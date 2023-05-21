«Устранить геополитического конкурента»: в Москве назвали решения G7 нацеленными на двойное сдерживание России и КНР

Решения, принятые на саммите «Большой семёрки» в Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз включит в 11-й пакет антироссийских санкций китайские компании, в отношении которых якобы есть доказательства обхода рестрикций против Москвы. Аналитики, в свою очередь, отмечают, что коллективный Запад не способен эффективно сдерживать такие страны, как РФ и КНР, взвешенная и независимая политика которых стала реальным вызовом для Вашингтона и Брюсселя.

Решения, принятые на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, нацелены на «двойное сдерживание» России и Китая. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите «семёрки» и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики», — сказал Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Он также констатировал, что отношения с Западом во внешней политике РФ полностью себя исчерпали, а Россия вступила в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в лице ЕС, США и НАТО.

«Задача поставлена громогласно и открыто — победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить её как геополитического конкурента, собственно говоря, и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять», — сказал министр.

Санкционное давление

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 решили усилить санкционное давление на Россию, однако отказались от тотального запрета на экспорт в РФ. По данным агентства, согласовать такое эмбарго было бы слишком сложно из-за того, что на его бы потребовалось согласие всех государств—членов ЕС.

Вместо этого «Большая семёрка» решила ввести новые ограничения на всё, что может быть использовано российским ВПК, а США и Великобритания существенно расширили санкционные списки.

Саммит стран группы G7

AP

© Susan Walsh, POOL

Также страны группы подготовили итоговое коммюнике, в котором жёстко раскритиковали Китай. Так, в документе содержатся призывы принять меры по сокращению «излишней зависимости» от КНР в критически важных цепочках поставок и противодействию «злонамеренным методам» в области передачи технологий и раскрытия данных.

Кроме того, G7 обязалась решать проблемы, связанные с якобы нерыночной политикой и практикой Китая, которая, по их утверждению, искажает мировую экономику.

Также члены «семёрки» выступили против военной деятельности КНР в Южно-Китайском море.

В то же время страны G7 поспешили заверить мировую общественность в том, что они якобы не желают конфронтации с Пекином.

«Наши политические подходы не направлены на то, чтобы навредить Китаю, мы не стремимся препятствовать экономическому прогрессу и развитию Китая», — утверждается в коммюнике группы, где также содержится призыв к «стабильным и конструктивным» отношениям с Пекином.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF упомянула китайские компании в контексте готовящегося 11-го пакета санкций ЕС. По её словам, в отношении этих предприятий есть доказательства якобы обхода ими ограничительных мер против Москвы. Фон дер Ляйен также пояснила, что эти компании существуют частично на бумаге и имеют владельцев разных национальностей.

«Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем ясны. Кстати, то же самое относится и ко всем другим компаниям из более чем 90, против которых мы вводим санкции, заявив, что мы этого не потерпим, и поэтому к этим компаниям будут применены санкции», — приводит её слова ТАСС.

Кроме того глава ЕК призвала создать альтернативу масштабному китайскому проекту «Один пояс — один путь».

«Для нас важно, чтобы мы предложили реальные альтернативы, например, китайской инициативе «Один пояс — один путь». И вот наша совместная инициатива по инвестированию в инфраструктуру за пределами Европы, за пределами G7», — сказала фон дер Ляйен.

Она уточнила, что речь идёт о пакете в размере €600 млрд, который ЕС запускает вместе с США и другими странами для целенаправленных инвестиций в инфраструктуру на глобальном Юге.

Китай, в свою очередь, ответил на критику со стороны «Большой семёрки». Так, в МИД азиатской державы предостерегли членов группы от проведения политики экономического принуждения, указав, что США занимаются политизацией экономики и превращают её в оружие.

Бессмысленные идеи

Как полагают эксперты, Китай, судя по всему, является «следующей геополитической целью» коллективного Запада.

«Россия — главная цель, а Китай — второстепенная. За его действиями в последние годы тщательно следили, пытаясь понять, будет ли он действовать в своих интересах или всё же пойдёт вместе с Западом», — сказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву

РИА Новости

© Алексей Никольский

Впрочем, он выразил уверенность, что, несмотря на очевидный антикитайский курс коллективного Запада, Вашингтон и Брюссель вряд ли смогут эффективно сдерживать КНР и блокировать её ключевые инициативы, в том числе «Один пояс — один путь».

«Не очень понятно, какие альтернативные маршруты они хотят проложить. Все эти идеи бессмысленны, потому что именно Китай является главным экспортёром в мире, и составить ему конкуренцию невозможно. Например, потоки товаров нельзя перенаправить через Индию, так как её порты полностью заняты, а на севере страны расположены высокие горы, и создать там транспортные коридоры не представляется реальным», — пояснил эксперт.

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Со своей стороны, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в беседе с RT выразил мнение, что любые попытки сдерживать как Китай, так и Россию, лишь усугубят состояние экономик самих западных стран.

«Абсолютное большинство производственных линий, заводские конвейеры — всё это находится в Китае. Там же работают высококлассные специалисты, есть внушительные объёмы дешёвой рабочей силы. Всё это создавалось в том числе для изготовления разнообразных западных товаров, электроники, машин и так далее. Соответственно, любой конфликт с Китаем обрушит для Запада всё производство», — пояснил политолог.

Тем не менее, по его словам, интересы Китая и Запада сталкиваются всё чаще в различных сферах. КНР стала прямым конкурентом для США, поэтому экономическая война между ними будет набирать обороты, считает Крутаков.

«Ко всему прочему, у Запада нет содержательного проекта для установления мира, они способны только войны развязывать. В то же время у Пекина есть множество конструктивных предложений», — подчеркнул эксперт.

К мирным инициативам он отнёс также и «Один пояс — один путь».

«Любой интеграционный проект начинается с взаимопонимания и политического признания, поэтому Запад не способен построить адекватные отношения ни с Россией, ни с Китаем, ни с любой другой страной, которая готова и способна отстаивать свои интересы. Не очень понятно, каким образом ЕС и США собираются создать инициативу, который подразумевала бы вовлечение стран Центральной Азии, а также Индии, Пакистана, Ирана. Есть только два варианта: либо привести к власти в этих государствах марионеточное правительство, либо же проводить переговоры на равных», — рассуждает Крутаков.

Аналитик не сомневается, что как США, так и ЕС продолжат стремиться к восстановлению экономической и политической гегемонии.

«Однако сейчас они уже не могут одновременно сдерживать Россию и Китай, которые стали государствами, способными нести ответственность за спокойствие в мире и за его будущее. Это фактически выход за блоковый статус и обозначение взаимных интересов. Для Вашингтона и Брюсселя — это реальный вызов, а поскольку в качестве альтернативы предложить им нечего, они выбрали стратегию разрушения», — заключил эксперт.