В ЕК призвали создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь»

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF призвала создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь».

«Для нас важно, чтобы мы предложили реальные альтернативы, например, китайской инициативе «Один пояс — один путь». И вот наша совместная инициатива по инвестированию в инфраструктуру за пределами Европы, за пределами G7», — цитирует её ТАСС.

Она уточнила, что речь идёт о пакете в размере €600 млрд, который ЕС запускает вместе с США и другими странами для целенаправленных инвестиций в инфраструктуру на глобальном Юге.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил о стремлении Запада разрушить проект «Один пояс — один путь».