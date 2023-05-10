МИД России: планы НАТО открыть офис в Японии свидетельствуют о намерении закрепиться в АТР

Намерение НАТО открыть свой офис в Японии свидетельствует о планах альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Намерение НАТО открыть офис в японской столице — это, конечно, очередное свидетельство... глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР», — сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Североатлантический альянс намерен развивать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

Ранее посол Японии в США Кодзи Томита заявил, что Токио обсуждает с НАТО открытие представительства альянса в стране.