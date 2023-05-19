«В Польше уже зафиксирован рост радиации»: Патрушев заявил о надвигающемся с Украины на Европу радиоактивном облаке
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уничтожение поставленных Украине боеприпасов с обеднённым ураном привело к появлению в Европе радиоактивного облака.
В ходе прошедшего в Сыктывкаре совещания по вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе Патрушев отметил, что во время стартовавшего в Японии саммита G7 «под давлением США» будет подниматься вопрос помощи Украине.
Как отметил Патрушев, США уже не раз «помогали» другим странам.
«Украине тоже «помогли». Надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обеднённым ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — сказал Патрушев.
Кроме того, по словам Патрушева, США «разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины».
Напомним, что в марте о намерениях поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. По её словам, подобные снаряды эффективно справляются с поражением современных танков и бронемашин.
В конце апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи уточнил, что Лондон не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после окончания конфликта.
Комментируя решение Лондона, в Минобороны России заявили, что использование военными ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном нанесёт их здоровью непоправимый вред.
Глава Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов в конце марта подчеркнул, что страны Запада осведомлены о последствиях применения этих боеприпасов, но заявляют о готовности поставлять их.
По данным Минобороны, применение снарядов с обеднённым ураном приведёт к заражению значительных посевных площадей на территории Украины, что, в свою очередь, нанесёт огромный экономический ущерб агропромышленному комплексу страны.
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки Украине снарядов с обеднённым ураном.
В интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» глава государства заявил, что у российской стороны «сотни тысяч таких снарядов», однако они пока не применяются.
Президент также отметил, что подобные снаряды не относятся к разряду оружия массового поражения. Однако, пояснил Путин, сердечник снаряда с обеднённым ураном порождает так называемую радиационную пыль.
Российский лидер напомнил, что именно после использования таких боеприпасов на территории бывшей Югославии и в Ираке во много раз выросла статистика по онкологическим заболеваниям.
«В этом смысле можно отнести это к оружию наиболее вредному и опасному для человека. Не только для комбатантов, для участников боевых действий, для окружающей среды и для людей, проживающих на этой территории», — отметил Путин.
Кроме того, президент подчеркнул, что остатки снарядов будут «пылить», загрязняя посевные площади, где они будут применяться.
В начале мая в МИД России призвали ООН осудить планы по поставке Киеву снарядов с обеднённым ураном. В заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой отмечалось, что в вооружённых конфликтах боеприпасы из обеднённого урана применялись исключительно странами НАТО.
В частности, дипломат напомнила о существовании утверждённого ПАСЕ доклада о трансграничных последствиях бомбардировок Югославии для окружающей среды и здоровья граждан.
«Мы уже привыкли к двуличной и лживой позиции государств западного блока, но крайне разочарованы тем, что представители секретариата ООН также замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обеднённым ураном», — заявили в МИД РФ.