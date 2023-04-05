В Японии заявили о намерении продолжить укреплять сотрудничество с НАТО

Японское правительство поддерживает вступление Финляндии в НАТО и продолжит укрепление сотрудничества с альянсом, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Правительство Японии поддерживает решение Финляндии вступить в НАТО», — приводит ТАСС слова Мацуно.

Он отметил, что Токио продолжит укреплять своё сотрудничество с альянсом, направленное на поддержание свободного и открытого международного порядка.

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, то, что российской стороной будет сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.