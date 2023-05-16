Global Times: поездка Лиз Трасс на Тайвань стала опрометчивым шагом Лондона
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Как сообщает издание, ожидается, что на острове Трасс встретится с «официальными лицами сепаратистского движения» и призовёт Запад начать реальное военное и оборонное сотрудничество с островом.
Научный сотрудник Шанхайской академии глобального управления и региональных исследований Ли Гуаньцзе считает, что визит Трасс неизбежно повлияет на «относительно сбалансированную политику» кабинета Сунака.
По оценкам другого эксперта, заместителя декана Тайваньского исследовательского института Чжана Вэньшэна, тайваньская Демократическая прогрессивная партия пытается «интернационализировать тайваньский вопрос» и превратить внутренние дела Китая в идеологическую конфронтацию между «демократией» и «автократией».
В феврале Лиз Трасс заявила, что больше не хочет возвращаться на пост премьер-министра, который она занимала полтора месяца.