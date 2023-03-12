«Уверенность в безнаказанности»: как аншлюс Австрии развязал руки нацистам в Европе

85 лет назад нацистские войска вторглись на территорию Австрии, запустив процесс её аншлюса — присоединения к гитлеровской Германии. По словам историков, это событие произошло с фактического одобрения западноевропейских держав. В результате Адольф Гитлер получил контроль над территорией и экономикой ранее независимого государства. При этом он обрёл важный плацдарм для будущего захвата Чехословакии и понял, что лидеры других европейских держав и в дальнейшем будут смотреть на его действия сквозь пальцы, отмечают эксперты.

В ночь с 11 на 12 марта 1938 года гитлеровские войска вторглись на территорию Австрии. С этого момента начался процесс фактического поглощения страны нацистской Германией.

Предпосылки к аншлюсу

Идеи объединения Германии и Австрии в единое государство стали популярны среди населения обеих стран по окончании Первой мировой войны. После развала Австро-Венгрии официальная Вена потеряла большую часть подконтрольных ей территорий, промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий. По этой причине, по словам историков, многие общественно-политические деятели сомневались в жизнеспособности республики в новых условиях, а в присоединении к Германии видели шанс стать частью могучей державы. Однако западные страны поначалу препятствовали их объединению.

Создание единого германского государства было запрещено по инициативе стран — победительниц в Первой мировой войне. Данный запрет члены Антанты зафиксировали в Версальском и Сен-Жерменском мирных договорах. В итоге под давлением западноевропейских держав Берлин и Вена в 1919 году свернули уже фактически запущенный процесс объединения, что было воспринято немцами и австрийцами как дополнительное унижение со стороны победителей и препятствование праву на самоопределение.

В начале 1930-х годов на фоне мирового экономического кризиса Германия и Австрия попытались создать таможенный союз, однако и эта инициатива провалилась из-за давления со стороны держав, одержавших победу в Первой мировой войне.

В 1932 году австрийским канцлером стал правый политик Энгельберт Дольфус. Он начал строить режим «корпоративного государства», который некоторые историки называют также австрофашизмом. Дольфус отказался от идеи объединения с Германией, а во внешней политике стал ориентироваться на фашистскую Италию.

В свою очередь, Адольф Гитлер, стремительно усиливающий влияние на общественно-политическую жизнь Германии, был сторонником перехода Австрии под контроль Берлина. Австрийские нацисты развернули на территории своей страны пропагандистскую кампанию, в ходе которой выражали поддержку Гитлеру и пытались дискредитировать Дольфуса. Они устраивали нелегитимные протесты на улицах, дрались с полицией и политическими оппонентами, преследовали местных евреев. В 1933 году германское правительство ввело специальную пошлину для выезжающих на территорию Австрии немцев — таким образом официальный Берлин решил подорвать доходы венских властей от туризма.

Летом 1933 году в ответ на очередной террористический акт Дольфус запретил в Австрии деятельность нацистской партии. Часть нацистов выехали в Германию и сформировали там военизированный «Австрийский легион», остальные развернули подпольную деятельность.

В июле 1934 года в Австрии была совершена попытка государственного переворота: нацисты захватили здание канцелярии, в которой проходили заседания правительства, и государственную радиостанцию. Дольфус при этом получил тяжёлое ранение. Нацисты потребовали, чтобы канцлер подал в отставку, но он отказался. После этого его оставили без медицинской помощи. Несколько часов спустя Дольфус умер.

Канцлер Австрии Энгельберт Дольфус

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Вместе с тем лояльные австрийским властям силовики блокировали здание правительства, а Бенито Муссолини в рамках союзнических обязательств направил на границу с Австрией пять дивизий. Мятежники вынуждены были сдаться, а Гитлер объявил о своей непричастности к подготовке путча.

Новым канцлером Австрии стал Курт фон Шушинг, продолживший политику своего предшественника. А австрийские нацисты, которые после гибели Дольфуса подверглись преследованиям со стороны власти, стали действовать более осторожно. По словам историков, гитлеровские спецслужбы и дипломаты целенаправленно загоняли Австрию во внешнеполитический тупик, лишая Вену возможности действовать самостоятельно: вели нацистскую пропаганду, подрывая влияние официальной Вены среди населения, демонстрировали растущую силу вермахта, усиливали связи между Берлином и Римом, отбивая у Муссолини желание вмешиваться в германско-австрийские отношения.

В 1936 году фон Шушинг подписал с Германией договор, фактически вынуждающий его согласовывать с Берлином свои действия на международной арене. Кроме того, он объявил нацистам частичную амнистию и стал назначать их на административные должности.

«Уверенность в собственной безнаказанности»

В конце 1937 — начале 1938 года представители британских властей сделали ряд заявлений, свидетельствующих о том, что официальный Лондон не возражает против перехода Австрии под контроль нацистов и не будет её защищать. Спорить с британцами никто из западных лидеров не стал.

12 февраля 1938 Гитлер предъявил фон Шушингу ультиматум, включающий требование назначить лидера австрийских нацистов Артура Зейсс-Инкварта главой МВД и объявить о новой амнистии для членов нацистской партии. Фон Шушинг согласился, но, чтобы получить политическую страховку от дальнейшего давления Берлина, назначил на 13 марта референдум по вопросу независимости Австрии.

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Гитлер не был уверен в результатах народного волеизъявления и пришёл в ярость от решения фон Шушинга. Нацистский фюрер потребовал от официальной Вены отмены референдума, отставки канцлера и назначения Артура Зейсс-Инкварта теперь уже главой правительства. Вечером 11 марта фон Шушинг объявил о своей отставке и призвал граждан Австрии не оказывать сопротивление германским войскам в случае начала вторжения.

На улицах австрийских городов начались нацистские шествия. Сторонники левых сил и евреи стали массово покидать страну. Фон Шушинг был взят под домашний арест.

В ночь с 11 на 12 марта 1938 года президент Австрии Вильгельм Миклас назначил Зейсс-Инкварта канцлером, а несколько часов спустя части германской армии перешли австрийскую границу. Пронацистски настроенные местные жители встречали их с цветами.

13 марта Зейсс-Инкварт подписал закон «О воссоединении Австрии и Германии». Вечером того же дня в Вену прибыл Адольф Гитлер.

Вступление нацистских войск в Австрию

© Bundesarchiv / Wikimedia Commons

Историки называют события 1938 года аншлюсом — присоединением. Нацисты даже прекратили использовать само слово Австрия, переименовав её, согласно средневековой традиции, в Восточную марку.

На референдуме 10 апреля 1938 года более 99% его участников официально поддержали идею присоединения к Германии.

«В результате аншлюса территория Третьего рейха увеличилась на 17%, а население — на 10%. Германская армия пополнилась новыми дивизиями. Многие австрийцы искренне верили в то, что нацизм принесёт им благо», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

Приезд Адольфа Гитлера в Вену

© Bundesarchiv / Wikimedia Commons

По словам историков, осуществляя аншлюс Австрии, Гитлер прикрывался антикоммунистической и антисоветской риторикой. Нацисты утверждали, что, если бы не их действия, официальная Вена якобы могла попасть под влияние Москвы. При этом нацистский фюрер убедился, что под таким предлогом его внешнеполитические действия могут оставаться безнаказанными.

Единственной крупной державой, официально осудившей аншлюс Австрии, стал Советский Союз. Как сказал нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов, «на этот раз насилие совершено в центре Европы, создав несомненную опасность не только для ныне граничащих с агрессором 11 стран, но и для всех европейских государств, и не только европейских».

Австрия (красным) после присоединения к гитлеровской Германии в 1938 году

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«Важнейшим историческим последствием аншлюса стало улучшение стратегического положения гитлеровской Германии и уверенность в собственной безнаказанности. Чуть позже Гитлеру точно так же сойдёт с рук и захват Чехословакии», — заявил в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков.

Как отмечают специалисты, своим поэтапным нарушением условий версальской системы под прикрытием «борьбы с коммунизмом» Гитлер добился того, что западные державы очень долго смотрели на его преступную деятельность сквозь пальцы.

«Ввод войск в Рейнскую область и аншлюс Австрии стали для Гитлера пробным шаром. Запад проглотил это и спокойно пошёл на Мюнхенский сговор. Нацисты получили возможность наращивать свой военный потенциал в преддверии Второй мировой войны», — подчеркнул в разговоре с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

Как рассказал Валерий Куличков, во время Второй мировой войны Австрия обеспечила Гитлеру приток добровольцев в части вермахта и СС, а также поставки военной продукции. Около 65 тыс. австрийских евреев были уничтожены во время холокоста.

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма в годы Второй мировой войны, на площади Шварценбергплац в Вене

РИА Новости

В 1943 году члены Антигитлеровской коалиции договорились о том, что Австрия после завершения войны должна стать независимой. Фактически австрийская государственность была восстановлена в 1945 году. Ещё десять лет спустя СССР, США, Великобритания и Франция официально подтвердили её суверенитет.