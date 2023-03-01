«Убивали методично, невзирая на пол и возраст»: как Корюковка стала местом самой массовой карательной операции нацистов

80 лет назад нацисты начали карательную операцию против мирного населения посёлка Корюковка в Черниговской области УССР. Историки называют эту расправу самой массовой в отдельно взятом населённом пункте за все годы Второй мировой войны — корюковская трагедия унесла жизни около 6,7 тыс. человек. Сам посёлок нацисты практически полностью сровняли с землёй. Восстановить все детали массового убийства в Корюковке историкам не удалось до сих пор.

1 марта 1943 года началась нацистская карательная операция против мирного населения посёлка Корюковка в Черниговской области УССР. Она унесла жизни примерно 6,7 тыс. человек и стала, по оценкам историков, самым массовым убийством гитлеровцами жителей отдельно взятого населённого пункта во время Второй мировой войны.

Корюковка под нацистской оккупацией

Корюковка была захвачена нацистами в сентябре 1941 года. Однако с первых же недель оккупации гитлеровцы не чувствовали себя в посёлке спокойно. Окрестные леса стали одним из ключевых партизанских районов УССР на начальном этапе Великой Отечественной войны. Местные народные мстители подчинялись легендарному партизанскому командиру — будущему дважды Герою Советского Союза Алексею Фёдорову.

Как и во многих других оккупированных населённых пунктах СССР, в Корюковке гитлеровцы практиковали массовые расправы над гражданским населением. В конце 1941 года они расстреляли семь человек, обвинив их в работе на партизанскую разведку. В январе 1942 года нацисты уничтожили около 300 местных евреев, а в феврале — более 130 членов семей партизан и коммунистов. С марта 1942 по февраль 1943 года оккупанты сожгли несколько сёл, находящихся в районе Корюковки.

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Многие члены семей партизан и других антифашистов были взяты в заложники. После очередного неудачного антипартизанского рейда более 200 заложников были убиты, ещё около 180 человек гитлеровцы бросили в корюковскую тюрьму, планируя расправиться с ними в ближайшее время.

Среди схваченных нацистами мирных жителей оказалась и семья командира взвода партизанского соединения Феодосия Ступака. Его жену гитлеровцы убили, а двоих детей держали вместе с другими заложниками.

Руководитель местного партизанского движения Алексей Фёдоров в это время находился в Москве на согласовании дальнейших действий отряда. Его замещал Николай Попудренко, к которому Ступак обратился с предложением спасти от смерти содержащихся в Корюковке заложников. Попудренко его замысел поддержал.

Как рассказал RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков, 27 февраля 1943 года партизаны атаковали немецко-венгерский гарнизон Корюковки, состоявший примерно из 100 военнослужащих. Несколько десятков вражеских солдат и офицеров были ликвидированы или попали в плен. Партизаны уничтожили используемые нацистами объекты транспортной инфраструктуры, а также захватили два станковых пулемёта и 119 винтовок, большое количество патронов.

Военнослужащие войск СС на Восточном фронте

© Wikimedia Commons / Johannes Dorn

По словам историков, народные мстители освободили 97 обречённых на смерть заложников и раздали голодающим местным жителям захваченные у разгромленных оккупантов запасы провианта — 220 т зерна и около 100 свиней.

Однако во время боя с нацистами партизаны тоже понесли потери. При освобождении заложников геройски погиб и Феодосий Ступак.

«Ни мольбы, ни слёзы не трогали палачей»

После завершения рейда партизаны отошли на одну из своих баз, а 1 марта 1943 года в Корюковку прибыло подразделение нацистских карателей. О том, из кого оно состояло, историки спорят до сих пор. Согласно документальным свидетельствам, его основу составляли бойцы 105-й венгерской лёгкой дивизии. В ряде источников говорится, что в карательной операции были задействованы также сотрудники зондеркоманды 4а, бойцы войск СС и местной вспомогательной полиции. Непосредственно команду на проведение карательной акции отдал начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры Бруно Франц Байер.

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Жителей Корюковки группами по 50—100 человек загоняли в общественные здания и расстреливали. Как рассказал Валерий Куличков, позднее советское расследование показало, что часть мирных жителей были убиты «тупым оружием с раздроблением костей черепа и позвоночного столба в шейной области».

«Мирных людей убивали методично, невзирая на пол и возраст. Ни мольбы, ни слёзы не трогали палачей», — подчеркнул в разговоре с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

По его словам, бойцы союзных вермахту армий и члены коллаборационистских формирований во время карательных акций проявляли даже большую жестокость, чем немцы.

«Венгерские части в годы Второй мировой войны своими военными преступлениями против мирных жителей известны куда больше, чем боевыми действиями на фронте. Среди воюющих на стороне нацистов венгров было очень много представителей социальных низов, которые не отличались интеллектом и не были обременены наличием моральных ценностей, но зато были готовы на любые зверства», — подчеркнул в беседе с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

Расправа над жителями Корюковки продолжалась два дня. По словам историков, практически все жители посёлка, не успевшие сбежать в лес или в соседние сёла, были убиты. При этом нацисты не только убивали людей, но и сжигали дома и административные здания Корюковки. Из примерно 1,3 тыс. сооружений посёлка уцелели только десять. Но фашистам и этого было мало.

«9 марта 1943 года каратели вернулись в Корюковку и убили тех местных жителей, которые начали возвращаться в посёлок», — рассказал Дмитрий Суржик.

По его словам, общее количество жертв корюковской трагедии большинство историков оценивает примерно в 6,7 тыс.

«Если мы берём конкретный населённый пункт, то карательная операция в Корюковке была, наверное, самой массовой за все годы Второй мировой войны», — заявил Суржик.

Венгерская форма времён Второй мировой войны

© Wikimedia Commons

Как отметил Валерий Куличков, после освобождения Черниговской области советские власти проводили расследование корюковской трагедии, однако все её детали в силу различных обстоятельств так и не были установлены.

По словам историков, в начале 2000-х годов украинские и российские исследователи общими силами пытались восстановить неизвестные подробности событий. Однако после государственного переворота 2014 года деятельность киевских учёных в этом направлении была прекращена, а украинские пропагандисты стали развивать версию о провокации со стороны партизан. По их словам, до партизанского рейда фашисты якобы не трогали жителей Корюковки. На деле же ещё до событий 1—2 марта нацисты убили сотни местных жителей, а партизанская операция 27 февраля была направлена на спасение женщин, детей и стариков из гитлеровских застенков.

«Вместо того чтобы заниматься восстановлением исторической правды о трагических страницах войны, украинские структуры, в частности Институт национальной памяти, заняты сегодня деятельностью по возвеличиванию гитлеровских коллаборационистов», — подытожил Дмитрий Суржик.