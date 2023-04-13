Болтон предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

Экс-помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что НАТО необходимо пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие государства, способные внести заметный вклад в бюджет альянса.

«Нам стоит реализовать предложение Хосе Марии Аснара (экс-премьер-министра Испании. — RT) о том, чтобы сделать НАТО всемирным, пригласив Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям расходов НАТО на оборону», — пишет он в материале в The Wall Street Journal о приоритетах внешней политики следующего американского лидера.

По мнению Болтона, США и их союзникам необходимо нарастить оборонные расходы в процентном соотношении к ВВП до значений, которые были во время президентства в стране Рональда Рейгана.

Это можно сделать за счёт сокращения федерального бюджета в других отраслях.

Ранее замдиректора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин заявила, что смысл присоединения Финляндии к НАТО заключается не в стремлении обеспечить собственную безопасность, а в том, чтобы продемонстрировать своё противостояние с Россией.

Претендент на пост турецкого президента, лидер партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что расширение Североатлантического альянса вынуждает Россию принимать контрмеры, чтобы обеспечить свою безопасность.

Он уточнил, что контрмеры будут такими, которые Россия «посчитает необходимыми».