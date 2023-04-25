Британия не намерена ликвидировать последствия применения ВСУ снарядов с обеднённым ураном

Британия не обязана участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву, заявил британский замминистра обороны Джеймс Хиппи в ответ на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».

«Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обеднённым ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов», — цитирует Хиппи ТАСС.

Он заявил, что сейчас боеприпасы контролируются ВСУ, а британское Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обеднённым ураном задействуются.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.