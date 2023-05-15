Британия откроет новый учебный центр для подготовки украинских военных лётчиков
- РИА Новости
Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.
«Мы откроем новую британскую авиашколу и проведём необходимое обучение украинских пилотов, чтобы они могли управлять различными типами самолётов», — приводит сообщение ТАСС.
До этого британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.
В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.