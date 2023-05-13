РИА Новости: украинский пленный рассказал о жёсткой мобилизации и упадке боевого духа
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Если взять в начале — там была куча добровольцев, боевой дух и так далее», — сказал Ляшенко.
По его словам, сейчас ситуация обстоит иначе. Военнопленный отметил большие потери ВСУ и очень жёсткую мобилизацию.
«Если бы было всё так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд», — добавил Ляшенко.
Ранее два бойца ВСУ добровольно сдались в плен на Запорожском направлении.
Также сообщалось, что в ДНР будут судить двух военных ВСУ за расстрел мирных жителей в Мариуполе.