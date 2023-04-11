Политолог Цзин заявила, что Финляндия вступила в НАТО для противостояния с Россией
- Legion-Media
Она подчеркнула, что членство Финляндии в НАТО затрагивает вопрос нацбезопасности России.
«Её присоединение к НАТО носит больше символический характер, чтобы продемонстрировать изменение своей позиции в отношении структуры региональной безопасности и показать противостояние с Россией», — сказала Цзин в комментарии ТАСС.
По словам политолога, решение также связано с российско-украинским конфликтом.
4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.
Войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в спокойном ключе обнародует — когда настанет подходящий момент, — то, что российской стороной будет сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.