В Японии заявили о намерении продолжить укреплять сотрудничество с НАТО
«Правительство Японии поддерживает решение Финляндии вступить в НАТО», — приводит ТАСС слова Мацуно.
Он отметил, что Токио продолжит укреплять своё сотрудничество с альянсом, направленное на поддержание свободного и открытого международного порядка.
4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, то, что российской стороной будет сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.