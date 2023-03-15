«Включая детей грудного возраста»: ФСБ РФ опубликовала документы Смерша о преступлениях литовских коллаборационистов

ФСБ России опубликовала рассекреченные документы военной контрразведки Смерш, содержащие свидетельства преступлений литовских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. Обнародованы материалы допросов нацистских пособников, акт обследования места массовых убийств мирных граждан и докладная записка начальника отдела контрразведки Смерш 11-й гвардейской армии. Документы содержат свидетельства активного сотрудничества литовских националистов с нацистскими оккупантами, а также их участия в массовых убийствах мирного населения республики.

ФСБ РФ публикует рассекреченные документы военной контрразведки Смерш, свидетельствующие о работе литовских националистов на гитлеровских оккупантов в годы Великой Отечественной войны и об их участии в массовых убийствах мирного населения. В архивных сообщениях говорится о поступлении антисоветски настроенных жителей Литвы на службу к нацистам, об их участии в облавах на антифашистов, о зверских убийствах мирных людей и распределении коллаборационистами между собой имущества, принадлежавшего казнённым.

«Добровольное согласие на служение Гитлеру»

В 1944 году советские войска освободили Литовскую ССР от немецко-фашистских оккупантов. После вступления Красной армии на территорию республики сотрудники военной контрразведки Смерш занялись расследованием преступлений, совершённых за время оккупации нацистами и их местными пособниками.

По словам историков, местные коллаборационисты были причастны к многочисленным зверствам в отношении мирного населения и советских военнопленных. Литовские националисты с первых дней оккупации активно помогали гитлеровцам, устраивали еврейские погромы, выявляли антифашистски настроенных граждан и участвовали в массовых расправах над мирным населением.

«Литовские националисты уже 22 июня 1941 года развернули массовую диверсионно-террористическую деятельность в тылу советских войск, а затем стали одними из творцов холокоста на территории Литвы», — заявил в беседе с RT исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

Из числа коллаборационистов гитлеровцы после оккупации Литвы сформировали, по разным данным, от 22 до 24 батальонов вспомогательной полиции.

«Литовские коллаборационисты давали добровольное согласие на служение Гитлеру. Идейно мотивированные пособники нацистов привлекались для совершения массовых убийств как на территории Литвы, так и за её пределами, в частности в Белоруссии», — подчеркнула в комментарии RT исполнительный директор фонда «Историческая память» Наталья Селюкина.

Выдержки из допроса нацистского коллаборациониста

© рассекреченные документы ФСБ 1

Среди опубликованных ФСБ РФ документов — протокол допроса следователем военной контрразведки Смерш арестованного Германа Павлайтиса, бывшего сельхозработника, поступившего после оккупации Литвы на службу в немецкую полицию.

«Обязанности как полицейского сводились к проведению мероприятий по уничтожению еврейского населения, коммунистов, лиц, лояльно настроенных по отношению к советской власти… Я лично был враждебно настроен по отношению к советской власти, и поэтому на службе в полиции я вёл борьбу со всем тем, что было направлено против немцев», — заявил Павлайтис на допросе.

Литовская вспомогательная полиция

© Wikimedia Commons

По его словам, он систематически ездил по различным населённым пунктам и выявлял лиц, уклоняющихся от призыва в немецкую армию или отправки на работу в Германию. Кроме того, Павлайтис принимал участие в облавах на коммунистов и партизан, а также в массовом уничтожении евреев. Так, в августе 1941 года он участвовал в охране примерно 7,7 тыс. евреев, включая стариков, женщин и детей, которых нацисты в дальнейшем расстреляли.

«Евреев заставили копать себе могилы… Ямы были выкопаны примерно 150 м в длину, 4 м в ширину и 5 м в глубину. Таких ям было вырыто две, остальные ямы были вырыты несколько меньшим размером: по 100 м в длину… Перед расстрелом все евреи были раздеты… Первыми расстреливали мужчин, выводили их на расстрел группами по 100—200 человек. Расстрел производили полицейские и немцы из винтовок и автоматов. После того как все мужчины-евреи были расстреляны, сразу таким же образом были расстреляны женщины вместе с детьми всех возрастов, включая детей грудного возраста. После того как все были расстреляны, трупы начали складывать в приготовленные самими же евреями ямы… Нами были расстреляны около 7,7 тыс. евреев», — рассказал Павлайтис на допросе.

Выдержки из допроса нацистского коллаборациониста

© рассекреченные документы ФСБ 1

По его словам, он лично доставил евреев к месту убийства, не давал им сбежать и охранял оружие, которое использовалось в ходе расстрелов. При этом он поучаствовал и в разграблении имущества обречённых на смерть людей. Ему достались «две подушки пуховые, две койки, одна пуховая перина, один стол, шкаф, женский плащ и другие предметы». За свою «работу» Павлайтис получал от немцев 150 марок в месяц, продуктовый паёк и обмундирование.

«Нацистская идеология прекрасно согласовывалась со взглядами самих коллаборационистов. У них прослеживались антисемитские настроения, неприятие советской власти. Всех, кто был за советскую власть, по их мнению, необходимо было уничтожать», — заявила Наталья Селюкина.

По её словам, исследователи, составляя психологические портреты карателей, до сих пор не могут понять, как они были способны на такие зверства.

Выдержки из допроса нацистского коллаборациониста

© рассекреченные документы ФСБ 1

«Многие из них совершали свои преступления, приняв предварительно значительные дозы алкоголя. Но всё равно, как можно было настроить себя на то, чтобы убивать людей целыми семьями? Причём это сопровождалось дополнительными издевательствами. Например, в Каунасском форте они перед убийством бесчестили девушек на глазах у их родных. Такая жестокость по отношению к мирным людям, женщинам, детям необъяснима с точки зрения здравого смысла. Они просто считали своих жертв недочеловеками. У них была такая работа — убивать людей. Они ею даже гордились», — подчеркнула Наталья Селюкина.

«Подвергали массовому истреблению»

ФСБ РФ также опубликовала докладную записку, направленную в военный совет 11-й гвардейской армии начальником армейского отдела контрразведки Смерш полковником Митрофановым.

«В ходе оперативной работы на освобождённой территории нами установлены факты массового истребления советских граждан в период немецкой оккупации Литовской ССР… Установлено, что только в Мариампольском, Алтусском и Вилковышском уездах… казнены свыше 20 тыс. ни в чём не повинных советских граждан», — говорится в документе.

Также по теме На секретных рубежах: какую роль в российской истории сыграла военная контрразведка 19 декабря 1918 года в составе Всероссийской чрезвычайной комиссии при СНК РСФСР были созданы особые отделы. С этого момента началась...

В докладной записке сообщается, что только в июне-июле 1941 года на берегу озера Ория карателями были расстреляны до 200 человек — работников местных советских хозяйственных учреждений, членов партии и комсомольцев. Согласно свидетельским показаниям, для расправ над просоветски настроенными гражданами были созданы специальная «судебная комиссия» с правом вынесения смертных приговоров и особый карательный орган, в состав которого входили литовские коллаборационисты.

«Немецкие оккупационные власти в вилковышской тюрьме в 1941 году содержали около 10 тыс. человек партийно-советского актива, граждан еврейской, польской и литовской национальностей, а также военнослужащих Красной армии, попавших в плен… Арестованных систематически подвергали массовому истреблению путём расстрелов и зверских издевательств. У многих заключённых с помощью специального аппарата выкачивали кровь… Арестованным отрезали уши, носы, пальцы рук и подвергали другим издевательствам, за которыми следовала мучительная смерть», — говорится в документе.

В докладной записке подчёркивается, что сотрудники Смерша выявили две группы карателей, среди которых были члены литовской националистической организации «Шаулис». Арестованные сообщили советской военной контрразведке конкретные места массовых убийств гражданского населения. К моменту подготовки документа советские контрразведчики уже обнаружили там тела примерно 1,9 тыс. человек.

Акт комиссии, выявившей место массового захоронения жертв нацистов

© Рассекреченные документы ФСБ 3

«Установлено, что часть погребённых были расстреляны, а часть зарыты живыми», — отмечается в докладной записке.

К документу прилагался акт комиссии, выявившей массовые захоронения. Он также публикуется ФСБ РФ.

За время войны нацисты и их местные пособники уничтожили около 95% еврейского населения Литвы (до войны там проживали около 220 тыс. евреев). Общее количество убитых на территории республики мирных жителей и военнопленных, по мнению историков, более 600 тыс. человек.

Жертвы холокоста в Литве

© Wikimedia Commons

По словам Натальи Селюкиной, после освобождения Литвы и завершения Великой Отечественной войны часть коллаборационистов были привлечены к уголовной ответственности, однако речь идёт лишь о небольшом проценте от общего числа лиц, сотрудничавших с нацистами.

Как рассказал RT Дмитрий Суржик, бежавшие на Запад литовские коллаборационисты оказались востребованы Центральным разведывательным управлением США. Их активно использовали в разведывательных операциях и при стимулировании прозападных настроений в Прибалтике.

Докладная записка начальника отдела Смерш

© Рассекреченные документы ФСБ 2

«Таким образом, военные преступники, сотрудничавшие в годы Великой Отечественной войны с Третьим рейхом, затем под опекой американских спецслужб работали на распад СССР», — подытожил Суржик.