«Бесчеловечная жестокость»: Минобороны РФ публикует архивные документы об уничтожении людей в нацистских концлагерях

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей Минобороны РФ запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел «Звериное лицо фашизма». Он содержит документы, свидетельствующие о массовом уничтожении нацистами населения на оккупированных территориях СССР и стран Европы. На сайте Минобороны РФ размещены акты, боевые донесения подразделений Красной армии, информационные сводки, фотографии и другие документальные материалы, подтверждающие гитлеровские преступления.

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей Минобороны РФ запустило на своём сайте историко-познавательный мультимедийный раздел «Звериное лицо фашизма». Он содержит акты, боевые донесения подразделений Красной армии, информационные сводки, фотографии и другие документальные материалы, освещающие нацистские преступления против человечности.

«11 апреля 1945 года произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд. Это событие стало международным символом борьбы людей за жизнь и свободу против бесчеловечной жестокости нацизма, которая проявила себя не только в Бухенвальде», — говорится в материалах Минобороны.

Напомним, Международный день освобождения узников концлагерей был учреждён в память о восстании, которое произошло в Бухенвальде 11 апреля 1945 года.

«Крики, стоны и плач»

География расположения нацистских концентрационных лагерей была обширной. Они массово создавались в Польше, на оккупированных территориях СССР, а также в самом Третьем рейхе.

«В концлагеря попадали люди, ставшие объектами ненависти, на которой нацисты строили свою идеологию. Сначала это были евреи, цыгане и немецкие коммунисты, затем — представители других народов, которых Гитлер относил к низшим расам», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

Среди нацистских лагерей были транзитные, трудовые, усиленного труда, для военнопленных, концентрационные и лагеря уничтожения.

В ходе массовых убийств мирного населения нацисты активно использовали помощь местных коллаборационистов, в частности украинских, говорится в опубликованных Минобороны материалах. Так, в акте от 26 июля 1944 года о захоронении в местечке Малорита Брестской области представлен эпизод массового расстрела евреев, в котором участвовали украинские националисты. Осенью 1941 года в Малорите было создано еврейское гетто, куда согнали свыше 2,5 тыс. человек, включая детей. Летом 1942 года в этот населённый пункт с гестаповским отрядом «Нюрнберг» прибыл начальник всех местных карательных подразделений. В поддержку гестаповцам было выделено подразделение украинских коллаборационистов. Каратели уничтожили всех узников гетто.

Еврейское гетто в Малорите, схемы могил

© Минобороны РФ

«Свои жертвы они ставили перед ямой и очередью из автомата скашивали их. В яму падали и убитые, и раненые. Матери расстреливались с детьми на руках. Многие дети падали в яму живыми. Крики, стоны и плач детей доносились из этой кровавой ямы. Немцы приказывали полицейским добивать в яме живых детей. Стоны раненых раздавались из ямы и тогда, когда немцы зарывали их», — говорится в документе.

Собственные концлагеря создавали не только немцы, но и их союзники, в частности финны. Летом 1944 года советские войска, освобождая Карелию, обнаружили финский лагерь для военнопленных и мирных жителей, отмечается в материалах МО.

Акты о преступлениях в финских концлагерях

© Минобороны РФ

«В результате невыносимых условий содержания в лагере №5 из 8 тыс. человек, находившихся в лагере, умерли более 3 тыс. Были дни, что в день умирали 20—25 человек, причём трупы умерших убирались не ежедневно, а через два дня на третий», — отмечается в акте от 1 июля 1944 года о концлагере в Пряжинском районе Карело-Финской ССР.

Финские оккупанты, как и немецкие нацисты, старались заметать следы своих преступлений.

Донесения о зверствах нацистов / Бирки с номерами, которые нацисты присваивали мирным жителям

© Минобороны РФ

«При размещении батальона в районе концлагеря для военнопленных был обнаружен сожжённый при отступлении финскими бандитами дом, в пепле которого найдены обгоревшие человеческие кости… Финские захватчики, отступая под ударами наших войск, в бессильной злобе творят кровавые злодеяния на нашей земле, зверски расправляясь с военнопленными КА», — указывается в акте от 13 июля 1944 года.

«По последнему слову немецкой техники»

Значительная часть обнародованных Минобороны РФ документальных материалов относится к деятельности концлагеря Заксенхаузен.

«Лагерь оборудован «по последнему слову немецкой техники уничтожения» и относился к разряду «первоклассных»… У северного края основного лагеря расположен крематорий на четыре печи… При крематории имеется склад с большим количеством одежды, обуви, волос казнённых узников. Четыре печи крематория поглощали в час 36 трупов… Погибли за период существования лагеря около 80 тыс. человек, из них около 50 тыс. — от туберкулёза и голода и около 30 тыс. уничтожены через крематорий… С 1941 по 1945 год почти ежедневно гибли 30—40 человек», — отмечается в акте обследования концлагеря от 16 мая 1945 года.

В акте также рассказывается, что концлагерь посещали высокопоставленные функционеры нацистских спецслужб, в частности Генрих Гиммлер.

«Здесь, как и в других тюрьмах Германии, тюремные помещения были переполнены. В тюрьме, куда меня поместили, при норме 100—120 человек в помещениях было набито 400 человек. От тесноты едва можно было двигаться», — описал в своих показаниях невыносимые условия существования в концлагере бывший узник Заксенхаузена Станислав Мачеевский.

Обнародованные материалы убедительно свидетельствуют, что в гитлеровских концлагерях мог оказаться любой человек, и необязательно коммунист, еврей или военнопленный. Заключение Военной прокуратуры 1-го Белорусского фронта о зверствах немцев в Люблине от 13 октября 1944 года указывает на то, что в концлагеря бросали людей, которые просто чем-то не понравились гитлеровцам.

Материалы акта от 7 августа 1942 года о зверствах нацистов на оккупированных территориях

© Минобороны РФ

«Немцы построили лагерь на земле, которая принадлежала крестьянам. Для того чтобы эти крестьяне не предъявляли никаких претензий о компенсации за отобранную землю, всех этих крестьян сразу же арестовали, заключили в лагерь, а затем умертвили», — описываются в документе события, происходившие при возведении концлагеря Майданек на территории современной Польши.

По данным военной прокуратуры, в этом концлагере массовые убийства происходили регулярно.

«Группы по 50 и 100 человек выводились к рвам, укладывались в рвах лицом вниз, эсэсовцы, стоявшие у рвов на насыпи, давали по лежавшим автоматную очередь; после этого приводилась следующая группа, которая укладывалась на трупы убитых людей лицом вниз и также расстреливалась. И так приводили одну группу за другой и расстреливали до тех пор, пока ров не наполнялся доверху трупами», — говорится в заключении.

Жертвы нацистов в концлагере Зоненбург

© Минобороны РФ

Чтобы контролировать узников, нацисты ставили над ними надзирателей из числа заключённых-уголовников.

«В лагере были уголовные преступники-немцы, которые исполняли должности охраны и десятников. Немцы-десятники избивали невольников по всяким поводам», — подчёркивается в акте от 24 января 1945 года о злодеянии немцев в лагере возле немецкой деревни Мюлешвитц.

Нормой в гитлеровских лагерях была жестокая эксплуатация узников на тяжёлых физических работах.

Схема концлагеря Освенцим

© Минобороны РФ

«Здесь, во дворе тюрьмы, находился военный завод, на котором работали заключённые по 18 часов в сутки, после чего они уводились в одиночные камеры», — отмечается в акте от 10 февраля 1945 года о лагере Зоненбург.

Людей, которые не могли выдержать чудовищных условий труда, подвергали физическим экзекуциям.

«На вечерней поверке дежурным эсэсовцем зачитывался список заключённых, которые «плохо» работали, и их на специальной скамье били плетьми, палками, розгами. Число ударов колебалось от 25 и выше. Людей часто запарывали насмерть», — говорится в Коммюнике Польско-Советской Чрезвычайной Комиссии по расследованию злодеяний немцев, совершённых в лагере Майданек.

Документальные материалы о зверствах нацистов в концлагере Майданек

© Минобороны РФ

В Заксенхаузене палачи заставляли своих жертв самих считать удары при расправе. Если люди сбивались со счёта, их заставляли считать заново. Тех, кто терял сознание, приводили в чувство, обливая холодной водой из ведра, и продолжали бить.

В донесении управления 5-й воздушной армии от 27 ноября 1943 года описываются методы психологического давления нацистов на своих жертв. Даже в некоторых обычных населённых пунктах людей лишали их имён и заставляли представляться по номерам, присвоенным им гитлеровцами. Носить бирки с номерами людей заставляли под страхом расстрела. Такое происходило, в частности, в селе Новопокровка Чугуевского района Харьковской области.

Материалы обследования концлагеря Заксенхаузен

© Минобороны РФ

Согласно примерным оценкам историков, всего в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах и других местах лишения свободы нацисты содержали около 18 млн узников. 11 млн из них были уничтожены.

«Узники многих лагерей были освобождены частями Красной армии, которые двигались к Берлину и спасали людей. Вопросы обеспечения освобождённых продуктами и оказания им медицинской помощи ложились на советские войска и новосоздаваемые органы власти», — отметил в разговоре с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

Материалы акта от 7 августа 1942 года о зверствах нацистов на оккупированных территориях

© Минобороны РФ

По его словам, важным аспектом в деятельности системы нацистской машины смерти было изменение психического состояния её сотрудников.

«Немецкие военные и их пособники регулярно убивали мирных людей, что оказывало на них сильное психологическое влияние. Это делало из человека зверя, морально его разлагало и заставляло совершать чудовищные преступления снова», — подчеркнул Синицын.

Свидетельства врачей о событиях в Демянском лагере

© Минобороны РФ

Как отметил Дмитрий Суржик, расследование деятельности нацистских лагерей смерти оказало сильное влияние на человечество в целом.

«Политика нацизма по массовому уничтожению людей, безусловно, привела к огромному количеству жертв. Никогда раньше уничтожение людей не было организовано, как промышленный процесс. Чтобы осмыслить эти действия и дать им правовую оценку, пришлось создавать международный трибунал», — подытожил Суржик.