Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние США и КНР из-за Тайваня

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние Соединённых Штатов и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под «американский ритм».
Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние США и КНР из-за Тайваня
  • AP

«Заинтересованы ли мы в форсировании решения вопроса с Тайванем? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать этому примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая», — заявил он в интервью изданию Echos.

Макрон подчеркнул, что европейцам необходимо «проснуться» и подумать о своих интересах.

6 апреля президент Франции на пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия давно не слышала от Макрона такой яростной критики в адрес США.

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