Посол Томита: Токио обсуждает с НАТО открытие представительства альянса в Японии

Посол Японии в США Кодзи Томита на пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне заявил, что Токио и НАТО обсуждают наращивание сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

«Упомянутый вами вопрос входит в число тех, над которыми мы работаем для укрепления нашего партнёрства. Но я не слышал какого-либо окончательного утверждения этого. Но мы работаем в этом направлении», — заявил он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать публикацию японской газеты «Никкэй», по данным которой Североатлантический альянс намеревается открыть представительство в Японии в следующем году.

Ранее экс-помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что НАТО необходимо пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие государства, способные внести заметный вклад в бюджет альянса.

По мнению Болтона, США и их союзникам также необходимо нарастить оборонные расходы в процентном соотношении к ВВП до значений, которые были во время президентства в стране Рональда Рейгана.