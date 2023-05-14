Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МО: полковники Бровко и Макаров погибли при отражении атак ВСУ

Короткая ссылка
В ходе спецоперации погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
МО: полковники Бровко и Макаров погибли при отражении атак ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что Макаров находился на передовой и лично руководил боем

«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — говорится в сообщении.

Также, получив множественные осколочные ранения, погиб полковник Бровко, который руководил обороной на этом участке.

Ранее российские военные в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам, цель удара достигнута.

Кроме того, ВКС России за сутки сбили украинский истребитель Су-27.

Вооружённые силы России уничтожили в районе города Хмельницкого на Украине склад боеприпасов украинской армии.

Украинский военнопленный Александр Ляшенко заявил, что боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с прошлым годом из-за большого числа убитых и раненых военных, подтверждением чему является жёсткая мобилизация по всей Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить