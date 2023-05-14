«Все атаки отражены»: в МО РФ сообщили о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону российских войск

Российские войска отразили все атаки подразделений ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении, не допустив прорывов обороны, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что при отражении атак мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил РФ. В ходе боевых действий погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли при отражении атак украинских вооружённых формирований на Соледаро-Артёмовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По данным ведомства, в течение прошедших суток противник предпринимал массовые попытки прорыва обороны российских ВС севернее и южнее Артёмовска. Отмечается, что военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии проявили мужество и героизм, отражая атаки ВСУ.

«Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожены три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — уточняется в сводке Минобороны РФ.

В результате действий подразделений 4-й мотострелковой бригады южнее населённого пункта Красное (ДНР) ВСУ потеряли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными.

Вдобавок личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отражено шесть атак восточнее Богдановки (ДНР). Были уничтожены семь танков, 11 БМП, более 50 украинских военнослужащих. Кроме того, 6-я мотострелковая дивизия отразила атаку штурмовых групп противника при поддержке трёх танков и четырёх БМП. Потери ВСУ составили свыше 30 украинских военнослужащих, два танка и три БМП.

На другом участке действиями личного состава руководил заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Он героически погиб при отражении одной из атак противника, получив множественные осколочные ранения.

Общие потери украинских войск на Соледаро-Артёмовском направлении за сутки составили более 400 человек убитыми и ранеными, 12 танков, 18 БМП, две боевые бронированные машины, а также гаубицу Д-20.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях», — сообщили в Минобороны РФ.

Удары по объектам ВСУ

В Минобороны РФ также сообщили о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран.

Объекты были расположены возле Тернополя и Петропавловки (Днепропетровская область).

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Российские ВС в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ

Кроме того, в районе Николаева уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон», а неподалёку от Хмельницкого — склад боеприпасов ВСУ. Также подверглась уничтожению радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 возле Тягинки (Херсонская область).

Вдобавок нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ возле н. п. Красное (ДНР) и Преображенка (Запорожская область).

Ситуация на других направлениях СВО

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. При этом ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира».

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате ударов авиации, артиллерийского огня и применения тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» подверглись уничтожению свыше 120 украинских бойцов, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены свыше 20 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Помимо этого, истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Новогродовка (ДНР). Средствами ПВО перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбито 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.