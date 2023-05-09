Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Столтенберг: НАТО не будет принимать в свои ряды страны Азии

Короткая ссылка
НАТО останется объединением стран Европы и Северной Америки и не будет принимать в свои ряды страны Азии.
Столтенберг: НАТО не будет принимать в свои ряды страны Азии
  • РИА Новости

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

«НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, она не станет глобальным альянсом с членами из Азии, и наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио поддерживает вступление Финляндии в НАТО и продолжит укрепление сотрудничества с альянсом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить