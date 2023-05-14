МО: полковники Бровко и Макаров погибли при отражении атак ВСУ
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Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что Макаров находился на передовой и лично руководил боем
«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — говорится в сообщении.
Также, получив множественные осколочные ранения, погиб полковник Бровко, который руководил обороной на этом участке.
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