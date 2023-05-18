«Опасный политический спектакль»: в Китае отреагировали на визит экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань

Власти Тайваня покупают иностранных политиков в отставке, чтобы те продвигали тему независимости острова, но это не изменит факта, что Тайвань — часть Китая, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан. Так он прокомментировал приезд на остров экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, которая прибыла на Тайвань с пятидневным визитом. В посольстве КНР в Лондоне назвали этот шаг «опасным политическим спектаклем». Эксперты отмечают, что визит Трасс призван продемонстрировать приверженность Лондона американскому курсу на сдерживание КНР.

Власти Тайваня лоббируют визиты западных политиков на остров для продвижения темы его независимости от КНР, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, комментируя визит на остров экс-премьера Великобритании Лиз Трасс.

«Демократическая прогрессивная партия Тайваня тратит деньги простых налогоплательщиков, чтобы купить некоторых антикитайски настроенных политиков в отставке, которые разыграют комедию на тему «независимости с опорой на внешние силы». Но сколько бы они ни потратили денег, сколько бы они ни повторяли одно и то же, это не изменит того факта, что Тайвань является частью Китая, не пошатнёт международное положение принципа одного Китая», — приводит его слова РИА Новости.

Прокомментировали ситуацию и в МИД КНР.

«Власти из Демократической прогрессивной партии спускают деньги тайваньских налогоплательщиков на то, чтобы понравиться тому, кто рекордно короткий срок был премьер-министром Великобритании. Это не проявление любви к Тайваню. Тайванем эти люди торгуют», — соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter.

В свою очередь, в посольстве КНР в Лондоне назвали визит Трасс «опасным политическим спектаклем, который не принесёт Великобритании ничего, кроме вреда».

«Мы призываем соответствующего британского политика исправить её проступок, перестать устраивать политические шоу вокруг тайваньского вопроса и прекратить потворствовать и оказывать поддержку сепаратистским силам «независимости Тайваня», — подчеркнули в дипмиссии.

Негосударственный визит

Член Консервативной партии Великобритании, бывшая глава МИД и экс-премьер страны Лиз Трасс прибыла на Тайвань с пятидневным визитом. Она стала самым высокопоставленным британским политиком, посетившим Тайвань со времён Маргарет Тэтчер, которая была на острове в 1992-м и 1996-м, уже после ухода с поста главы кабмина.

По прибытии Трасс выступила в аналитическом центре Prospect Foundation, где заявила, что для Европы будет «крайне безответственно» пытаться устраниться от проблемы Тайваня и Китая.

«Мы должны поддерживать такие свободные демократии, как Тайвань, перед лицом агрессии со стороны китайского режима, чей послужной список налицо и очевиден всему миру. Перед нами стоит лишь следующий выбор: попустительствовать и приспосабливаться или принимать меры для предотвращения конфликта», — сказала Трасс.

Тайбэй

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Она также подчеркнула, что для противодействия Китаю требуется создать экономический аналог НАТО, и призвала Европу не допустить «дальнейшей интеграции с китайской экономикой».

Трасс добавила, что Европа не должна умывать руки в вопросе Тайваня лишь потому, что он далеко или не входит в число «основных забот» региона. Британские СМИ отмечают, что таким образом экс-премьер ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, в апреле Макрон заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние Соединённых Штатов и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под Вашингтон в этом вопросе. Эти слова раскритиковали политики в США, Великобритании и других странах Запада.

Стоит отметить, что визит Трасс на Тайвань подвергся критике со стороны представителей Консервативной партии, которые считают, что такая поездка подрывает целостность внешнеполитического курса кабинета Риши Сунака, который сменил Трасс на посту премьера в 2022 году.

Ранее в аппарате британского правительства, комментируя действия Трасс, заявили, что не будут вмешиваться в независимые решения частного лица, которое более не является членом кабмина Соединённого Королевства.

Однако неназванные британские политики в разговоре с газетой The Independent выразили мнение, что Пекин воспримет визит Трасс как конфронтационный шаг, санкционированный правительством, что поставит Риши Сунака в неудобное положение.

Новые игроки

Напомним, остров Тайвань, находящийся на расстоянии 180 км от юго-восточного побережья континентального Китая, самостоятельно управляется с 1949 года. Тогда на острове укрылись остатки сил партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши после проигрыша коммунистам в гражданской войне.

С тех пор Тайвань сохраняет символы Китайской Республики и заявляет о своей независимости. Между тем официальный Пекин считает остров своей провинцией и говорит о грядущем неизбежном объединении Тайваня с континентальным Китаем в рамках единого государства.

Учения ВС Тайваня, январь 2023 года

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Страны Запада всё чаще заявляют о поддержке независимости острова. Официальный Пекин воспринимает это как посягательство на свою территориальную целостность.

К проблеме принадлежности Тайваня в последнее время подключился и Североатлантический альянс. Так, генсек блока Йенс Столтенберг в феврале этого года в интервью японской газете Nikkei заявил, что «угрозам Китая в адрес Тайваня нет оправдания» и что НАТО хочет донести до Пекина послание о необходимости отказаться от попыток интегрировать Тайвань в КНР силовым путём.

«Любая попытка Китая изменить статус-кво посредством военной силы обернётся серьёзными последствиями для Восточной Азии, но будут также последствия для союзников по НАТО и глобальной безопасности», — сказал чиновник.

Поддержка курса

Нельзя исключать, что правительство Тайваня выделяет гранты и прикладывает лоббистские усилия, чтобы убедить западных политиков выступать в поддержку автономии острова, отметил в разговоре с RT научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

«Трасс туда едет, чтобы показать поддержку Лондона курса на сдерживание Китая. При этом, так как она больше не действующий премьер, её визит не считается официальным. Это даёт Лондону повод не реагировать на критику Пекина, который очень болезненно воспринимает поездки западных официальных лиц на остров. Британия пока не решается, как США, направить в Тайбэй своего официального представителя высокого ранга. Однако, несмотря на нынешний статус Трасс, сигнал очевиден, и Китай закономерно выражает свой протест», — рассказал Лукин.

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Великобритания таким образом поддерживает курс США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который предполагает усиление военно-политической активности стран НАТО в зоне влияния КНР, пояснил эксперт.

«США выстраивают систему союзов, направленных на сдерживание Китая в Азии и Тихом океане. Например, было создано партнёрство AUKUS, в котором также принимает участие Великобритания. Очевидно, что Вашингтон в будущем хочет связать это образование с НАТО. В свою очередь, в Японии появится представительство Североатлантического альянса. Визит Трасс является стратегическим сигналом, что Великобритания поддерживает курс США в отношении Тайваня и Китая», — отметил собеседник RT.

При этом Великобритания уже активно обрывает культурные связи с КНР, например ограничивая количество китайских студентов в своих вузах, что свидетельствует о курсе на конфронтацию, считает Лукин.

«Великобритания, как и США, рассматривает Тайвань как государственное образование, составляющее противовес материковому Китаю. При этом очевидно, что Тайвань по большому счёту — это часть КНР, однако Запад гнёт свою линию по поддержке тайваньской независимости», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с RT отметил, что визит экс-премьера Великобритании на Тайвань свидетельствует о том, что Лондон наращивает усилия по политическому давлению на Китай.