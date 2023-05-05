«Основа военно-транспортной авиации ВКС России»: 50 лет назад в небо поднялся первый серийный Ил-76

5 мая 1973 года первый серийный военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил дебютный полёт. Машину отличали большая грузоподъёмность, высокая скорость и возможность взлёта и посадки на коротких и плохо подготовленных полосах. В наши дни Ил-76 составляет основу военно-транспортной авиации ВКС России. Помимо этого, он эксплуатируется в МЧС, МВД и ФСБ РФ, «Роскосмосе» и коммерческих компаниях. По словам аналитиков, благодаря проведённой в последние годы модернизации Ил-76 сможет ещё долго находиться в строю.

50 лет назад в небо впервые поднялся первый серийный военно-транспортный самолёт Ил-76. Взлёт был осуществлён с аэродрома ташкентского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Экипаж воздушного судна возглавлял лётчик-испытатель Александр Тюрюмин.

Ил-76 стал первым в истории Советского Союза транспортным военным самолётом с турбореактивными двигателями. Работы по его созданию начались ещё в 1966 году по распоряжению Министерства авиационной промышленности СССР. Новый транспортник должен был прийти на смену самолётам Ан-12 и Ан-8.

Непосредственной разработкой самолёта руководил Генрих Новожилов, который 28 июня 1970 года был назначен генеральным конструктором ОКБ.

Первый опытный образец Ил-76 был собран в начале 1971-го. Его выкатка состоялась на центральном аэродроме Москвы на Ходынке. 25 марта того же года заслуженный лётчик-испытатель СССР Эдуард Кузнецов совершил первый полёт на новой машине.

Войсковые испытания самолёта стартовали через два года — в ноябре 1973-го. А уже в 1974 году Ил-76 стал поступать на вооружение военно-транспортной авиации СССР.

Согласно техническому заданию, новая машина должна была быть пригодной к эксплуатации на любых взлётно-посадочных полосах (ВПП), в том числе грунтовых с низкой плотностью грунта. Кроме того, транспортник должен был иметь возможность взлетать с ВПП длиной не более 2,5 км и при этом обладать высокими показателями грузоподъёмности.

Все эти требования специалисты ОКБ С.В. Ильюшина успешно выполнили. Первые модификации самолёта имели взлётную массу 170 т, грузоподъёмность — 28 т и дальность полёта с максимальной нагрузкой — 4,2 тыс. км. Впоследствии в ходе модернизации взлётная масса возросла до 190 т, а грузоподъёмность — до 43 т. С такой нагрузкой самолёт мог преодолевать 4 тыс. км.

Для взлёта на бетонных ВПП Ил-76 нужно было всего 1,7 км полосы, а для посадки — 900 м. Добиться этого удалось благодаря эффективному крылу, мощной тормозной системе и созданным в ОКБ П.А. Соловьёва четырём двигателям Д-30КП с высокой тягой (12 тыс. кгс). Они позволяли Ил-76 развивать максимальную скорость до 850 км/ч.

Благодаря выдающимся характеристикам Ил-76 советские лётчики в 1975 году смогли установить 25 мировых рекордов, в том числе по высоте полёта с высокой нагрузкой — самолёт поднял 70 121 кг груза на 11 875 м.

Транспортный самолёт Ил-76 в Антарктиде

РИА Новости

© Алексей Никольский

Стоит отметить, что, помимо военной авиации, Ил-76 применялись в гражданской сфере. В частности, их использовали для снабжения арктических и антарктических экспедиций.

«Самолёт Ил-76 открыл новые возможности для доставки различных грузов и техники в труднодоступные места, в том числе на дрейфующие научные станции в Северном Ледовитом океане, используя различные способы их парашютного десантирования. Так, начиная с 1982 года неоднократно проводились высокоширотные воздушные экспедиции по доставке грузов на дрейфующие станции», — отмечается на сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Всего было создано порядка 20 модификаций этого самолёта, в том числе топливозаправщик Ил-78, самолёт-госпиталь «Скальпель», пожарный самолёт, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100, самолёт для тренировок космонавтов в условиях невесомости Ил-76МДК и летающие лаборатории для испытаний авиационных двигателей Ил-76ЛЛ.

Как отмечают в ОАК, сейчас современные модификации Ил-76 «составляют основу Военно-транспортной авиации ВКС России, эксплуатируются в МЧС России, МВД России, ФСБ России, «Роскосмосе», а также в коммерческих авиакомпаниях по всему миру.

Новая жизнь Ил-76

Изначально Ил-76 выпускался на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова — с его конвейера сошло порядка 940 таких самолётов.

После развала СССР производство Ил-76 было решено развернуть в России — на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП». С 2012 года здесь собирается глубоко модернизированный Ил-76МД-90А.

Тренажёры в салоне самолёта Ил-76 МДК, предназначенного для подготовки космонавтов

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Как подчёркивают в «Ростехе», обновлённый «Ильюшин» полностью состоит из российских комплектующих. Кроме того, у него существенно возросла грузоподъёмность — теперь он может перевозить 60 т груза на расстояние до 4 тыс. км.

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Вместо двигателей Д-30КП2 на Ил-76 были установлены более современные ПС-90А-76, разработанные в АО «ОДК-Авиадвигатель» (новое название ОКБ П.А. Соловьёва). Максимальная тяга этого аппарата составляет 16 тыс. кгс. Новая силовая установка наряду с появлением модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширила эксплуатационные возможности самолёта, отмечается в материалах ОАК.

Ил-76 был также оснащён новым пилотажно-навигационным комплексом, системой автоматического управления, комплексом связи и «стеклянной» кабиной, отвечающей всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивающей безопасность полётов. Кроме того, была повышена точность самолётовождения и десантирования.

«При серийном выпуске новых «Илов» впервые для создания тяжёлых транспортников используется отечественная автоматизированная поточная линия, где окончательная сборка самолёта осуществляется по бесстапельной технологии», — отметили в «Ростехе».

Благодаря этому, в частности, по сравнению с традиционной сборкой на 40% была снижена трудоёмкость стыковки планера и в четыре раза сократились сроки окончательной компоновки самолёта.

В корпорации отмечают, что проектная мощность новой линии «Авиастар-СП» составляет 18 самолётов в год. В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что парк новых и модернизированных Ил-76МД-90А к 2030 году должен превысить 250 машин.

«Прослужит ещё очень долго»

По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, создание Ил-76 позволило существенно расширить возможности советской транспортной авиации.

«Самолёт Ил-76 — это целая эпоха. Он позволил и Министерству обороны, и гражданской авиации выполнять те задачи, которые раньше были им не под силу. Ил-76, поднимая порядка 40 т груза, мог совершать рейсы на огромные расстояния. Благодаря этому появилась возможность оперативной переброски, в том числе военной техники, в отдалённые пункты назначения», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Самолёт Ил-76 МЧС России

РИА Новости

© МЧС РФ

В свою очередь, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с RT заявил, что Ил-76 был «первым отечественным широкофюзеляжным транспортным самолётом с реактивными двигателями». Это, по его словам, позволило машине сочетать «относительно высокую скорость с приличной полезной нагрузкой».

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Как отмечают аналитики, свои возможности Ил-76 впервые в полной мере продемонстрировал в ходе конфликта в Афганистане. По данным ТК «Звезда», начиная с 1985 года 89% личного состава и 74% грузов перевозились в эту страну на Ил-76.

По оценкам экспертов, сегодня Ил-76 по-прежнему является основным авиационным транспортным средством Минобороны РФ.

«Ил-76 можно назвать главным и наиболее массовым транспортным самолётом МО РФ. Помимо Ил-76, есть ещё Ан-124 — это более крупный самолёт. Также эксплуатируются транспортники с меньшей грузоподъёмностью. Но именно Ил-76 является главной рабочей лошадкой военно-транспортной авиации России», — считает Дмитрий Корнев.

Аналитики полагают, что благодаря модернизации Ил-76 ещё долго будет оставаться в строю.

«Ил-76 прослужит ещё очень долго, если регулярно проводить модернизацию, в том числе по части двигателей, так как они требуют постоянной доработки», — отметил в беседе с RT историк авиации Николай Бодрихин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Роман Гусаров.