Британия откроет новый учебный центр для подготовки украинских военных лётчиков

Великобритания откроет новый учебный центр по подготовке украинских военных лётчиков к управлению западными самолётами.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.

«Мы откроем новую британскую авиашколу и проведём необходимое обучение украинских пилотов, чтобы они могли управлять различными типами самолётов», — приводит сообщение ТАСС.

До этого британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.