Британия не намерена ликвидировать последствия применения ВСУ снарядов с обеднённым ураном

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Британия не обязана участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву, заявил британский замминистра обороны Джеймс Хиппи в ответ на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».
Британия не намерена ликвидировать последствия применения ВСУ снарядов с обеднённым ураном
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«Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обеднённым ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов», — цитирует Хиппи ТАСС.

Он заявил, что сейчас боеприпасы контролируются ВСУ, а британское Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обеднённым ураном задействуются.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.

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