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В ЕК призвали создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь»

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF призвала создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь».
В ЕК призвали создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь»
  • РИА Новости

«Для нас важно, чтобы мы предложили реальные альтернативы, например, китайской инициативе «Один пояс — один путь». И вот наша совместная инициатива по инвестированию в инфраструктуру за пределами Европы, за пределами G7», — цитирует её ТАСС.

Она уточнила, что речь идёт о пакете в размере €600 млрд, который ЕС запускает вместе с США и другими странами для целенаправленных инвестиций в инфраструктуру на глобальном Юге.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил о стремлении Запада разрушить проект «Один пояс — один путь».

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