«Прорывов обороны не допущено»: в Минобороны РФ заявили об отражении атак ВСУ на Соледарском направлении

Украинские военные 11 мая провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон на Соледарском направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. В МО подчеркнули, что все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено.

В Минобороны РФ заявили, что украинские войска на Соледарском тактическом направлении провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения.

Как рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, речь идёт об участке протяжённостью более 95 км.

«Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что распространявшиеся рядом Telegram-каналов данные о «прорыве обороны» в зоне СВО не соответствуют действительности.

В западной части Артёмовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами, заявили в министерстве. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и пресекали попытки ВСУ контратаковать на флангах. Авиация за прошедшие сутки совершила девять вылетов в районе Артёмовска, артиллерия в этом секторе выполнила 64 огневые задачи.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Юг» поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки (ДНР).

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Как рассказали в МО, подразделения группировки «Юг» на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны заняли рубеж с учётом выгодных условий Берховского водохранилища.

«Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения Вооружённых сил Российской Федерации», — отметил Конашенков.

По данным МО, уничтожены более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.

В общей сложности на Донецком направлении суммарные потери противника составили около 900 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными. Также уничтожены более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании.

Средствами противовоздушной обороны в районе Часова Яра (ДНР) сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. В районе Авдеевки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» поражены подразделения противника, находившиеся в Харьковской области и Луганской Народной Республике. В этом секторе также пресечено действие диверсионно-разведывательной группы.

Противник потерял на данном направлении более 60 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град», артиллерийскую систему М109 Paladin производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Торского (ДНР). Кроме того, в течение ночи в районах Червоной Дибровы и Кременной (ЛНР) ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

За сутки уничтожены более 75 украинских военных, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах Водяного и Угледара (ДНР). Противник потерял до 110 военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении в течение последних суток уничтожены до 40 украинских военных, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразила 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

По данным Минобороны РФ, в районе подконтрольного Киеву города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, в Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Наряду с этим уничтожено 25 украинских беспилотников.