеру, капитану Курту Вольфарту и капитану Рихарду Зейдлицу.

© Пресс-служба ФСБ РФ

«Преступные деяния всех обвиняемых в своей общей совокупности создали в лагере те нечеловеческие условия, вследствие которых свыше 3000 советских военнопленных погибло от голода, избиений и расстреляно. Описанными злодеяниями обвиняемые совершили преступление, предусмотренное статьёй I Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 года», — говорится в приговоре.

Все обвиняемые были приговорены к смертной казни через расстрел. 13 октября 1944 года приговор был приведён в исполнение.

«Некоторые публицисты пытаются создать сегодня военным вермахта образ «рыцарей в белых перчатках», которые якобы только сражались на поле боя, хотя это совершенно не так, и огромная доля вины в зверствах, совершённых нацистами на оккупированных советских территориях, лежит именно на вермахте. Публикация этих документов в очередной раз доказывает данный факт», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

Справка о приведении приговора в исполнение

© Пресс-служба ФСБ РФ

По его словам, организованные вермахтом лагеря военнопленных были важным инструментом реализации политики геноцида в отношении советского народа.

«Советские военнопленные стали жертвами преступной расовой политики нацистов, руководствуясь которой третий рейх не выполнял в отношении красноармейцев требований международных конвенций. Поэтому из 5,7 млн советских военнослужащих, попавших в плен к немцам, около 3,3 млн погибли», — подытожил Суржик.