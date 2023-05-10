Двойственная позиция: генсек НАТО усомнился в участии альянса в возможном конфликте из-за Тайваня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок останется объединением стран Северной Америки и Европы и не будет превращаться в глобальный альянс с участниками из Азии. Такую позицию он обозначил в одном из интервью, отвечая на вопрос о потенциальном участии НАТО в конфликте с Китаем из-за Тайваня. По мнению Столтенберга, такой конфликт будет иметь серьёзные последствия для всего мира. Эксперты отмечают, что НАТО продолжает усиливать присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а США намерены привлечь альянс к сдерживанию Китая.

Североатлантический альянс не планирует привлекать в свой состав новых членов из Азии, заявил в интервью The Washington Post генсек объединения Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном участии блока в гипотетическом конфликте с Китаем из-за Тайваня.

«НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, превращаться в глобальный альянс с участниками из Азии не будет. Наши гарантии коллективной безопасности распространяются на территорию НАТО», — приводит газета слова функционера.

При этом Столтенберг подчеркнул, что у любого конфликта на территории Тайваня и вокруг него будут серьёзные последствия для всего мира.

«Через Тайваньский пролив осуществляется торговля, проходит 50% контейнерных грузоперевозок. На Тайване сосредоточена значительная доля мирового производства полупроводников. Таким образом, конфликт на Тайване немедленно обернётся тяжелейшими экономическими и торговыми последствиями. Кроме того, военный конфликт, разумеется, будет иметь значение и для НАТО с союзниками», — сказал он.

Отвечая на другой вопрос, Столтенберг добавил: «Происходящее в Европе имеет значение для Азии, а происходящее в Азии — для Европы».

Политическая подготовка

Напомним, летом прошлого года НАТО приняло новую стратегию, в которой Китай впервые был обозначен как угроза альянсу. Позднее газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что Североатлантический совет (главный орган принятия политических решений НАТО) в сентябре 2022-го впервые провёл специальное обсуждение, посвящённое Тайваню.

По словам собеседников издания, это было сделано по инициативе США, которые призывают других членов альянса уделять больше внимания якобы растущей угрозе для Тайваня со стороны Китая.

Отмечалось, что представители стран НАТО обсуждали последние разведывательные данные об угрозе Тайваню и то, как потенциальный конфликт в регионе повлияет на членов организации. При этом источники газеты утверждали, что роль НАТО в случае каких-либо военных действий в этой ситуации не обсуждалась.

Йенс Столтенберг

AP

© Virginia Mayo

В начале 2023 года бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна помочь удержать Китай от нападения на Тайвань. По словам Расмуссена, в ситуации вокруг Тайваня «трудно не замечать параллелей с Россией и Украиной».

«В отношении Си Цзиньпина мы должны избежать повторения ошибок, допущенных в отношении Владимира Путина. На любую попытку Китая изменить статус-кво на Тайване силовым путём должен последовать столь же единый ответ, и мы должны сделать так, чтобы Китаю это стало ясно сейчас», — сказал политик.

В феврале этого года Йенс Солтенберг в интервью японской газете Nikkei заявил, что «угрозам Китая в адрес Тайваня нет оправдания» и что НАТО хочет донести до Пекина послание о необходимости отказаться от попыток интегрировать Тайвань в КНР силовым путём.

«Любая попытка Китая изменить статус-кво посредством военной силы обернётся серьёзными последствиями для Восточной Азии, но будут также последствия для союзников по НАТО и глобальной безопасности», — сказал генсек альянса.

Напомним, остров Тайвань, находящийся на расстоянии 180 км от юго-восточного побережья континентального Китая, самостоятельно управляется с 1949 года. Официальный Пекин считает остров своей провинцией и говорит о грядущем неизбежном объединении Тайваня с континентальным Китаем в рамках единого государства.

США занимает двойственную позицию в вопросе статуса острова: Вашингтон заявляет о своей приверженности принципу одного Китая, однако при этом регулярно направляет в Тайваньский пролив военные корабли и оказывает острову военную помощь.

В последнее время отношения Вашингтона и Пекина из-за тайваньского вопроса обострились, особенно после визита в августе 2022 года на остров Нэнси Пелоси, занимавшей в то время пост спикера палаты представителей США.

В то время как Штаты всё активнее поддерживают Тайвань, Североатлантический альянс укрепляет сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию, Новую Зеландию и Южную Корею.

Газета Nikkei ранее сообщила, что НАТО собирается открыть представительство альянса в Японии в 2024 году. Сейчас Токио осуществляет официальные контакты с блоком через посольство Дании.

«Данное представительство позволит военному альянсу проводить периодические консультации с Японией и ключевыми партнёрами в регионе, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, на фоне появления нового вызова в лице Китая. Наряду с этим внимание традиционно будет уделяться и России», — сообщала Nikkei.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 10 мая прокомментировала эти планы: «Намерение НАТО открыть офис в японской столице — это, конечно, очередное свидетельство... глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР».

Дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс намерен развивать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности». По её словам, продвижение НАТО в Азии приведёт к милитаризации региона и усилению блокового противостояния.

Союзническое сдерживание

Заявлению Йенса Столтенберга о том, что НАТО останется Североатлантическим альянсом и не будет привлекать участников из Азии прямо противоречат действия блока, который активно пытается закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«НАТО сейчас расширяет не только военное, но и административное присутствие в АТР. Кроме того, главной и определяющей страной альянса являются США, которые делают недвусмысленные намёки на то, что тайваньский вопрос будет решён военным путём», — рассказал эксперт.

Военный корабль США в Тайваньском проливе

globallookpress.com

© U.S. Navy

Мухин добавил, что официальные заявления представителей НАТО полностью противоположны действиям альянса, которые он предпринимает.

«Страны Запада формируют ситуацию вокруг Тайваня исключительно в конфликтном ключе. Они боятся, что если всё пустить на самотёк, то Тайвань начнёт процесс политической и экономической интеграции с Китаем», — пояснил политолог.

По словам эксперта РИСИ Сергея Ермакова, США очень хотят привлечь своих европейских союзников по НАТО к сдерживанию Китая.

«Есть серьёзное желание со стороны США сильнее втянуть европейских союзников в антикитайские манёвры. Мы видим, что НАТО всё более активно вовлекается в дела АТР. Это связано с политикой так называемого «глобального партнёрства», когда с рядом азиатских государств, в первую очередь с Японией, устанавливаются более прочные отношения, в том числе в военной сфере. Этот курс будет закреплён на предстоящем саммите в Вильнюсе», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Он добавил, что страны Европы пока не горят желанием принимать активное участие в сдерживании Китая.

«Очевидно, что у союзников по НАТО нет большого желания участвовать в различных действиях на той территории, которая слишком далека от Европы. Но под давлением США они выражают обеспокоенность действиями Китая. Кроме того, сдерживание Пекина можно осуществить не только военным, но и экономическим путём, в чём Европа может участвовать активнее, чем в потенциальных военных действиях», — отметил Ермаков.

Стоит ожидать участия НАТО в дальнейших попытках сдержать Китай через вмешательство в тайваньский вопрос, считает эксперт.