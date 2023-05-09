Столтенберг: НАТО не будет принимать в свои ряды страны Азии

НАТО останется объединением стран Европы и Северной Америки и не будет принимать в свои ряды страны Азии.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

«НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, она не станет глобальным альянсом с членами из Азии, и наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио поддерживает вступление Финляндии в НАТО и продолжит укрепление сотрудничества с альянсом.