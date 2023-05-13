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РИА Новости: украинский пленный рассказал о жёсткой мобилизации и упадке боевого духа

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Украинский военнопленный Александр Ляшенко заявил, что боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с прошлым годом из-за большого числа убитых и раненых военных, подтверждением чему является жёсткая мобилизация по всей Украине.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Если взять в начале — там была куча добровольцев, боевой дух и так далее», — сказал Ляшенко.

По его словам, сейчас ситуация обстоит иначе. Военнопленный отметил большие потери ВСУ и очень жёсткую мобилизацию.

«Если бы было всё так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд», — добавил Ляшенко.

Ранее два бойца ВСУ добровольно сдались в плен на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что в ДНР будут судить двух военных ВСУ за расстрел мирных жителей в Мариуполе.

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