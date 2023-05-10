Генсек НАТО Столтенберг усомнился в участии альянса в возможном конфликте вокруг Тайваня

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не считает, что блок может быть втянут в возможный конфликт с Китаем вокруг Тайваня.

Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

По мнению Столтенберга, возможный конфликт вокруг Тайваня будет иметь серьёзные последствия для всего западного мира.

«Так что экономические и торговые последствия конфликта будут огромными, и мы ощутим их сразу же», — сказал он.

Генсек также подчеркнул, что НАТО останется объединением стран Европы и Северной Америки и не будет принимать в свои ряды страны Азии.