МИД России: планы НАТО открыть офис в Японии свидетельствуют о намерении закрепиться в АТР
- РИА Новости
«Намерение НАТО открыть офис в японской столице — это, конечно, очередное свидетельство... глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР», — сказала она на брифинге.
Захарова подчеркнула, что Североатлантический альянс намерен развивать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».
Ранее посол Японии в США Кодзи Томита заявил, что Токио обсуждает с НАТО открытие представительства альянса в стране.