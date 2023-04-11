Политолог Цзин заявила, что Финляндия вступила в НАТО для противостояния с Россией

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Смысл присоединения Финляндии к НАТО заключается не в стремлении обеспечить собственную безопасность, а в том, чтобы продемонстрировать своё противостояние с Россией, заявила замдиректора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин.
Политолог Цзин заявила, что Финляндия вступила в НАТО для противостояния с Россией
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Она подчеркнула, что членство Финляндии в НАТО затрагивает вопрос нацбезопасности России.

«Её присоединение к НАТО носит больше символический характер, чтобы продемонстрировать изменение своей позиции в отношении структуры региональной безопасности и показать противостояние с Россией», — сказала Цзин в комментарии ТАСС.

По словам политолога, решение также связано с российско-украинским конфликтом.

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.

Войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в спокойном ключе обнародует — когда настанет подходящий момент, — то, что российской стороной будет сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

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